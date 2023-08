An dieser Stelle setze ich heute meine Textübertragung von Campes „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ fort.

Ich nehme diese Arbeit immer wieder je nach Zeit, Lust und Laune auf, ohne den Text zu kennen, d.h. vorab gelesen zu haben. Die ausgewählten Passagen sind mir also während des Abtippens genauso neu, wie dem Leser zum Zeitpunkt seiner ohnehin nicht Statt findenden Lektüre.



Der obige zur Überschrift erkorene Satzteil stammt aus einem anfänglich wenig aussagekräftig wirkenden Einleitungssatz, aus dem in der Folge aber weitere interessante Gedanken zur Vorstellung vorbereitet werden, die alle bis auf den Grund sauber durchdacht worden sind. Faszinierend ist hierbei Campes Art des Schachtelsatzbaus, der sich ja gewöhnlich schwer lesen lässt, in seiner eigentümlichen Art und Weise aber aufgrund der untereinander zutreffend und schlüssig verwobenen Gedankengänge die Klarheit dieser Gedanken umso besser und deutlicher hervorbringt (und inhaltich aufs heutige Aktuelle bezogen auch weiterhin gut passt), als man anfangs denkt:



… “ Steigen wir endlich bis zu dem niedrigsten Begriffe hinab, den wir von einer vollkommenen Sprachreinheit annehmen können; und wollen wir darunter nur denjenigen Vorzug einer Sprache verstehen, vermöge dessen sie keine andere fremde Wörter und Redensarten, als nur solche aufnimmt, die ihrer eigenen Sprachähnlichkeit gemäß sind, oder welchen sie, vor der Aufnahme, durch irgend eine damit vorgenommene Veränderung, das Fremdartige abgeschliffen hat, um ihnen das Gepräge ihrer eigenen Sprachähnlichkeit aufzudrucken: so sorge ich, daß unsere gute Deutsche Sprache auch diesen Vorzug, so leicht derselbe zu behaupten gewesen wäre, schon längst, wiewol glücklicher Weise nicht unwiderbringlich, verscherzt habe.

Zwar hat sie bei manchem, aus der Griechischen und Römischen Sprache entlehnten Worte, wie z.B. bei

Papst und Pfaff, (von papa, [griech. papas], Pfarre (von parochia, oder paroecia, [griech.], Kirche (entweder von [griech.], oder, wie Rüdiger will, von carcer, oder durch buchstäbliche Übersetzung von ecclesia durch das Zeitwort küren, anderer Herleitungen zu geschweigen), predigen (von praedicare), Pfingsten (von pentecoste), segnen (von signare, nämlich cruce) und in hundert andern, diese Art der Reinheit glücklich zu behaupten gewußt, indem sie diese Wörter, bevor sie dieselben aufnahm, erst unter ihren eigenen Stempel brachte, um ihnen das Deutsche Gepräge aufzudrucken;

zwar hat sie auch in den meisten andern Fällen sich lange geweigert, ausländische Wörter unter den ihrigen zu dulden, welchen man nicht vorher irgend etwas von ihrem Fremdartigen genommen, und nicht irgend etwas von Deutscher Eigenthümlichkeit angehängt hatte;

allein sie wurde nach und nach in der Behauptung dieser Reinheit in eben dem Maße nachgiebiger oder nachlässiger, in welchem sie aus einer rohen Volkssprache zu einer gebildeten Gelehrten und Hoffsprache sich emporarbeitete. [also je intellektueller sie wurde, Anm. Hofskribent]

So wie Strenge der Sitten, Zucht und Ehrbarkeit, durch Verfeinerung, Standeserhöhung und steigende Ueppigkeit gewöhnlich vermindert werden, so ließ auch unsere Sprache, so wie sie vornehmer und eine Dienerinn der Gelehrsamkeit und der Höfe ward, von ihrer ehemaligen jungfräulichen Züchtigkeit und Strenge allmählich nach; wurde von Jahr zu Jahr freier und ausgelassener im Umgange mit Fremdlingen*, und es fehlte am Ende wenig, daß sie nicht alle Scham verlor, und, feilen Lustdirnen gleich, sich einer schändlichen Vermischung mit jedem, ihr noch so fremden Ankömmlinge**, Preis gab.

Diese Beobachtung hat etwas Auffallendes. ‚

… ff



Das ganze Stück kann dann hier gelesen werden:

>Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke

**Anmerkung:

Campe spricht hier vom damals bereits längst geschehenen Einfluss der übermässigen Übernahme von Fremdworten; vor allem des Latein oder des Französischen (das ja bereits durchzogen von Latein ist, ebenso wie das Englische). Das ist heute allenfalls noch so, wenn wir das Englische/Amerikanische beachten, das wiederum vor allem angetrieben vom ideologischen Geklüngel in die Sprache einzieht oder politisch motiviert ist, wohinter ebenfalls ideologische Gründe stecken (wodurch und womit dann Kulte, statt Kultur gelebt werden). Es ist nun heutzutage eine andere Art der Sprachveränderung, als noch zu Zeiten Campes oder vor allem längst davor. Campe hat mit seiner Arbeit aber zu retten versucht, was noch zu retten war, und die Sprache neu bereinigt oder stabilisiert, um weitere solche unsinnigen Einflüsse zu erschweren. Durch die Genderei und das Denglische ist diese Gefahr wieder neu da, und würden wir Campes Ratschläge und Sprachregelungen berücksichtigen, käme es kaum dazu, daß solche Einflussnahmen wirken könnten. Er hatte mit seinen Wörterbüchern mehr im Sinne, und diese Arbeit nicht nur gleistet, um bloß Wörterbücher zu erstellen. Sein wirkliches Vorhaben und dazu schlüssigen Gedanken entnehmen wir den vielen und sehr langen Einleitungstexten zu diesen Wörterbüchern und anderen seiner Werke. Diese sind heutzutag nirgendwo zu finden, da nicht gedruckt und neu herausgegeben worden, und daher schreibe ich sie für euch ab, ihr Helden.