19. Mai 2023

Auszug aus dem 26. Capitel des Fortsetzungsromans Der Deutsche Kleider-Affe

[…]

Sind wir Teutschen nicht affenhafftige Pickelheringe, daß wir so veränderlich in der Mode sind, und dadurch unsre alte Vorfahren vor und zu Taciti Zeiten gleichsam einer Hahnreyschafft beschuldigen, als ob sie nicht unsere rechte Väter wären, und ihre >Weiber mit denen liederlichen Ausländern courtoisiren lassen? Wir weibischen Memmen lassen uns an unsern inländischen Gewand und Kleidern nicht begnügen, sondern schicken über Meer nach frembden Sorten, machen also andere Nationen reich, und uns zu elenden Bettlern.

[…]

ganzes Stück folgt nach Herausgabe der Capitel 20 – 25

Der Deutſche Kleider-Affe, Das 26. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

[Hinweis: Aus dieser und noch weiteren Passagen dieses Capitels entdecke ich euch und der ganzen Welt erstmals den literatur- bis geisteswissenschaftlichen Knaller-Fund des Jahrhunderts schlechthin – es handelt sich hierbei nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Quelle, derer sich der geehrte Herr Leibniz bediente, als er seine ebenso und von mir ja längst (2016, Sumpfgeschicht) hervorgesuchte Rarität verfasste, namentlich: ,Unvorgreifliche Gedanken betr. die Ausübung und Verbesserung d. teutschen Sprache‘ (1697). Darüber später mehr. Oder auch nicht. Es mag auch sein, daß Beer sich von Schottelius hat inspirieren lassen, was bei Leibniz ja ebenso war.