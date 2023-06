Doppelt gemoppelt hält besser: Nochmal veröffentlichter ursprünglich am 14.07.2020 veröffentlichter Artikel

Mal ein paar aus alten und neuen Texten gesammelte Gedanken zur Positiv-Thinkerei:

1 Die goldene Gartenkugel

Ein Super-Spiri-Spezialwissen-Kenner träumte einmal von einer großen wunderschönen goldenen Kugel. Ob sie wirklich aus Gold bestande, war ihm einerlei, die Anhaftung an das Materielle hatte er schließlich längst überwunden. Nein, ihm gefiel da mehr die Form, die Ausstrahlung oder auch das wofür sie (seiner Meinung nach) stand: Für die höchste Erkenntnis. (Oder so ähnlich; irgentwat mit Alchemie) Selbstverständlich wusste er darüberhinaus um die Bedeutung des Traumes und in seiner voll ausgeleuchteten Gehirnkammer kam er bald zu der bescheidenen Überlegung, ob die Goldkugel nicht eben ihm golte. Und bald entwickelte sich der natürliche Wunsch: Wenn sie denn mir erschien, dann will ich doch zwar nicht erzwingen, aber doch dankesbereit erwünschen, daß sie mir auch in diesem wahren Leben förmlich zuteil wird. Ach wie gerne hätte ich sie doch in meinem Garten stehen, verdient hätte ich sie gar wohl. Am besten ich leg sie dann gleich neben Buddha, der ist ja auch schön rund!

Und tatsächlich, sein Gewünsche ging in Erfüllung. Am nächsten Morgen lag eine goldene Kugel auf der Wiese. Lediglich war es allerdings ein Filzball von der Größe eines Fußballs. (hier erkennen wir übrigens die wenig strikt durchregulierte deutsche Sprache; was ja ihren Reiz ausmacht: Ein Filzball ist aus Filz. Ein Fußball aber nicht aus Fuß). Das machte aber dem Spiri-Spezialisten nichts aus. Es war natürlich unwahrscheinlich, daß nun gleich eine Kugel aus Gold oder Metall vom Himmel hinabfiele. So exakt funktionierte das mit dem Visualisieren ja auch nur selten. Es ging ja auch nur um die Bedeutung und um die ungeheure Macht der Gedanken. Zumal war hier ja nur Gutes am Werke, hier haben nicht seine angstvollen Befürchten gewirkt (das war er längst drüber hinaus), sondern seine schönen Gedanken.

Drei Gärten weiter weinte unterdessen ein Kind und wollte auch gar nicht auf das gute Zureden der Mutter eingehen; es jammerte gar lang, wie als wär ihm gerade das Haustier gestorben. …

(im Übrigen heißt das nicht mal, der Spezialist hatte für den Überflug des Balles gesorgt, weil er die goldene Kugel herbeiwünschte. Nein, während seine Gedanken entweder diesen Unfug bewirkten oder eben gar nichts bewirkten, so liegt seine eigentliche Fähigkeit darin, Vorahnungen zu haben. Und er könnte daheraus dann das traurige Kind auch wieder beglücken; in dem er ihm schlicht den Ball wieder zurückbringt. So hätte er auch seinen Begriff für Zusammenhänge schnell unter Beweis gestellt)

2 Gedanken können Berge versetzen (können sie nicht, siehe Part 3)

Als das Völkchen im Auertal nach gemeinsamer Beratung endlich beschloss, der Auertaler Berg stünde da eigentlich nur dem Sonnenlicht im Wege und müsse folglich weg, da bedienten sie sich ihrer kollektiven Gedankenkraft und versetzten den Berg auf die andere Seite der Auer.

Da staunte das Völkchen auf der andern Seite nicht schlecht, aber ob ihnen die plötzliche Veränderung (das schließt scheibchenweise herbeigeführte Veränderungen nicht aus) ihrer Landschaft ebenso gut in den Kram passte, wie dem Völkchen auf der andern Seite?

3 Think-Positiv-Vorstellerei

An der Möglichkeit dieser ganzen Think-Positiv-Vorstellerei mag ja was dran sein; also ich meine an der Vorstellung davon, daß positive Gedanken sich auf das wirkliche Geschehen auswirken. Das tun sie gar wohl; aber wohl doch nicht so, wie mancher Spiri-Spezialist meint, zumal wenn er nicht nur positiv denkt, sondern sich auch entsprechende Zusätze hinzu visualisiert, auf dass diese dann wirklich werden.

Es ist sicher möglich, daß das möglich ist, insbesondere Leuten mit einer enormen Gedankenkraft soll da schon das eine oder andere Wunschwunder bei passiert sein. Ob das allerdings immer auch für die Allgemeinheit gut ist, was er sich da herbeivisualisiert?

Wenigstens sollte sich ein solcher doch mindestens von der Vormachtstellung seines Egos befreit haben; zudem wäre das Zutun derjenigen aus dem Umfeld (jedenfalls derer, mit denen Verbindungen bestehen) nicht unerheblich, was das weitere Auswirken auf die Verbindungen untereinander im Abgleich mit den jeweiligen Wünschen betrifft. Nicht mehr und nicht weniger könnte dann allenfalls dabei herauskommen.

Eigentlich verhält es sich aber mit den Gedanken bloß wiefolgt: Sie wirken auf die Stimmung im gegenwärtigen Felde ein. Sie würden demnach die Stimmung verbessern. Das dann hätte etwaige positive Taten zur Folge, durch diese dann entstünde etwas Positives (oder zumindest etwas, das die Beteiligten dann als solches bewerten). Auf jeden Fall aber wäre dies eine positive Wirkung durchs positiv Thinking.

Vermutlich aber auch nur die einzige. Alles andere sind Wunschvorstellungen und im Falle ihrer Erfüllung begleitet von der selektiven Wahrnehmung.

Tatsächlich könnte es auch so sein, daß man bei einem bereits vom Ego befreiten Wunsch ein Ereignis nicht etwa durch das positive (oder auch negative) Denken daran erst bewirkt, sondern eigentlich nur ein solches erahnt, da es so oder so statt gefunden hätte oder haben könnte. Man weiß nicht in wie weit man in das potentielle Geschehen überhaupt eingreifen würde. Demnach: Gib zwar nicht auf; aber gib dich doch mehr dem hin, was sich universell sowieso längst ereignet hat und meine nicht, deine Gedanken hätten das erst bewirkt. Oder sind deine Gedanken mächtiger als das Wirken aller natürlichen Kräfte untereinander? Nein; und trotzdem kann man doch seinen Glauben an die Vorsehung weiter beibehalten. Vielmehr wäre dieser Begriff nun auch endlich mal richtig und zwar doppelt angewendet worden.

Ich jedenfalls sehe bei allem diesen nur ein, daß wir allenfalls auf die Stimmung einwirken; daraus können sicher Wunder geschehen, aber wir haben nicht das Wunder konkret ausgelöst, nur weil wir uns dieses oder jenes sehnlichst wünschten.

4 WirkungsWunschdenken

Als ob irgendetwas bei unserem Tun in dem Einen ohne Auswirkungen auf das Andere bliebe.

Als ob irgendetwas von dem, was sich im Äußeren zeigt, nichts mit unserm Innern zu tun hätte.

Dabei glaubst du wirklich, die Gedanken bewirkten die alles? Das ist nur Wunschdenken.

Es ist (allenfalls) der innere Gemüthszustand, der das alles bewirkt.

Natürlich können die Gedanken auch ein bisschen aufs Gemüth wirken. Sie können für Ablenkung sorgen. Die Stimmung verbessern. (s. 3)

Dann denkst du nun immer zu positiv, denkst dazu noch, daß du keine negativen Botschaften aussenden willst? Und so bewirkten deine Gedanken Positives? Was ist nun aber positiv? Woher willst du denn wissen, ob das positive Ereignis nicht etwas Negatives in der Schleppe hat? Warum meinst du, deine Gedankenkraft lenkte es schon in eine bessere Richtung, als die, die es von sich aus genommen hätte? Naturellement wie der Franzose sagt. Natur Element.

Bist du schon soweit über dein Ego hinaus, über die Anhaftung an das Materielle oder andere Sicherheiten? Nicht, daß sie negativ wären, aber ist deine Ego-Tonne denn schon halbleer und die danebenstehende Geist-Universaltonne (Gott o.ä. auch Wunder des Lebens, Geist) demgegenüber halbvoll?

Nein, dieses positive Gedenke funktioniert nur in der ersten Phase der spirituellen Entwicklung. Später ist es häufig verkehrt herum, viel später interessiert es einen kaum noch.

Denn zunächst stehst du immer wieder vor deinem Ego (auch SpiriEgo), bzw. dein Ego bringt seine Vorstellungen darüber, was nun eine positive Entwicklung wäre, mit ein. Das Negative wird nicht mehr angeschaut/entdeckt. Oder allenfalls gedacht, das werde sich dann schon zurückziehen, je fester ich immerzu positiv denke. Weit gefehlt. Das wirst du und ggbf dein Umfeld dann auch merken. Es kommt dann durch die Hintertür wieder hinein, und deine positiven Gedanken haben es bewirkt. Oder auch nicht?

Solange dein Ego noch vorherrscht oder über das „Göttliche“ stellt, bewirkt dein positives Gedenke auch nur positives auf der Ebene auf der du dich befindest. Das ist nicht schlimm, solange es nur dich betrifft, es ist aber auch nichts Besonderes. Schlimmer ist eher, das vermeintlich Besondere; das trifft dann ein , wenn dein Ego meint, es wäre ja bereits im „Göttlichen“. Das ist dann Einbildung. Man kennt ja die Spinner. Aber selbst die merken, so ganz von selbst nur aus sich heraus geht das nicht. Und greifen zum Mittel der Manipulation, das kann auch Zauberwerk sein, dfür liegen Mittel und Zeichen und alle bereit. Man kennt ja diese Spinner.

Im Kleinen ist es eher harmlos. Aber vielleicht ja auch nicht. Also überlass es doch lieber gleich dem „Göttlichen“. Sieh einfach nur was ist und nimm keinen Einfluss.

Es ist schon da, bevor du es erkannt hast. Und wenn du genau hinguckst, siehst du auch etwas davon (ein).

(Man möge das Wort „göttlich“ durch was auch immer ersetzen. Und „du“ meint natürlich „man“ oder eben „ich“. Ist doch eh alles nur Literatur; und ebenso wirkungslos. Oder man bildet sich das eben ein)

