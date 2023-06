>Einführung<

Part 22 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

22.

„Meine allerliebste Dame, mich erfreuet sehr hoch daß sich diese noble occasion praesentirt , euch zu besuchen, und meine passion , so ich gegen euch trage zu offenbahren, damit meinem Schmertzen umb etwas möchte geholffen und mein Hertz refraichiert werden.

Ach mein allerliebste Dame, wie könte mir doch etwas grössers und frölichers begegnen, als eure praesentz zu geniessen, ich hatte schon lange Zeit hero occasion gesuchet nur ein wenig mit euch zu discuriren , ich habe schon lange Zeit eine grosse affection und grosses Verlangen getragen, euer ansichtig zu werden, ich habe lange Zeit lamentie ret umb euret willen, ich habe Tag und Nacht mit Schmertzen und Seufftzen zugebracht, alle meine Gedancken giengen nach euch, all mein Sinn war nach euch, ich bin so passionieret gegen euch, daß auch das Firmament und die schöne Sternen mein Trauren gesehen, und meine lamentation gehöret, müssen dieses contestiern . Meine Kammer, darinnen ich offt heisse Zaeren emittiret , muß solches confirmiren .

Darumb meine allerliebste Dame, pardonieret doch mir, daß ich diese Frechheit gebrauche, und mit euch mich unterstehe in einen discurs einzulassen.

Wann ich so viel favor und courtoisi erhalten kan, daß ihr mich für euren Serviteur erkennet, so bin ich gantz content , mein Hertz ist refrachieret , meine Augen seyn gesättiget, mein Will ist impleiret , mein passion ist gestillet, mein lamentiern hat ein End, und meine Thränen hören auff zufliessen.

Ach was vor eine recreation empfindet jetzt mein laß und passionir tes Hertz, was vor ein Consolation empfindet mein trauriges Gemüth, und so fortan.

(23.)

folgt