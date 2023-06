>Einführung<

Hinweis:

Wie bereits in der >Einführung empfohlen, tut sich der sich Leser eine zusätzliche Gunst, wenn er bei der Lektüre der nachfolgenden Passagen die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache' und ‚Latein, lateinische Sprache' [wenn sie statt deutscher Wörter in unsere Sprache einfliessen] durch Englisch, Amerikanisch, Denglisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ergänzt oder ersetzt – denn so hätte er eine aktuelle und lehrreiche Abhandlung vorliegen, die ihn um ein weiteres von der Abkehr insb. der Gender- und NWO-Sprache überzeugen oder eben darin nachträglich bestätigen dürfte.

Part 9 – 11 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

fett, blaue Schrift, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

9.

[einige Zeilen ausgelassen, sie wären allenfalls für Historiker interessant]

[…] Es ist auch soweit kommen, daß unsere fromme Bauersleute Frantzösisch reden, und allewege sich wissen mit denen Worten zu behelffen, die ihre Vorfahrn niemaln in ihren Leben gehöret, als marchiren* , contribution, musqueten , und dergleichen, aber die Wörter seyn ihnen teuer gnug angestrichen, massen [weil, zumal] sie das Schul- und Lehrgeld mehr als doppelt bezahlet.

10.

Was sol man aber melden von dem grausamen Wunderthier Complementen , welches in Franckreich von allerhand gifftigen Geschmeiß zusammen gewachsen, und in die See gefallen, vom Winde aber erhoben, und in Teutschland mit den Tau gefallen, und so gemein geworden, daß es auch für unsern scharffsichtigsten Augen so behend zu sehen, wo man es nicht an einem Orte gewärtig ist.

Ich sage, daß mit diesem Teufflischen Worte, seine gifftige Wirckung in Teutschland eingeführt worden. Dann [denn] Complementen ist so viel als Gepräng (auf teutsch, Auffschneiderey, Betrug, Heucheley,) Wann ist aber bey den Teutschen jemal mehr Prangens, Auffschneidens und Betrugs gewesen, als eben itzunder, da das Wort Complement auffkommen ist?

11.

Ja es ist recht nachdenckliche Krafft in diesem Wort verborgen. Complimenteur , ein prächtiger höfflich Reder, Großsprecher, ein rechter Auffschneider und Lügner. Dann wie kan es immer müglich seyn, daß ein Teutscher, der von Art nicht viel Wort machet, nicht viel Schwätzens und Großsprechens achtet, seiner Natur zuwider es mit so läppischen Babbeleyen recht meynen solte?

Muß er nit sein eigen redliches Hertz mit leichtfertigen Fuchspelzen behangen? muß er nicht sein Teutsches Hertz in eine lose leichtfertige Haut vernehen? und offt mit Schamröte (wann er nicht dazu so viel geartet, daß er sich falsch anstellen kan) seine eigene Eitelkeit und gezwungene Falschheit an den Tag geben.

O welche Complementen ! das newlich in der Kirchen gefundene Sprüchlein wird hiemit mehr als wahr gemachet, dieser Worte:

Ein Hertz ohn allen Grund,

Die Zunge gäntzlich loß,

Und lieblich mit dem Mund,

Ligt itzt ins Teuffels Schoß.

Warlich, dieses Wort Complement , dessen Wirckung itzt im höchsten stehet, gibt zu erkennen, was wir für elende, gifftige und verhütliche Zeiten haben: dann auch in den Worten eine solche heimbliche Krafft und Nachtruck zu zeiten stecket, daß grosse Dinge daraus können erkundiget und ersehen werden.

Abschnitt 12+ folgt im nächsten Beitrag

* es sei darauf hinzuweisen, daß man damals die eingegliederten Fremdworte nicht allein durch einen anderen Drucksatz (Antiqua statt Fraktur, s. Abbildung) anzeigte, sondern die Endung -iren an das Verb setzte und nicht, wie wir heute, -ieren schrieb. Also marchiren oder wenn man möchte marschiren statt marschieren. Hier zwei Ansichten dazu:

(siehe auch: >Proklamirtes Philosphiren)



Hinweis: Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.