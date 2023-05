18. Mai 2023

Hinweis: Die Abtippung des Deutschen Kleider-Affen wurde am 17. Mai mit >Kapitel 16 und 17 wieder aufgenommen (Begründung ebenda einsehen). Wie schon in den Kapiteln zuvor ist mir auch dieses noch nicht bekannt. Ich lese es während des Tippens zum ersten Mal.

Der Deutſche Kleider-Affe, Das 18. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 18. Capitel

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Als ich indessen das Käß und Brod in meinen hungrigen Magen hinunter geschickt hatte, bat ich den kleinen Patron, er wolle mir doch an einem dergleichen vornehmen Orte Condition suchen helffen, ich wolte nunmehro nicht studiren, sondern bey meiner vorigen Profession mein Glücke suchen.

Dieser war willig, und praesentirte mir dißfalls seine muthwilligen Dienste bey Tag und Nacht jederzeit bevor. Er lieff in der gantzen Stadt bey allen Meistern, derer mehr als 200. daselbst waren, herumb, und both einem nach dem andern meine kleine Wenigkeit zu gehorsamer Auffwartung an.

Abends kam er wieder heim, und sagte, daß mich ein jedweder gerne haben wolte, und wüste er selbst nicht, zu welchen er mir am meisten rathen solte; Es wären alles stattliche, ansehnliche und wohlhabende Herren, aber sonderlich hieß man einen nur den Alamode -Meister, an welchem die neuesten Moden per postam aus Pariß wöchentlich übermachet würden, da dürffte wohl sonder Zweiffel das meiste zu lernen und zu begreiffen seyn.

Ja, ja, replicirte ich, das wird wohl der vornehmste seyn, der Herr recommandire mich bestens, ich wil zu keinem andern, als dem Alamode -Meister.

Nun, sagte mein Patron, morgen wollen wir miteinander hingehen, ich hoffe, seine Person wird ihm vortrefflich anstehen, er brauchet gar viel Gesellen und Jungen, und achtets nicht, ob er einen mehr oder weniger hat.

Also blieb es für dießmahl dabey, und indessen speculirte ich die gantze Nacht über dem unverhofften Glücke, das mich morgen auff eine so vortreffliche Ehren-Staffel setzen würde.



Das 19. Capitel



Des Morgens marchirte ich mit meinem kleinen Patron in die Galantarie Gasse zu dem Alamode -Meister, welcher in einem grossen steinernen Hause oben im fünften Geschoß wohnete. …

Kapitel 19 folgt am 19. Mai



Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/