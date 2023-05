19. Mai 2023

Hinweis: Die Abtippung des Deutschen Kleider-Affen wurde am 17. Mai mit >Kapitel 16 und 17 wieder aufgenommen (Begründung ebenda einsehen). Wie schon in den Kapiteln zuvor ist mir auch dieses noch nicht bekannt. Ich lese es während des Tippens zum ersten Mal.

Der Deutſche Kleider-Affe

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 19. Capitel

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Des Morgens marchirte ich mit meinem kleinen Patron in die Galantarie Gasse zu dem Alamode -Meister, welcher in einem grossen steinernen Hause oben im fünften Geschoß wohnete.

Als ich mich bey ihm anmelden lassen, und in die Stube eingelassen wurde, so wuste ich nicht, ob ich einen Bonus Vesper oder Bonus Morgen wündschen solte, so verstaunet und erstarret machte mich der prächtige Anblick. Das gantze Zimmer hing voll Seidene und Sametne mit Gold und Silber bortirte Kleider, es schimmerte und flimmerte alles dermassen, daß ich zweiffelte, ob ich in eine Fürstliche Kleider-Kammer, oder in eines Schneiders Stube gelassen würde.

Dort sassen in die 24. Kerls, die alle drauff stachen, als ob sie übermorgen alle nackende Indianer durch Ost- und West-Indien* a la mode francoise bey Lebens-Straffe auskleiden müsten.

Dem Lehr-Printzen gefiel meine Person alsbald im ersten Anblick.

Er fragte mich umb meiner Eltern Heimat, und was ich seithero vor Chargen bedienet hätte. Ich erzehlte ihm alles haarklein, und als ich auff die Historie von der Wurst kam, so fingen alle in der Stuben an zu lachen, als ob sie Narren werden wolten.

Ich machte aber gantz ernstlich Ding, und sahe so sauer darzu aus, wie ein Näppgen voll Mäuse-Wasser, über welche Positur der Lehr-Printz dermassen lachte, daß er den Bauch mit beyden Händen halten, und zur Thür hinaus lauffen muste.

Die Gesellen stachen sich vor Freuden mit den Nehenadeln in die Finger, daß es Safft gab, gleich als hätten sie ihr Lebetage keinen solchen Pickelhering gesehen.

Fürnehmlich hatte mein Lehr-Printz seine Speculation über meine Kleidung, so gar, daß keine halbe Stunde verginge, so war ein Mahler mit Farben und Pensel parat , der mich abschilderte, und eine schöne Abschrifft von meinem garstigen Original machte.

Folgenden Tages ließ mich mein Lehr-Printz als einen Laquey in Serge de Nims kleiden, und tractirte mich nicht als einen Lehr-Jungen, sondern als einen kurtzweiligen Tisch-Rath oder poßirlichen Lustigmacher. Meinen vorigen Dorff-Habit verehrete er nebst meinem Contrefeyte einer vornehmen Gräflichen Person in die Kunst-Kammer, und mochte dafür nicht einen geringen Recompens bekommen haben.

*[Ost- und West-Indien nannte man damals Asien und Amerika]



Das 20. Capitel.



[…]



Kapitel 20 folgt am 20. Mai.

Vorabauszug:

Ey, sagte ich wieder, wenn es aber ein anderer auch nicht machte, und die Affen würden bey allen abgewiesen, so würden sie schon wieder zu dem ersten kommen, und noch darzu gute Worte geben, daß er ihm das Kleid nur nach der altväterlichen Mode machte.

Ey, du redest von der Sache, wie du es verstehest, replicirte der Taffel-Schneider, wer unter den Wölffen ist, der muß mitheulen.

[…]

–

Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/