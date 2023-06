Vom Blogbetreiber der Internetseite >des mondes nous séparent – uns trennen Welten< habe ich neulich (>hier in diesem Kommentar) die interessante Internetseite http://viaveto.de/ vorgestellt bekommen; genau genommen daraus diesen Beitrag: > Vom Unsinn des Impfens. Ich habe mir noch nicht viel daraus angesehen, aber wenn jemand unsere Auatal-Kurzgeschichte mochte, und daraufhin eine gewisse Internetseite empfiehlt, dann […]

Wann ich so viel favor und courtoisi erhalten kan, daß ihr mich für euren Serviteur erkennet, so bin ich gantz content, mein Hertz ist refrachieret, meine Augen seyn gesättiget, mein Will ist impleiret, mein passion ist gestillet, mein lamentiern hat ein End, und meine Thränen hören auff zufliessen.

Vor dieser Zeit ist alles getreu und ohne Gefehrt zugangen, Ja war ja, und Nein war nein

ehrliebende redliche teutsche Leute verstummen in dieser Zeit also gar, daß, ob sie schon noch so viel erfahren und studiret haben, sie sich in dergleichen Leichtfertigkeit und lose verhurten Worte nicht schicken können.

Es ist unsere Sprach dißmahlen in ein recht Kipper Jahr gerathen: Jeder beschneidet, bestimmelt dieselbe wie er wil, gibt ihr einen Halt und Zusatz wie er wil.

Dann wie kan es immer müglich seyn, daß ein Teutscher, der von Art nicht viel Wort machet, nicht viel Schwätzens und Großsprechens achtet, seiner Natur zuwider es mit so läppischen Babbeleyen recht meynen solte?

Aber, ist dieses nicht eine Schand? reden wollen, solche Wörter, welcher man doch nicht gantz mächtig, darzu die Zunge viel zu schwer

aber die arme Teutsche*, welche ohne das bey nahe ihre grosse Freyheiten, Haab und Güter verloren, achten nicht hoch, auch ire herzliche Sprach zu verlieren,

Inhaltsübersicht zu Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber: Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. / Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

«Als Don Quijote die 30 oder 40 Windmühlen entdeckte, sagte er zu seinem Knappen Sancho: „Das Abenteuer lenkt unsere Schritte besser als wir uns wünschen könnten, denn sieh‘ nur da, mein Freund Sancho Panza, dort warten 30 oder mehr ungeheure Riesen, die ich zur Schlacht herauszufordern gedenke, bis sie alle ihr Leben ausgehaucht haben werden…“ […]