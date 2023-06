

Einführung

Der nachfolgend ausführlich vorgestellten „Newen Ausgeputzten Sprachposaun – An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber …“ von Christoph Schorer aus dem Jahre 1648 dürfte der interessierte Leser bereits vor einigen Jahren in unserem seinerzeit noch arg belächelten >Voll aufgefüllten Putzeimer gegen die gendergerechte Stümpelsprache begegnet sein, den wir wiefolgt eingeleitet hatten:

Im nachfolgenden Auszug aus Christoph Schorers (1618-1671) Werk „Newe außgeputzte Sprach-posaun, An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber“ ist hauptsächlich vom seinerzeit sehr übertriebenen und zumeist überflüssigen Einzug französischer Begriffe und Floskeln in den deutschen Sprachgebrauch die Rede; ein Unterfangen, das der deutsche Adel in Nachäffung der französischen Conduite durchführte, aber auch gleich von etlichen Menschen aller Stände und Schichten sowohl im Text als auch in der Rede übernommen wurde, und nur durch vielfache Bemühung der Weitsichtigeren unter den Gelehrten [Schottelius, Leibniz, Campe, u.a.] zu jener Zeit und später aufgehalten oder in vernünftige Wege geleitet werden konnte. [Ebenso verhielt es sich mit dem Latein, mit dem wiederum das Französische bereits zur Genüge vollgepropft ist]

Mit dem Einzug (bzw. Einfall) der gendergerechten Sprache verhält es sich nun ganz ähnlich, wie damals mit der Viralmachung und volksbreiten Nachäffung eines jeden alamodischen und sprachverfälschenden Unfugs. … >Voll aufgefüllten Putzeimer gegen die gendergerechte Stümpelsprache,

So weit also die Einführung in unsern im Jahre 2018 abgefüllten Putzeimer, der heute aktueller ist als damals, was für die „Sprachposaun“ nicht weniger gilt..

Aus diesem Grunde folgt nun die Textwiedergabe des gesamten Werks, bei der sich der Leser gerne vor Augen halten darf, daß die Begriffe ‚Französisch, französische Sprache‘ und ‚Latein, lateinische Sprache‘ inzwischen durch Englisch, Amerikanisch, D-englisch und Gendersprache (und NWO-Sprech) ersetzt werden könnten – und schon hätte er eine aktuelle, hochinteressante Abhandlung vorliegen, in der übrigens auch mit gutem berechtigten und sehr unterhaltsamen Schimpf gegen eine solch verdorbene (eben nicht nur ergänzte/bereicherte) Sprache nicht gespart wird…

Aber man lese es doch selbst:

Newe außgeputzte Sprach-posaun/ An die Unartigen Teutscher Sprach-Verderber:

Wie auch alle redliche auffrichtige Teutscher reinen und edlen Sprach lieb- und ehrende Herren für Verunreinigung der lieben Mutter-Sprach trewmeintlich warnend. /

Außgeputzet durch Einen der redlichen/ alten/ Teutschen Sprache beygethanen Freund, Cölln, 1648

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2008

Part 1 – 4

fett, blaue Schrift und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

1.

Hinweis: Die ersten einführenden Zeilen werden ausgelassen, stattdessen beginnen wir gleich mit Chr. Schorers Mahnung, daß

[…] wir nicht unsern lieben Nachkommen täglich mit Spott und Fluch vorn auff der Zunge zu schweben, Anlass schaffen, welches gemeiniglich aus geiler Verwirrung einer reinen Sprach und Vermengung guter und böser, leichtsinniger und standhaffter, treuer und falscher Meynung unnd Erbarkeit her zu rühren pflegt.

Itzo aber von der leichtfertigen Leichtsinnigkeit, und sehr tieff beklaglichen Sprach-Verfälschung etwas anzudeuten, wil ich mit wenigen mich aus vielen, (weil es die hohe Noth erfordert) herfürmachen.

Denn was es vor einen Zustand und Beschaffenheit, zu dieser unserer Zeit mit der redlichen Teutschen Sprach habe, das ist nun leider mehr hell und klar an dem Tag, und darff nicht viel beschreibens.

2.

Wie schändlich, wie heßlich die edle und fast Engel-Sprach mit außländischen und fremden Wörtern [oder heutzutage mit kindischen Genderzeichen] besudelt, vermischet und verunreiniget werde, so gar, daß man kaum drey oder vier Wörter ohne Einmischung außländischer Zungen [oder heutzutage solcher Genderzeichen] reden kan, ist offenbahr, und wird je leider! leider! mit täglichen Gips an die grosse Tafel für jedermans Augen gemahlet.

Ja die Teutsche selbst klicken und klacken ohn Unterlaß mit daran, daß man je sehen sol, wie verachtlich, wie bäurisch und leichtsinnig diese LebZeit in Teutschland sich mit der Sprache befinde.

3.

Aber eine Schande ist es, und zu erbarmen, daß diese unsere Teutsche Haupt- und Mutter-Sprach, als welche von Wörtern so schön, so weitläuffig, so rein, prächtig und vollkommen, mit allerhand Kipper-Wörtern so schändlicher Weise verunreiniget wird.

4.

Ein jedes Land befleissiget sich seine Sprach lauter und rein zu erhalten, aber die arme Teutsche*, welche ohne das bey nahe ihre grosse Freyheiten, Haab und Güter verloren, achten nicht hoch, auch ire herzliche Sprach zu verlieren, in dem sie nicht allein selbige nicht lauter und rein fortpflantzen, sondern auch mit Fleiß frembder Wörter [oder heutzutage der gendergerechten Sprache] sich gebrauchen, und mit dem Teutschen vermischen, da es doch so löblich vorzeiten ist gehalten worden, daß sich einer an die reine edle und fürtreffliche Teutsche Sprache gehalten, daß er lieber die Zunge hat ruhen lassen, als dieselbe zu frembder Sprach gewehnet;

Itzo wil ein jeder, der sich fünff Thaler kan berühmen, Franckreich, Italien, Spanien, und andere mehr Länder durchstreichen, und andere Sprachen zu erhaschen, damit er für allen Dingen gleichsam den Sammeten Rock seiner Sprach mit andern lausigen Lappen mügen verbunden und schänden.

*Anmerkung: Mit der seinerzeit gebräuchlichen Ausdrucksform „die Teutsche“ meinte man sowohl das Deutsche, als auch das deutsche Land, die dtsch. Nation und die Deutschen selbst, ihre Sprache und kulturelle Prägung. Man findet es in manchem Barockwerk, auch Leibniz gebrauchte es so. (s. Ermanung an die Teutsche, ihren Verstand und Sprache besser zu üben)



Hinweis: Für diese Textübertragung wurde das im damaligen Fraktursatz noch verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) zugunsten der Lesbarkeit durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen und hier befolgten Richtlinien finden sich >hier.