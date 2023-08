Nur um es wenigstens erwähnt zu haben:

Inzwischen wurden auch die einschlägigsten Passagen des 14. und 15. Kapitels aus >Franz Xaver Bronner (1758-1850) Werk „Alltägliche Abenteuer eines unbedeutenden Menschen. Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit – von ihm selbst erzählt.“ veröffentlicht. Darin finden wir u.a. die Beschreibung von seiner Flucht (vor diesem, jenem und welchem) an einem 14. Juli…



Ich darf vielleicht ein Sätzlein daraus nach anhero absondieren:

[…]

Deutlich erhellt hieraus, wie es zugeht, daß der Jesuit ein so geschickter Heuchler ist; er betrügt sich ja selbst, indem er sich beredet, er arbeite für den Himmel; da er doch nur sein eigenes wertes Ich zu erheben strebt, wie sollte er andre nicht mit seiner frommen Miene täuschen, welche durch eine so gute Meinung von sich selbst einen Anstrich erhält, der den Zügen der Wahrheit so ähnlich läßt? Hieraus und in der Überzeugung, daß er zu einem Korps gehöre, welches schon wirklich eine große Macht an sich gerissen hat, dieselbe aber ohne die Gnade der Großen nicht beibehalten kann, läßt sich auch die stolze Zuversicht des Jesuiten bei all seiner Unwissenheit, sowie sein Kriechen vor den Großen und seine Geneigtheit, jeden, der es nicht mit ihm hält, zu verleumden, verächtlich zu machen und durch alle mögliche, redliche oder unredliche Mittel zu unterdrücken usw., ohne Umschweife herleiten.

[…]

(Auszug aus dem Auszug von Kap. 14)

Alles in Allem wäre hier einzusehen:

>Endlich aus dem Brunnen geangelt und jetzt auf diese Schaubühne gehoben: Ein durchweg mit feinster Feder verfasstes und teilweise recht brisanten Passagen bestücktes unbekanntes Meisterwerk | Ausgewählte Passagen aus dem Werk:

Franz Xaver Bronner (1758-1850) – „Alltägliche Abenteuer eines unbedeutenden Menschen. Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit – von ihm selbst erzählt.“