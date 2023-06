>Einführung<

Hinweis:

Wie bereits in der >Einführung empfohlen, tut sich der sich Leser eine zusätzliche Gunst, wenn er bei der Lektüre der nachfolgenden Passagen die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache‘ und ‚Latein, lateinische Sprache‘ [wenn sie statt deutscher Wörter in unsere Sprache einfliessen] durch Englisch, Amerikanisch, Denglisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ergänzt oder ersetzt – denn so hätte er eine aktuelle und lehrreiche Abhandlung vorliegen, die ihn um ein weiteres von der Abkehr insb. der Gender- und NWO-Sprache überzeugen oder eben darin nachträglich bestätigen dürfte.

Folgt also nun:

Part 19 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

fett, blaue Schrift, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

19.

[ein paar Zeilen ausgelassen]

[…]

Vor dieser Zeit ist alles getreu und ohne Gefehrt zugangen, Ja war ja, und Nein war nein. Da gab man einem die Hand, und truckte sie ein dem andern […], mit wenig Worten und treuen Hertzen, dem konte und dürffte man sicherlich glauben beymessen, Itzunder aber höret man so viel SchockWörter (da doch nichts hinter ist) die man auff einen Lastwagen nicht alle packen konte, und seithero das Teuffels-Geschmeiß, in Teutschland geschlichen, hat es so einen gifftigen Geruch bey sich riechen lassen, daß die Teutsche Treu, Glaub und Redligkeit dafür sich entsetzet und aus Teutschland gezogen, wo nicht gar gestorben ist.



… weitere Parts folgen



–

Hinweise:

Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.

Wie andere Autoren jener Zeit schrieb auch Chr. Schorer an Stelle des Wortes vor das Wort für (und umgekehrt). Statt denn schrieb er dann, statt wenn wann. Wir haben dies und andere Eigenheiten und Gepflogenheiten beibehalten.