Ich werde mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, damit wird auch Sauberer-Himmel seine Pforten schliessen. https://web.archive.org/web/20170817201944/http://www.sauberer-himmel.de/2016/12/14/dominik-storr-ich-werde-mich-aus-der-oeffentlichkeit-zurueckziehen-damit-wird-auch-sauberer-himmel-seine-pforten-schliessen/

Zusammenschnitt, Hrn Storrs Redebeiträge (Aufruf an die Leserschaft: Bitte bei utube runterladen und bei bitchute o.ä. sichern; ich kann das nicht)



Dieser Redebeitrag fehlt im obigen Zusammenschnitt

(Anmerkung: Die utube-Helden, die es immerhin bewerkstelligt haben, diese Videos hochzuladen, waren leider zu nachlässig, das Ausstrahlungsdatum dieser Maischberger-Sendung anzugeben. Gesicherten Quellen zufolge war dieser Auftritt am 23.09.2009)



Bei den nachfolgenden 2 Schaubildern handelt sich um screenshots von der Internetseite der nicht mehr existierenden Bürgerinitiative Sauberer Himmel aus dem Internet-Archiv ‚wayback-machine‘.

Diese Bürgerinintiative wurde seinerzeit (2011) initiert und mitbegründet von dem Rechtsanwalt Dominik Storr, der sich später auch (mit Recht, im doppelten Sinne) Bürgeranwalt nannte. (mehr dazu siehe unten)

Hier können Sie die gesamte (obwohl nicht mehr existirende) Webseite durchstöbern: https://web.archive.org/web/20110927023946/http://www.sauberer-himmel.de/



Die Bürgerinitiative wurde dann im Jahre 2016 mitsamt der Internetseite aufgelöst.

Etwa zur gleichen Zeit oder in diesem Zeitraum (ich weiß es nicht genau) tilgte D. Storr auch seine anderen Webpräsenzen:

-dominik-storr.de [s.u. screenshot webarchive]

-bürgeranwalt.com [webarchive not found]

und matrix-ade.de [webarchive not found]

Screenshot von dominik-storr.de [webarchive]:



Hier können Sie die gesamte (obwohl nicht mehr existirende) Webseite durchstöbern, z.B.:

–https://web.archive.org/web/20161129182600/http://www.dominik-storr.de/2016/11/16/fazit-meiner-letzten-10-jahre-nicht-die-leistung-entscheidet-in-diesem-land-sondern-allein-der-umstand-ob-man-freimaurer-wird/





Das Aufgeben der Internetseiten war also offenbar ein eigenmächtiges Unterfangen, was auch dadurch bestätigt wird, daß seinerzeit zwei öffenliche Stellungnahmen hierzu herausgegeben worden waren.

Die URLs lauten wiefolgt: http://www.sauberer-himmel.de/2016/12/14/dominik-storr-ich-werde-mich-aus-der-oeffentlichkeit-zurueckziehen-damit-wird-auch-sauberer-himmel-seine-pforten-schliessen/

und

http://www.matrix-ade.de/2016/12/07/ich-werde-das-projekt-matrix-ade-demnaechst-schliessen/)

Diese beiden Artikel sind aber gegenwärtig bzw. schon lange nicht mehr aufrufbar und finden sich auch nicht im Webarchiv.



Nun ist es aber so, daß wir diese 2 im Internet nicht mehr auffindbaren Beiträge schon damals in unser UFO-Archiv vorsichtshalber eingelagert hatten – und sind bei der gegenwärtigen Überlegung (die sich im Zuge unserer >Arbeit an F.X. Bronners Werk wie von selbst ergab… wer Augen hat der lese…), diese beiden höchst brisanten Stellungnahmen der interessierten Leserschaft neu zu präsentieren, zu dem Ergebnis gekommen, daß uns eine solche (Re-)Veröffentlichung nicht nur aus urheberrechtsmäßigen Ansprüchen nicht zusteht. Es stellt sich nämlich auch die Frage, ob D. Storr hiermit überhaupt einverstanden wäre; denn sie sind – man muss es leider so sagen – ziemlich verrückt und klingen unglaubwürdig. Sollten sie aber die Wahrheit erzählen, was wiederum durchaus möglich ist, so wären sie noch viel weniger für die Öffentlichkeit bestimmt, denn das Urteil der Leser bliebe dasselbe. (Und das ist eben die Crux an der gesamten Thematik)

Die beiden Beiträge bleiben also aus.

Sollten wir sie doch einmal herausgeben dürfen, werden sie an dieser Stelle eingepflegt:

A: Ich werde mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, damit wird auch Sauberer-Himmel seine Pforten schliessen. [das ist eine bezeichnende Formulierung in mehrfacher Hinsicht]

Doch im Netz gefunden:

https://web.archive.org/web/20170817201944/http://www.sauberer-himmel.de/2016/12/14/dominik-storr-ich-werde-mich-aus-der-oeffentlichkeit-zurueckziehen-damit-wird-auch-sauberer-himmel-seine-pforten-schliessen/

Wer sich im Internet selbstständig auf die Suche nach dem Original von ‚Sauberer Himmel‘ begibt, wird unter der Url https://www.sauberer-himmel.de/

(genauer: https://www.sauberer-himmel.de/wer-wir-sind/)

auf einige Publikationen unter diesem Titel stossen und herausfinden, daß es sich hierbei nicht um die Fortführung der besagten Bürgerinitiative (die im oben verlinkten Webarchive vorzufinden ist) handelt, sondern um Herrn Storrs seither oder später neu errichteten eigenen Blog oder Schreibbereich.

(Falls diese Original-URLs ins Leere führen oder gesperrt sein sollten, findet man auch sie im WebArchiv: https://web.archive.org/web/20230325180024/https://www.sauberer-himmel.de/wer-wir-sind/)

– Doch ob das wirklich so ist, bleibt fraglich, denn diese Internetseite ist mit Herrn Storrs vorherigen und damaligen Projekten schon in gestalterischer Hinsicht kaum zu vergleichen.

neuer „Sauberer Himmel“

Durchaus könnte es aber weiterhin seine tatsächliche Arbeit sein, wenn wir neben den inhaltlichen Aspekten (die gleichwohl noch extremer und leider auch ‚fahriger‘ geworden sind) annehmen, daß die gestalterische Arbeit an damaligen Internetseiten von anderen Leuten geleistet worden war. Dies wäre bei der aktuellen Webseite -https://www.sauberer-himmel.de/ definitiv nicht der Fall; was die gesamte Angelegenheit um Sauberer Himmel und Herrn Storrs hoch interessante Erfahrungen nicht weniger nebülos macht. Mir fällt jedenfalls kein guter Grund dafür ein, warum man Texte, die eines Anwalts gemäß seriös sein sollten, mit bunten Malstiften hinschreibt und in allen durchgemischten Schriftgrössen herausgibt.

Nachtrag: D. Storr bei Michael Vogt

(das Interview hat streckenweise seine Längen, die aber dennoch vorhandenen interessanten Passagen möchte sich der geduldige Zuhörer bitte selber heraussuchen):