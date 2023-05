21. Mai 2023

>Kapitelverzeichnis

Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

fett markiert, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Das 22. Capitel

Gleich als ich noch mehr Kleider besehen wolte, trat ein junges ausgeputztes Schnauzhähngen mit einer sonderbahren Compliment in die Stube, und ließ sich den einen Knopf an der Kappe anders ansetzen, weil er, seiner Meynung nach, umgekehrt stünde. [also praktisch ein selbstverliebter Vollarsch um den sich die ganze Welt drehen muss]

Er sagte, Messieurs , wie steht mir denn das Kleidgen? ich habe es heut zum ersten mahl an, und hätte es am Sonntage angezogen, wenn es nicht so unerhört geregnet hätte: Aber heute will ich mich recht drinnen sehen lassen, und will mit Jungfer Ursel Blandingen in ihren Garten spatziren fahren. Ich kan heute nicht studiren, ich will dem Hoffmeister einmal ferias geben.

Als das Jüngelgen wieder hinaus war, fragte ich, wer er denn wäre? Unsere Leute berichteten mich, daß es ein reiches Mutter-Söhngen sey, und sey Studirens halber in der Stadt, wohne eben hier in diesem Hause und in diesem Stocke hinten heraus. Seinen Praeceptor nenne er aus Hochmuth nur Hoffmeister, welches sonsten ein feiner gelehrter Mensch wäre, und Schade, daß er dem Gehlschnabel nach seiner Peiffe tantzen müsse.

Gehe, sagte der Tafelschneider, gantz sachte über den Saal, wo die blaue Thür ist, er hat sonst den Gebrauch, daß er stets mit sich selbst redet. Der Praeceptor wird wohl nicht zu Hause seyn, vielleicht giebt es was curieuses zu erfahren.

Ich war wie ein Schießhund, zog geschwind die Schuh aus, und schlich über den Saal an die blaue Stube.

Es traff alles richtig ein. Denn als ich zum Schlüssel-Loche hinein kuckte, so stund das Pürschlein vor dem Spiegel, und redete folgender Gestalt mit seinem eigenen Bildnisse:

Das 23. Capitel.

Bin ich nicht ein Hauptstutzer? Ey, wie steht mir doch das Camörstgen so nette, solten es denn auch wohl lauter Cameel-Haare seyn, wie der Kauffmann sagte, denn ich habe meine Lebetage noch kein Cameel gesehen? Ja, ja, es sind nichts anders als Cameel-Haare. Das ist ein vortrefflich Favörgen!

Coleur de ponceau ist doch die schönste Farbe von der Welt, es sag mir einer was er wolle, so ist blümerent doch Hahnreh-Farbe, und tragen es alle Schindersknechte. Coleur de ponceau das hat doch einen rechtschaffenen Frantzösischen Namen, ob es gleich ein wenig garstig klingt, und habe ich neulich in den Avisen gelesen, daß die vornehmsten Dames d'Estat am Parisischen Hofe sich daran delectiren sollen.

Ja, ja, es bleibt doch wohl dabey, daß einem Menschen die Kleider besser als dem andern passen: Liegt mir doch die Kappe so justement am Leibe, daß einer drauff schweren solte, ich hätte sie in Franckreich bey des Königs Leib-Schneider machen lassen. Laß doch sehen, wie läßt mirs denn, wenn ich einen Reverenz mache? Erstlich setze ich den lincken Fuß vor, stehe mit dem Leibe gantz steiff, in dem moment greiff ich mit der lincken Hand (nicht mit der rechten wie die Bauern) nach dem Hute, bücke mich zugleich mit dem Kopffe, daß das Kinn auf die Brust zu liegen kommt, und streiche zugleich mit dem rechten Fusse den Pas . Das passi ret.

Aber das ist gar des Henckers, daß ich mich in dem Spiegel nicht sehen kan, wenn ich das Haupt nach der Erden bücke. Nun, nun, es wird sich schon geben wie das Griechische. Wenn ein rechtschaffener Kerl was gelernet hat, so hält man ihn doch überall lieb und werth.

Hier ist mir schon ein Tropffen auff die Kappe gefallen, ich wolte, daß der Guckguck den Kerl geholt, der das Zeug so heiß in die Presse gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ich oder der Spiegel ein Narr worden ist, ich habe sonst im Lachen so nette Grübgen in Backen gehabt, als was von der Welt, und jetzo sehe ich nicht, wo sie sich hin verlohren haben.

Ich muß doch einmahl eine rechte galante Mine machen, die ich heute anbringen kan, wenn ich draussen im Garten Jungfer Ursel Blandingen im ersten Antritt begegnen werde – –

[…]

[…]

