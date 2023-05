20. Mai 2023

>Kapitelverzeichnis

Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 21. Capitel

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Dieser Rock, der da hängt, der wird vielleicht jener Magd gehören, welche die Einfahrt nur so groß haben wolte, daß zwey Manns-Hände hinein giengen, denn ich kan perfect mit dem Kopffe hinein kriechen. Und wenn ich nicht wüste, daß dieses ein paar Hosen bedeuten sollten, so meynete ich, es wären ein paar Pistol-Halfftern, so lang und spitzig sind die Raben-Dinger. Weiter im Text: [! Das gab es also schon 1685]

Was ist denn das für eine seltsame und wunderbare Sache? Es siehet nict wie Camisol, es scheint auch nicht, wie eine Schlaff-Mütze, es hat auch kein Aussehen, wie ein Futterhembde, es läst auch nicht wie wie ein paar Männerhosen; Vor Hosen wolte ichs wohl noch passi ren lassen, aber warumb wäre zwischen den Beinen denn eine so grosse Klufft, der Wind bläßt ja hinein, und das Hembde würde auch heraus lappen. Doch, das muß ein Politicus nicht achten. Es mag seyn was es wolte, ich sehe es vor ein paar rothe bargendene Weiberhosen an. [!]

Porro Quirites : Das Mägden, dem das Leibstücke soll, dem wil gewiß das Mutter-Fleisch nicht wachsen, weil sie oben so viel Baumwollen hat hinein nehen lassen.

Ich habe mir diese Woche auch von einer erzehlen lassen, welche allezeit ein paar alte Strümpffe hinein stopffte. Einer andern habe ihr Courtisan , als er auff der Hochzeit muthwillige Hände gehabt, einen gantzen Kloben Flachs aus dem Busen hervor gezogen, daß es jedermann gesehen, darüber sich das gute Mensch entsetzet, und vor lauter Aengsten den Tantzpltz eingewässert, daß es mildiglich darüber hin geflossen. Das war eine Posse gewesen.

Es muß sich aber bißweilen seltsam Ding auff dem Tantze zutragen. Denn des Wirths Sohn zur goldenen Nehnadel erzehlete mir, daß unlängst eine mit dem einfachen Rocke ihrem Täntzer in der Knie-Schnalle hängen blieben, und ein Loch hinein gerissen, daß man mit einem Windmühlen-Flügel hätte durchfahren können.

Das Ding ist ja wider die Kleider-Ordnung, auch alle so wohl Käyser- als Päbstliche beschriebene Rechte.



Capitel 22 folgt mit dem nächsten Beitrag





–

Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/