Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 26. Capitel

Also giengen wir hin, und es traff richtig, was wir muthmasseten. Pater Marcus stund schon auff der Cantzel, und sermonisirte unter andern folgender Gestalt:



Sind wir Teutschen nicht affenhafftige Pickelheringe, daß wir so veränderlich in der Mode sind, und dadurch unsre alte Vorfahren vor und zu Taciti Zeiten gleichsam einer Hahnreyschafft beschuldigen, als ob sie nicht unsere rechte Väter wären, und ihre >Weiber [das ist kein herablassender Begriff!] mit denen liederlichen Ausländern courtoisi ren lassen? Wir weibischen Memmen lassen uns an unsern inländischen Gewand und Kleidern nicht begnügen, sondern schicken über Meer nach frembden Sorten, machen also andere Nationen reich, und uns zu elenden Bettlern.

Nichts ist uns magnific [stimmt, jedenfalls >im Leben nicht] und köstlich, als was ungewöhnlich und neu ist, was nicht lange währet, und was nicht ein jeder haben kan.

Wo sind die alten ehrlichen teutschen Helden, die sich in wilde Thier-Häute kleideten, und das Rauche [Rauhe?] heraus kehreten, daß die einfältigen Griechen gar gegläubet haben, sie brächten die rauchen [rauhen?] Häute mit auff die Welt, und die rauchen Borsten wären ihnen auf dem Buckel hinunter aus dem Specke gewachsen, wie denen wilden Eber-Schweinen?

Sie sind alle mit der teutschen Redligkeit gen Himmel geflogen, und haben nichts als Aesopische Krähen, die sich mit fremden und mancherley-farbigen Federn ausputzen, hinter sich gelassen.

Hat etwa ein Teutscher Franckreich, die politische Gauckelbude, über die Achsel, oder von ferne durchs Perspectiv angesehen, so ist er schon von der Scheitel an biß auf die Fußsohlen zum Frantzosen worden.

Hat ein Teutscher über Nacht in Engelland geherberget, so ist er ein perfecter Engelländer.

Hat ein Teutscher den lincken Fuß dem Rechten unwissend ungefehr in Spanien gesetzt, so ist er durch und durch in einen stoltzen Spanier verwandelt.

Ist dem Teutschen einmahl eine Italiänische Lufft über die Gräntze in die Nase gestrichen, so passi ret er schon vor einen Italiäner.

In Summa: der Teutsche ist ein Chamelaeon , von welchem Thierlein man sagt, daß es alle Farben der Dinge an sich nehme, wohin man dasselbe setzet.

Die Trachten, Sprache, Minen und alles, was er seinen gewesenen Lands-Leuten erblicket, das ist ihm alles altväterlich und abgeschmackt.

Alles stinckt ihm an, und ist so fremd und unbekant in Teutschland worden, daß er auch die schwartze Katze nicht mehr kennet, sondern siehet sie vor einen Rauchhändler an.

