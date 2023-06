>Einführung<

Hinweis:

Abschnitt 13, 14 und 15 ausgelassen

Begründung: Schorer geht weitläufig auf die sogenanten Complementen ein, die zu jener Zeit nicht nur solche Komplimente waren, wie wir sie heute kennen, sondern etliche Höflichkeitsfloskeln und Titulierungen die man sich unter Deutschen dann in französischer Sprache ob mündlich oder schriftlich unter die Nase band. Das aber ist längst überholt, wir sprechen und schreiben gottseidank nicht mehr so. Weiterhin gibt es aber über viele überflüssige Sprachveränderungen einiges zu sagen…

Hinweis:

Wie bereits in der >Einführung empfohlen, tut sich der sich Leser eine zusätzliche Gunst, wenn er bei der Lektüre der nachfolgenden Passagen die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache‘ und ‚Latein, lateinische Sprache‘ [wenn sie statt deutscher Wörter in unsere Sprache einfliessen] durch Englisch, Amerikanisch, Denglisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ergänzt oder ersetzt – denn so hätte er eine aktuelle und lehrreiche Abhandlung vorliegen, die ihn um ein weiteres von der Abkehr insb. der Gender- und NWO-Sprache überzeugen oder eben darin nachträglich bestätigen dürfte.

Folgt also nun:

Part 16,17,18 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

fett, blaue Schrift, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

16.

Alte und ehrliebende redliche teutsche Leute verstummen in dieser Zeit also gar, daß, ob sie schon noch so viel erfahren und studiret haben, sie sich in dergleichen Leichtfertigkeit und lose verhurten Worte nicht schicken können.

17.

[Rand: Klag eines Alten redlichen Teutschen.]

Mancher alter ehrlicher Teutscher Mann muß klagen und sagen, ich bin an dem unnd dem Ort gewesen, ey wie ist es daher gegangen, ich habe vermeynt ich sey in einer andern Welt, als mas [?] anfiengen zu reden, da wuste ich nicht, was es were, da wurffte man mit solchen Worten zu, welche ich (da ich doch so alt worden) von meinen Mittgesellen und alten Teutschen niemaln gehöret, und gedenckt mir noch wol, daß, wann ich vor alten Zeiten bey Gastungen gewesen, ich auch haben wissen etwas vorzubringen (ohne Ruhm zu melden) ich habe auch können meine Meynung über dieses und jenes geben, aber itzunder, bey diesen Leuten, verstehe ich bey nahe nichts was sie reden, ich kan es nicht ersinnen, muß wider Willen und mit Verwunderung zuhorchen, und kan nicht wissen, ob ich meine edle teutsche MutterSprach verachtsamlich verlohren, oder ob andere Leute dieselbige mit ihrer geschickter und scharffsinniger Gelährtheit ändern oder nicht. Ja!

Vorzeiten sassen wir umgeben

Mit klarem Glase, das man kont

Ein ander sehen Hertz und Leben,

Itzund ist solches gar verhönt:

Weil alles je verdunckelt ist

Mit falschen Worten Trug und List.

18.

[…]

Kommet etwas Geflügel auff dem Tisch, da sagt einer zu dem andern, er soll es trenchiren , mich (als ich dieses Wort zum erstenmal hörete) nahm es sehr Wunder, was man mit dem Geflügel anfangen würde, wann man es trenchiren , ich wartete lang, aber sahe doch endlich nichts, als daß es zerschnitten und zerlegt, eigendlich mit zehen Fingern zerzerret worden. Und solches schier so unhöfflich als es in meiner Jugend bey uns Teutschen nicht mag geschehen seyn.



Hinweise:

Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.

Wie andere Autoren jener Zeit schrieb auch Chr. Schorer an Stelle des Wortes vor das Wort für (und umgekehrt). Statt denn schrieb er dann, statt wenn wann. Wir haben dies und andere Eigenheiten und Gepflogenheiten beibehalten.