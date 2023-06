>Einführung & Part 1-4<

Hinweis:

Wie bereits in der >Einführung empfohlen, tut sich der sich Leser eine zusätzliche Gunst, wenn er bei der Lektüre der nachfolgenden Passagen die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache‘ und ‚Latein, lateinische Sprache‘ durch Englisch, Amerikanisch, Denglisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ergänzt oder ersetzt – denn so hätte er eine aktuelle und lehrreiche Abhandlung vorliegen, die ihn um ein weiteres von der Abkehr insb. der Gender- und NWO-Sprache überzeugen oder eben darin nachträglich bestätigen dürfte.

Folgt also nun:

Part 5 – 7 aus dem Werk

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Gedruckt im Jahr 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

fett, blaue Schrift, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

5.

Es ist leider nunmehr dahin kommen, daß, wann ein Teutscher etwa ein Viertel Jahr in Franckreich gegucket, oder nur einen Frantzosen hören reden, so ist ihme seine Muttersprach schon erleydet, Er will alsobalden ein Frantzösische Zunge haben, [Rand: Kauffleute und andere welche in Franckreich gegucket], und darvor halten, es sey ihme eine Schand, in Franckreich gewesen seyn, und nicht Frantzösische Brocken mit unter dem Teutschen außwerffen.

Ja! Solte ein solcher halbgebackener Teutscher Frantzoß sich der Frantzösischen Wörter enthalten? Solte er rein und lauter Teutsche reden? er meynt es were ihm die gröste Schand, er könne keine grössere Untugend begehen, und er würde zu keinem Ampt oder Ehren gefordert werden können.

Aber, ist dieses nicht eine Schand? reden wollen, solche Wörter, welcher man doch nicht gantz mächtig, darzu die Zunge viel zu schwer: Doch dieses ungeachtet, zwingen die Teutsche Frantzosen sich mit grossem Gewalt, solcher Frantzösischer Wörter zu gewohnen, damit sie desto mehr für geschickte und von Natur zierleuchtende Leute mügen gehalten und geachtet werden.

6.

Wann sie etwas bestätigen wollen, so können sie nicht sprechen, ja, fürwar, gewiß, es muß heissen: ma foi, par ma foi, par Dieu .

Und wollen alsdenn die frembde Sprachen bey Sacken voll von sich werffen, da sie doch nur eines Fingerhütleins voll haben gesamblet; ist das nicht Narren-Werck? dieselbe sollen billig hingewiesen werden an den hochlöblichen Keyser Carolus den Grossen, welcher die Teutsche Sprache gar rein hat außzusprechen befohlen, daß je niemand einige Flecke drein zu schmieren müge veranlasset werden/etc.

7.



mehr folgt

–



Hinweis: Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.

Zur Fortsetzung: Newe außgeputzte Sprach-posaun – An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber | Part 1 (komplettiert) √ – 4 √ aber die arme Teutsche*, welche ohne das bey nahe ihre grosse Freyheiten, Haab und Güter verloren, achten nicht hoch, auch ire herzliche Sprach zu verlieren, Bewerten: