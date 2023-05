27. Mai 2023

>Kapitelverzeichnis

Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 27. Capitel

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent