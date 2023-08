Heute bedaure ich merkwürdig Degenerierte nicht mehr, die zulassen, daß ihre Kinder oder Enkelkinder in den ersten vierundzwanzig Lebensmonaten bis zu vierzig zumindest sinnlose Impfungen erhalten, weil es doch schon immer so war, und ihnen hätten die Impfungen ja schließlich auch nicht geschadet, was wahrscheinlich nur ich stark bezweifle. Die ganzen Regale mit den Büchern über Verdummung und Infantilisierung der Massen gibt es gar nicht. Na ja, für Ironie sind Trottel schon immer zu blöd gewesen. Für das Kleingedruckte auf Beipackzetteln übrigens auch.

