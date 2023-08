Aus aktuellem Anlass aus älteren Artikeln zusammengestellt, weil die bescheuerten Vollbärte derzeit wirklich grassieren und dermaßen rumwuchern, daß man denkt, es sei ansteckend, ob nun zugewandert, eingedeutscht oder von >deutschen Affen nachgeahmt. Übrigens die neumodischen Frauengestalten (obschon keine Ahnung, was an denen noch weiblich sein soll, ebensowenig wie dergleichen Pupsgesichter-Bärte vonseiten der dtsch. Nachahmer irgendwas Männliches hätten) kommen auch nicht besser weg, die sehn anderweitig widerwertig aus.

*(Damit sind sowohl die eher aus fernen Ländern neuerdings überall in Erscheinung tretenden (und zumeist unter 30 Jahre alten) Männlein mit ihren hochaccurat rausgeschnitzten Guillotine-Gesichtern gemeint, als auch jene deutschen Brillenbart Pupsgesichter-Männchen, bei denen das noch weitaus bescheuerter aussieht.)

Bräsiges Bartgewüchse bei bescheuerten Blödmännern, 1

Einige türkische oder orientalische Frisöre sollte man doch lieber unbedingt meiden, [Nachtrag 2023: heute würde ich eher Barber-Studios sagen]

denn erstens scheren sie einem auch die feinen kaum sichtbaren Gesichtshährchen weg, aus denen dann eine Art fehlplatzierte Bartstoppel werden, zweitens richten sie durch ihren Hang, alles wegzusäbeln, auch in den Augenbrauen ein wirres Chaos an, das man ab nun stets neu korrigieren muß (was schon alles aussagt), drittens scheinen sie einem durch Wegrasieren der Konturen förmlich das Gesicht herausschneiden zu wollen, woraus dann jene hochaccurat rausgeschnitzten Guillotine-Gesichter entstehen, und viertens kapieren sie kein Wort von dem, was man ihnen später diesbezüglich vermeldet oder wollen es gar nicht hören und gehen wieder so vor.

Fünftens sieht man dann genauso scheisse aus wie im Schnitt alle anderen. Arschgesichter. Zum Design des bräsigen Bartgewüchses sind sie demgegenüber durchaus genauso zu empfehlen, wie die deutschen Barbariere.

Quelle: >Im Schnitt alles Arschgesichter, 10.03.2009

Bräsiges Bartgewüchse bei bescheuerten Blödmännern, 2



[…]

Ein ganz viel schlimmerer Modezwang erscheint mir derzeit aber der allgemeine Spleen mit den vollen Bärten zu sein, den schon jeder siebte Jüngling neuerdings trägt und hegt und pflegt, als wäre es ein von Alters her wegen lang gepflegter Kräutergarten zum Kraulen und Verweilen, obwohl ihm noch das unbestäubte Grüne hinter den Ohren wuchert, worein eigentlich die triebigen Frühlingsbienchen herumsummsen!

Lieber sollte er denen Bienchen doch was nachahmen, solang er noch jung ist, statt jetzt schon auszusehen wie der Prophet Jesaija! Was hat demnach ein großer Vollbart an so einem Grünspan zu suchen? Wenn es doch nur so wäre, daß dieser Pimpf sich einen Bart hat wachsen lassen müssen, weil er vierzig Täge in der Wüste gedauret!

Überall sieht man sie ja derzeit herfürkommen, und sie sehen sogar von der Bekleidung her so aus, wie leibhaftig aus den Schaukästen gestiegene Kreativlinge, die erst vorhin ihre eigene Herren-Mode erschaffen hätten. Da weiß man gar nicht mehr, welches Conterfei eigentlich wen in den Bann gezogen hat. Da stehen und sitzen sie dann überall, die einen mit Bärten braun bis schwarz, die anderen mit Bärten blond bis rot, dabei unterscheiden sich genauso voneinander, wie sich allenfalls die Volksfront von Judäa von der judäischen Volksfront unterscheidet!

Doch diese strubbelichte specie ist seltener vorhanden, vielmehr glänzen da etliche nun lieber mit glattgewachsten Designerbärten oder sonstwie hochaccurat rausgeschnitzten Guillotine-Gesichtern noch desto verschärfter hervor und wie sich die einen Jünglinge mit Bärten a la mode verkleiden, tun die anderen das genaue Gegenstück, indem sie sich am ganzen Körper so glatt scheren, wie sie es wohl im wahren Wesen auch sind, vielleicht sind es teils Aale? In Sammet und Seide gezwierbelt, treten sie dazu noch auf wie die Gelackten, ohne zu merken, daß auch sie nur die Gelackmeierten sind, wenigstens in den Augen derer, die noch über ihnen stehen, aber unterwürfiges Verhalten ist hierzulande ebenfalls eine immer wiederkehrende Mode.

[…]



Quelle: Noteiligste Bittschrift an die Obrigkeit, 23.04.2012

Bräsiges Bartgewüchse bei bescheuerten Blödmännern, 3

Es gibt ja ein paar Männer, die trugen schon vor mindestens 3-5 Jahren einen Vollbart. Das war mir immer einerlei. Vor etwan zwei Jahren aber mehrte sich ihre Zahl ein wenig, um nicht zu sagen gering „fügig“. Nunmehr, sozusagen in der letzten Zeit, kommen mit einem Male Etliche hinzu, die plötzlich ein bräsiges Bartgewüchse im Gesicht stehen haben; in verschiedensten Auswüchsen oder Designs, dazu barköpfig oder nicht und ohngeachtet aller kulturellen Herkunft, bzw. gesellschaftsgeopolitischen Zugehörigkeit.

Ich belasse es mal bei dieser urteilslosen Feststellung.

Es würde sich ohnehin niemand wirklich darum scheren.

–

Worterklärung: Schembart: „Gesichtsmaske , s. Schönbart¹. Schemen (grch.), wesenloses Schattenbild“, Schönbart: „entstellt (lol, Anm.d. Autors) aus dem ältern Schembart (althochdeutsch scema, Larve), Maske mit Bart ; Schönbartlaufen, Schönbartspiel“ (Brockhaus‘ Kleines Konversation-Lexikon, Leipzig: F.A. Brockhaus 1906, S. 67885)

Quelle: >Schembartspiel (bräsiges Bartgewüchse bei bescheuerten Blödmännern, 2), 06.05.2014

Bräsiges Bartgewüchse bei bescheuerten Blödmännern, 4

[…]

Diese Lokalität aber war entgegen meiner Hoffnung weder ein italienisches Restaurant, so wie sich das für consperative Treffen ja gehört, noch wenigstens eine gemüthliche Gaststube, sondern eine von jenen neon-pink-türkis belichteten Puffduft-Wasserpfeifen-Zentrifugen, allwo die luftblubbernde Schicki-Yuppie Gemeinde auch schon wieder als eine dementsprechende Pfeifenkopf-Gemeinschaft beisammen hockte und ein orientalisches – mir sonst durchaus gefälliges – hier allerdings nur idiotisch nachgeäfftes (fake!) Lebensgefühl zu erleben glaubte; derweil jene, dem gedachten Ambiente gestaltsam eher zugehörigen Figuren, sich auch nicht gerade sonderlich original-orientalisch gebärdeten, sondern in blutengen bis über die Knöchel hochgeklappten Jeans-Strumpfhosen auf die ebenso in Tütenwurst-Hosen gezwängte Frauenwelt starrten, die mit der gesamten Männerschaft bestehend aus internationalen und deutschen Helden – von denen die meisten der deutschen wiederum durchdesignte gewachste bräsige Börsenbart-Yuppies darstellten – einen rundum gelungenen Afterwork-Feierabend zellebrierten, so daß sich mir diese interkulturelle Gesellschaft gemäß der drei gängigsten Wasserpfeifen-Varianten in Standard-Köpfe, Einloch-Köpfe und Power-Bowl-Köpfe als eine dementsprechende Ansammlung dann auch insgesamt darstellte, ja sisha!



Zumal anstelle handgeknüpfter Perserteppiche nur wieder die Flachbildschirme hingen, darin sich die üblichen a la mode-Stars und Sternchen so aufdringlich nach außen projiezierten, daß sich die im Raume Anwesenden gleichsam anschickten, als deren ebenbildliche Contrafecte noch desto geiler aufzufallen!!

Auch gab es entgegen meiner bald beigesetzten Hoffnung nichts weiter zu essen, als die üblichen scharfspitzigen Natschos und auf leuchtende Plastikstäbe gesteckte Oliven, die allerdings nicht nur aussahen wie von Autoreifen abgefallene Gummi-Noppen, sondern auch so schmeckten!!!

[…]



Quelle: >Relationsschreiben zu unserer freiwilligen Mitarbeit bei CORRECTIV und der Überlegung eine hierzu erforderliche fakebook-Seite zu gründen, 01.03.2017