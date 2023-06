Photo by Dhara Sena on Pexels.com



«Als Don Quijote die 30 oder 40 Windmühlen entdeckte, sagte er zu seinem Knappen Sancho: „Das Abenteuer lenkt unsere Schritte besser als wir uns wünschen könnten, denn sieh‘ nur da, mein Freund Sancho Panza, dort warten 30 oder mehr ungeheure Riesen, die ich zur Schlacht herauszufordern gedenke, bis sie alle ihr Leben ausgehaucht haben werden…“

„Welche Riesen?!“, entgegnet Sancho, „diese Erscheinungen sind keine Riesen, sondern Windmühlen!“ –

”Es scheint ganz klar“, sagte der Ritter, „dass du nur ein Neuling in Abenteuern bist: Ich behaupte, diese seien Riesen*; und wenn du Angst hast, so entferne dich der Gefahr und erhebe deine Gebete für mich, während ich mich ihnen in erbitterten und ungleichen Kämpfen anschließe.“»



[übrigens wähnte er in den Riesen oder Ungeheuern verwandelte böse Zauberer zu erkennen]

Georg Philipp Telemann (1681-1767) – Kampf gegen die Windmühlen: