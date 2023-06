>Einführung<

Hinweis:

Wie bereits in der >Einführung empfohlen, tut sich der sich Leser eine zusätzliche Gunst, wenn er bei der Lektüre der nachfolgenden Passagen die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache‘ und ‚Latein, lateinische Sprache‘ [wenn sie statt deutscher Wörter in unsere Sprache einfliessen] durch Englisch, Amerikanisch, Denglisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ergänzt oder ersetzt – denn so hätte er eine aktuelle und lehrreiche Abhandlung vorliegen, die ihn um ein weiteres von der Abkehr insb. der Gender- und NWO-Sprache überzeugen oder eben darin nachträglich bestätigen dürfte.

Folgt also nun:

Part 12 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

fett, blaue Schrift, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Weitere Hinweise:

Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.

Wie andere Autoren jener Zeit schrieb auch Chr. Schorer an Stelle des Wortes vor das Wort für (und umgekehrt). Statt denn schrieb er dann, statt wenn wann. Wir haben dies und andere Eigenheiten und Gepflogenheiten beibehalten.

12.

Wie die Zeiten sind, so sind die Wort, und hinwiederumb wie die Wort sind, so sind auch die Zeiten. Verba ut nummi.

Es muß je das Gestirn gewaltig verunreinet, und durch und durch verschleidert und verlauffen seyn, daß es nicht kan wieder zur Richtigkeit gebracht werden, wie solches dessen Wirckung in uns bezeugen, das eine Jahr blühet diese, das ander Jahr jene Sprache und Art zu reden.

Es ist unsere Sprach dißmahlen in ein recht Kipper Jahr gerathen: Jeder beschneidet, bestimmelt dieselbe wie er wil, gibt ihr einen Halt und Zusatz wie er wil. Und wie solche leichte Müntzen (wie weiß sie auch gesotten sind) dannoch anderst nichtes in sich haben als Kupffer am Halt: Also alle solche heutige Auffschneidereyen, wie schön sie äusserlichen Thon nach lauten, sind im Hertzen doch nicht eines Drecks werth, und wann sie am besten sind, und du meynest, du habest nun alles was du begehrerst, so wissest du im Außkehren weder das was du begehret, noch das was man dir geben, vor einander zu erkennen, dann der Wind führet die Wort davon, und so wenig als du den Weg eines Vogels wirst finden können in der Lufft, so wenig wirst du den Nachdruck und die Wirckung solcher Auffschneidereyen spüren mögen.

Nirgend aber ist solche lose HertzenMeldung so üblich als eben zu Hofe in Teutschland. Dann siehe: Wenn du alda einen antriffst, der wird dich dermassen mit losen, hohen auffgeblasenen Worten empfangen, daß du meynen soltest, ey du werest viel zu spate gekommen, aber lieber früh genug, dann da reder man dir nach dem Munde, und stellet dir nach den Gurgel, ja sie betriegen sich unter einander selbsten, nach dem Gebrauch, und meynens nimmer von Hertzen, dann die hohen bunten Worte können ihn so eine Farbe anstreichen, daß man meynen solte, es were lauter Golt was da scheint.

Sie halten sich nach ihrer alten Vorschrifft:

Grüsse, küsse, neige, beuge,

Jedem die Gebühr erzeige,

Titulier auch jeden recht,

Mehr zu hoch als was zu schlecht.

Aber ob unser Herr Gott daran ein Wolgefallen habe, lasse ich in iren Gewissen ruhen. Es ist das Fuchskleid bey ihnen so gemein, daß sie es inwendig von außwendig tragen, und solches sticken sie gar bund mit allerhand frembden Sprachen, damit es desto ansehnlicher erscheinen müge.

Abschnitt 13 folgt im nächsten Beitrag

* es sei darauf hinzuweisen, daß man damals die eingegliederten Fremdworte nicht allein durch einen anderen Drucksatz (Antiqua statt Fraktur, s. Abbildung) anzeigte, sondern die Endung -iren an das Verb setzte und nicht, wie wir heute, -ieren schrieb. Also marchiren oder wenn man möchte marschiren statt marschieren. Hier zwei Ansichten dazu:

(siehe auch: >Proklamirtes Philosphiren)