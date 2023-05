ursprünglich herausgegeben am 15. April 2023 (als Unterseite)

[ehemaliges]* Vorwort:

Nachfolgend 5 Helden-Lieder* von der Gruppe Wir sind Helden, die es ja seit einigen Jahren nicht mehr gibt, denn sie haben rechtzeitig aufgehört (2012) …

Heute würde man wohl weitestgehend vor ideologisch durchseuchten Spinnern auftreten („Mobiltelefon“ voraus und „Rüssel an Schwanz“ hinterher…), von denen etliche auch sicher reklamieren würden , daß man sich Wir sind Held*Innen zu nennen hätte.

*(Es mag noch mehr gute Lieder von ihnen geben, diese sollten aber für hier und heute genügen)

Nachtrag.

Die Lieder der Helden wurden von unserer Seite entfernt , denn die Sängerin unterstützte im Jahr 2021 eine Impfkampagne1 und machte sich für die Partei Die Grünen stark2. Was wohl ein typischer Vorfall unter Intellektuellen ist, die auf jede Ideologie reinfallen, solange sie nur gut klingt. Und daran erkennen wir ja Ideologien: Sie klingen nur gut, sind es aber nie. (hier)

Mein obiges Vorwort, das ohne Kenntnis von diesen schockierenden Tatsachen entstanden war, bleibt hier stehen, denn es trifft es wohl ganz gut. Die Sängerin gendert übrigens auch hier und da. Also ein typisches buntes Fähnchen-im-Wind, was bei Künstlern ja häufig so ist.

(1 -https://www.judith-holofernes.de/2021/05/musik-video-lass-die-hoffnungsmaschine-laufen/ , 2 -https://www.judith-holofernes.de/2021/09/ich-waehle-diesmalgruen/ )

Den damaligen Rückzug aus dem Musikbusiness, gar ins heimeilige Heim, kann ich noch verstehen, sehr gut sogar. Eben deswegen ja! Aber letztlich war es eine Verneigung, ein Unterwürfnis, was spätestens 2021 jedenfalls gesetzt war.

Freche Texte sind nur Idealismus, was noch nichts ausmacht, doch unter dem Einfluss der Ideologie wird das Ideal zum Heuchelwerk, tja! Von wegen ‚meine Stimme gegen euer Mobiltelefon‚ und Dr. Best und sein Sohn und Reklamation (Lied 1). Der Vorschlaghammer (Lied 3) hängt nun neben dem Kochlöffel. Und über den Rand (Lied 5) bist du dann wohl doch nicht gekommen. Das bleibt den Widersachern vorbehalten.

Ich fühle mich von den Helden jedenfalls nachträglich geprellt und verraten. Die Sängerin weiß offenbar gar nicht, wie gut ihre Texte (wenigstens die hier zuvor ausgewählten 5) gepasst haben – gerade jetzt, wo es vor dem Hintergrund der uns allen (Gepimpften wie Nichtgepimpften) unterjubelnden Post-Corona-New-Idioten-Welt ordentlich was zu reklamieren gäbe! (Die Reklamation)

(Kann sein, daß ich unter diesem nun nachwörtlichen Aspekt diese 5 ausgesuchten und so verständig und geradezu liebevoll eingepflegten Lieder dereinst wieder freischalte*.

Im Moment ist der Hofskribent geschockt und beleidigt, die vormals schwungvolle Wirkung der Musik macht sauer und traurig. Ihr könnt mich allemal, ihr Helden of the world. Lebende Persönlichkeiten werde ich jedenfalls nicht mehr zitieren, bleibe jetzt nur noch bei den Alten. Das Wagnis um kommende Enttäuschungen ist mir zu groß.)

*wieder freischalte:



5 Helden-Lieder

Strophe 1 Guten Tag / Strophe 2 Heldenzeit / Strophe 3 Denkmal / Strophe 4 Rüssel an Schwanz / Strophe 5 Du erkennst mich nicht wieder

Strophe 1

Guten Tag, Album: Die Reklamation, 2003

(live Rock am Ring 2005: https://www.youtube.com/watch?v=chlXBRpcIFA&list=PLe392j72CL6lq-p3q1JDzCZujSypHS7bc&index=9) Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon

Meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion

Meine Zähne gegen die von Doktor Best und seinem Sohn

Meine Seele gegen eure sanfte Epilation

Es war im Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion

Tausche blödes altes Leben gegen neue Version

Ich hatte es kaum zu hause ausprobiert da wusste ich schon

an dem Produkt ist was kaputt- das ist die Reklamation

Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück

Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück

Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück

Guten Tag ich will mein Leben zurück

Guten Tag guten Tag ich will mein Leben zurück

Guten Tag guten Tag ich will mein Leben zurück

Guten Tag

ich gebe zu ich war am Anfang entzückt

aber euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht wenn man sich bückt –

Guten Tag



Meine Stimme gegen die der ganzen Talkshownation

Meine Fäuste für ein müdes Halleluja und Bohnen

Meine Zähne gegen eure zahme Revolution

Visionen gegen die totale Television

Es war im Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion…

Tausche blödes altes Leben gegen neue Version

Ich hatte es kaum zu hause ausprobiert da wusste ich schon

an dem Produkt ist was kaputt– das ist die Reklamation

Ich tausch nicht mehr ich will mein Leben zurück …

Guten Tag ich will mein Leben zurück …



…

Strophe 2

Heldenzeit, Album: Die Reklamation, 2003



(Hammertext!)



Liedtext im Video













Strophe 3

Denkmal, Album: Die Reklamation, 2003



(und nun denketmal

nach)



Liedtext im Video















Strophe 4

Rüssel an Schwanz, Album: Die Reklamation

„Trampelpfade, Hintermann , was brauchen wir mehr…Geniale Kritik an Konformität und Angst vor Individualismus“

„geht wohl eher darum, dass man ohne nachzudenken den ganzen scheiss mitmacht, nur weils andere auch tun.“

(Kommentare bei youtube)

Mitläufer?





Rüssel an Schwanz, Album: Die Reklamation, 2003 –

Schwere Schritte rumpelnd rollen die Karawanen

Tiefer in den Wald wir plätten die Platanen

keiner weiß wieso wohin doch alle ahnen

Hinter jeder Kurve goldene Bananen

Voilà Inspiration

In unserem Wimpernkranz bekriegen sich die Fliegen

Wen stören die Käfer die uns in den Ohren liegen

Wenn dicke Leiber sich in tiefem Frieden wiegen

und breite Stirnen sich an breite Hintern schmiegen

Voilà Integration

Und du gehst Rüssel an Schwanz hinterher

Trampelpfade, Hintermann was brauchst du mehr



Den Allerkleinsten die noch viel zu klein zum Tröten sind

Muß man den Rüssel an den Vorderschwanz dranlöten blind-

links gehen sie sonst alle hundert Meter flöten

und bringen im Unterholz die Schlangen zum Erröten

Voila Assimilation

Bißchen suhlen bißchen buhlen bißchen Wedeln mit den Ohren

Kurz geblinzelt Huch! den Anschluss schon verloren

Ein bißchen flennen bißchen rennen und dann Rumms von hinten rein

In die verpassten Rüssel tasten fassen Quasten, rasten ein – fein

Und du gehst Rüssel an Schwanz hinterher

Trampelpfade, Hintermann was brauchst du mehr …

–







Strophe 5

Du erkennst mich nicht wieder, Album: Die Reklamation



aufgewacht?

Du erkennst mich nicht wieder

Allein

Mein Gesicht sei noch gleich

Und du weißt nicht ob das reicht

Um nicht alleine zu sein



Du erkennst mich nicht wieder

Unerkannt

bin ich die halbe Nacht noch um die Häuser gerannt



Ich erkenn hier nichts wieder

Alles müde und alt

und ich male uns beide als Umriss aus Kreide

auf den Asphalt



Du erkennst mich nicht wieder

Unerkannt

hab ich dann drüben im Park meine Kleider verbrannt



Ich erkenn mich nicht wieder

Nur mein Herz das noch schlägt

Und ich hebe die Arme

um zu sehen ob die warme Nachtluft mich trägt



Du erkennst mich nicht wieder

Unerkannt

flieg ich ans Ende der Stadt

ans Ende der Welt



und über den Rand