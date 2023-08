Hinweis: An diesem Beitrag wird noch weitergearbeitet. Die Vervollständigung ist für nächste Woche angesetzt.

Titel: „Harmonie sei nicht Einklang, Harmonie sei Zusammenstimmung oder Übereinstimmung. … Ich schlage Zusammenklang für Harmonie vor.“ vom 18.08.2023

Der Harmonie-Begriff nach Joachim Heinrich Campe:

Harmonie.

Ich hatte, außer Übereinstimmung und Eintracht, ehemahls auch Einklang dafür angesetzt. Diese Verdeutschung findet sich auch schon häufig bei unsern besten Schriftstellern:

Sieh, o Blöder, auf und nieder,

Sieh mit meinem Sinn den Bau

Und den Einklang ihrer Glieder.

Bürger.

Allein Stutz erinnerte mit Recht dagegen:

„Harmonie sei nicht Einklang. Einklang entstehe, wenn zwei Saiten eines Tonwerkzeuges auf Einen Tone gestimmt würden, und nun die zweite Saite diejenige Spannung habe, daß sie völlig den Ton der ersten angebe. Harmonie sei Zusammenstimmung oder Übereinstimmung.“

Ich habe, dieser Bemerkung zufolge, Einklang für Accord angesetzt [Auch das ist sehr richtig: Akkord-Arbeit = eintönige Arbeit!, Anm. Hofskribent]

und schlage Zusammenklang für Harmonie vor. […]



[in weiterer Folge die Erläuterung, daß das, was nicht zusammenklingt, demnach disharmonisch sei oder Disharmonie erzeuge]

Ausführung:

Nachdem wir während der Textübertragung der ersten zehn Kapitel von Franz Xaver Bronners Werk >Alltägliche Abenteuer eines unbedeutenden Menschen. Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit“ auf sehr anschauliche Weise erfahren haben, welcher übelwirkende Geist hinter den vorgeblichen Guttaten so mancher Ordensbrüder- und Schwesterschaften tatsächlich steckt, und hierbei eben auf die missbräuchliche Anwendung des Begriffe „Harmonie“ gestossen waren, möchte ich die Transkription dieses Werkes zunächst unterbrechen und mit einer anderen längst begonnenen weiter fortfahren, da wir ebenda eine gesunde und somit heilende Definition des Harmonie-Begriffs nicht nur mitgeteilt, sondern auch auf fachmännische Weise definiert bekommen.



Es handelt sich um J.H. Campes (1746-1818) Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke, das ich bereits im Jahr 2016 in meiner >Sumpfgeschicht in Augenschein genommen und im Jahr 2022 sodann in den Findelgarten gepflanzt habe, um es dort vollständig aufzuziehen.



Neben der Vorarbeit einiger anderer Sprachliebhaber und Fachmänner aus diesem Gebiet haben wir es vor allem diesem Herrn Campe zu verdanken, daß der deutsche Wortschatz sowohl aus einer ihn bereicherenden Abteilung zahlreicher fremdsprachiger Begriffe, als auch vor allem weiterhin (oder seither tatsächlich erstmals) den gleichbedeutenden und meistens viel zutreffenderen deutschen Begriffen besteht.

Zu verdanken haben wir ihm z.B. ein verbessertes Verständnis davon, was der Begriff Kultur eigentlich bedeutet, was ich hier ausführlich vorgestellt habe:

>https://ultimativefreiheitonline.wordpress.com/2022/06/20/kurzer-kulturausflug-oder-geistes-anbau-der-anbau-der-sprache-der-kunste-und-wissenschaften/

Ebenso hilfreich wäre die von Campe vorgeschlagene Neudefinition des Fremdwortes Genus im Bereich der Sprache gewesen, das er eben nicht als (grammatisches) Geschlecht (miss)verstanden, sondern als Gattung viel weniger sexisitsch festgelegt haben wollte; wodurch dann auch letztlich die bekloppten sexisitischen und geschlechterfeindlichen Sprachgenderisten kaum zum Zuge gekommen wären.

Darüber berichtete ich hier:

https://ultimativefreiheitonline.wordpress.com/2023/05/16/kulturfeldzug-7-gattung-statt-geschlecht-j-h-campes-1746-1818-unerhorter-vorschlag-zur-verhinderung-der-genus-suchtigen-sexistischen-sprach-genderei/

Ähnlich verhält es sich nun also mit der erwünschten Beibehaltung des Fremdwortes Harmonie, das Campe zugleich als Zusammenklang oder Zusammenspiel in die Wörterbücher eingetragen haben wollte und sich seither in den Wörterbüchern, sowohl als Synonym als auch als selbstständiges Wort, so finden lässt – jedoch wird Campe als Mitbegründer nicht nur an dieser Stelle mal wieder überhaupt nicht erwähnt.

Aus diesem Grunde habe ich u.a. den Findelgarten gegründet und seine Werke ebenda eingepflanzt, vor allem die maßgeblichen Sprachwerke:

>Werksausstellung: Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke* von Joachim Heinrich Campe (1746 ∞ 1818)

Und:

>Werksausstellung: Wörterbuch der Deutschen Sprache von Joachim Heinrich Campe (1746 ∞ 1818)



Darüber erfahren wir eben das folgende:



„Joachim Heinrich Campes Lebenswerk ist das umfangreichste Wörterbuch der deutschen Sprache (vor Grimm) und enthält fast anderthalb Mal soviel Einträge wie das Adelungsche Wörterbuch. Es stellt die wichtigste Erfassung des deutschen Wortschatzes der Klassik und Romantik dar und ist deshalb bis heute ein unentbehrliches Arbeitsinstrument.“

Quelle: >Georg Olms Verlag Hildesheim

Zum besseren Verständnis über die Absicht und den Wert dieser Arbeiten etwas in Campes eigenen Worten:

Dieses Wörterbuch unterscheidet sich von allen ähnlichen Werken, die wir haben, 1) durch einen Grad von Vollständigkeit, den kein anderes erreicht hat, und 2) von vielen darunter dadurch, daß die unserer Sprache aufgedrungenen fremden und fremdartigen Wörter und Redensarten hier nicht bloß erklärt, sondern auch zugleich verdeutscht, d.i. durch echtdeutsche Ausdrücke, die ich dafür nachzuweisen beflissen gewesen bin, so viel wie möglich, ersetzt werden.

Das Eine oder das Andere, gewöhnlich Beides zugleich, fehlte bisher allen Werken dieser Art; Beides aber schien mir, des vielfachen Nutzens wegen, der mir davon vorschwebte, ein der Bestrebungen eines fleißigen Deutschen Mannes nicht unwürdiges Ziel zu sein.

Man wird, und ich hoffe, nicht zu meiner Unehre, bemerken, daß ich ſeit meinen erſten Verſuchen, zur Reinigung unſerer ſo ſehr verurnreinigten Sprache mitzuwirken, auf der Stelle, wo ich damahls ſtand, nicht ſtehen geblieben bin. Ich habe ſeit jener Zeit ſo ziemlich Alles, was ſchon vorher von Andern hiezu geſchehen war und ſeitdem geſchehen iſt, mir bekannt zu machen geſucht, und mit meinen eigenen Vorſchlägen ſorgſam verglichen. Ich habe mit jedem meiner ehemaligen Vorſchläge zu wiederholten Mahlen die ſtrengſte Prüfung vorgenommen; ich habe die Erinnerungen, welche mir von Andern darüber gemacht wurden, ſobald ſie zu meiner Kenntniß kamen, mit der größten Bereitwilligkeit mich belehren zu lassen, benützt; und der Erfolg iſt geweſen, daß ich manche meiner frühern Wortbildungen für mißrathene erkannt und, nicht bloß ſtillschweigend, ſondern mit ausdrücklicher Anzeige meines Irrthums, offen und ehrlich zurückgenommen habe.

JH Campe 1813