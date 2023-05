20. Mai 2023

Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 20. Capitel

Eines Tages war der Lehr-Printz mit seiner Liebsten über Land gefahren, also daß die Gesellen etwas freyer über der Arbeit reden durfften als sonsten.

Damahls nahm ich Gelegenheit die vielfältigen Moden durchzuziehen, und gedachte dabey, sie wären selbst nicht wenig in der Schuld, daß sich die Kleider so veränderten. Denn, sagte ich, wenn ihr Lumpen-Hunde die Moden nicht ersinnen und erdencken hülffet, oder machtet es nicht einem jedweden Narren, wie ers haben wolte, so würde die Fantasterey wohl unterwegen bleiben.

Ja, mein lieber Pickelhering, antwortete mir einer von den vornehmsten, in Teutschland hecket man die Moden nicht aus, sondern sie werden alle durch die Kauff und Hoff-Leute von frembden Orten, wo sie gebräuchlich seyn, mit zu uns gebracht. Wenn wir sie nun nicht nachmachen wolten, wie es die Dames und Chevaliers verlangen, so sind schon andere da, die das Geld verdienen, und würde unser einer keinen Stich zu arbeiten haben.

Ey, sagte ich wieder, wenn es aber ein anderer auch nicht machte, und die Affen würden bey allen abgewiesen, so würden sie schon wieder zu dem ersten kommen, und noch darzu gute Worte geben, daß er ihm das Kleid nur nach der altväterlichen Mode machte.

Ey, du redest von der Sache, wie du es verstehest, replici rte der Taffel-Schneider, wer unter den Wölffen ist, der muß mitheulen. Solche Grillen muß man in dem Lande vortragen, wo die Leute nackend gehen, denn dort sind die Schneider gar dünne gesäet, und die Leute bringen auch ihre Lederne Hosen und Koller mit auff die Welt, die wachsen mit ihnen groß, und liegen so glatt an, als nimmermehr kein paar Frantzösische Mode-Hosen.

Ja, a, sagte ich lachend, dieselben Hosen halten so feste, als eine Hirsch-Haut, und reissen nicht, biß die Beine mit entzwey gehen.

O du einfältiger Simpel, fieng jener wieder an, die Hosen, so das Mannsen trägt, springen gemeiniglich hinten im Creutze, wo der Zwiesel eingenehet ist.

Ey, das ist natürlich, gab ich zur Antwort, daselbst soll der Herr Moden- Inspector werden.

Je, du Diebs-Junge, sagte er Taffelschneider, und griff nach der Elle, harre, ich wil dich lernen, wie du mich respecti ren solst, gehe, daß du alle dieselben zerissenen Hosen flicken müstest, du Angst-Vogel-

– Damit lieff ich nach der Thür, die andern aber thaten eine Vorbitte bey dem Unter- Galanterie -Rath, daß er mir Perdon gab, umb noch weiter meine Schwäncke anzuhören, doch geboth er mir, ich solte andernmahl so grob nicht mehr schertzen.

Solches versprach ich zu observi ren, und fieng meinen Discours wieder an, und refer irte, ich hätte einmahl in einem Historien-Buche gelesen, darinnen von einem dermassen künstlichen Meister erzehlet worden, welcher einem Floche nicht allein ein paar nette Hosen machen, sondern ihm auch das Maaß dazu mitten im Hüpffen nehmen können.

Die Kerl aber machten die Fenster auff, gleich als ob es nicht die Warheit wäre. O, sagte ich, der Mann wird mirs nicht lügen, der das Ding geschrieben hat, es war ein auffrichtiger Historicus , und war forn in Kupffer gestochen mit einem grossen grauen Barte, wie ein Holländischer Käse.

Aber, was macht ihr denn da vor einen Narren-Rock, sagte ich zu einem Gesellen, daß ihr unten so viel Gedrodel herumb nähet? Es soll gewiß eine Comödie gespielet werden, und dieser Zierrath soll vor des Pickelherings Ehe-Liebste.

Was, du Spötter, replici rte der Kerl, das Kleid soll vor ein vornehm Adelich Frauen-Zimmer, jetzund tragen sie Frantzen umb die Röcke, du verstehest nicht, was Mode ist, und judici rest von einer Sache, wie der Blinde von der Farbe.

Ey nun, replici rte ich, ich lasse mich berichten, vielleicht werden auch Frantzen drunter kommen. Aber warumb ist denn der Bettel hinten umb ein paar Ellen länger, als forne? Ist es denn im Zuschneiden versehen, oder kömmt der Schwantz forne, wo dem Frauen-Zimmer gemeiniglich die Röcke zu kurtz werden?

Der Gesell antwortete, es ist so Mode, was überley ist, wird auffgesteckt.

Das Ding ist, wie umbgestürtzt und ausgeleckt, fuhr ich fort, man könnte ja das übrige einem armen Bettler geben, daß er sich ein paar Hosen drauß machen liesse, so würde der Rock hinten gleich, und der Bettler kriegte ein paar Sonntags-Hosen, daß dem armen Teuffel die Sonne den Fetzer nicht so schwartz brennete.

Rede immer fort, sagte der Taffelschneider, wir wollen dir geduldig zuhören, aber du must dir auch selber antworte, wir haben mehr zu thun.

So, sagte ich, die Herren lassen sich nicht irren, ich wil nur ein wenig in der Stube herumb schleichen, und die raren Moden besehen.



–

