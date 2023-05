Herr Campe hat damals nicht nur bereits verstanden, daß wir zum Schutze und zur Bewahrung der deutschen Kultur besser >Geistesarbeit sagen sollten – da eben dieser Begriff der „Kultur“ zu ungenau ist –

(was dann gerne die Schwurbler und Verdreher anzieht um ihre >ideologischen Ansichten durchzusetzen und das Wesentliche im Wertvollen somit verkehrt zu behandeln, nämlich als einen >Kultus – welcher immer durch Rituale vollzogen wird!)

– sondern erkannte er auch, daß der Begriff „Geschlecht“ als sprachwissenschaftlicher Fachausdruck ebenfalls fehlerhaft und verfehlt ist.

Im nachfolgenden Auszug aus seinem Werk ‚Versuch einer genauern Bestimmung und Verdeutschung der für unsere Sprachlehre gehörigen Kunstwörter‘ (das heute noch unbekannter ist, als bereits die wenigsten zu seiner Zeit noch bekannten >Werke) erläutert er (hier gar einig mit J. C. Adelung) warum, und was dagegen zu tun (gewesen)* wäre.

*(hätte man auch nur einmal auf einen Campe gehört)

Folgen also nun

ein paar Zitate aus dem Werk.

Joachim Heinrich Campe (1746-1818): Versuch einer genauern Bestimmung und Verdeutschung der für unsere Sprachlehre gehörigen Kunstwörter

Braunschweig 1804, in der Schulbuchhandlung

Standort: Bayerische Staatsbibliothek München, L.germ. 43

fett und alles in […] durch Jermain Foutre le Camp

Seite 69

[…]

6. Genus. Gattung.

Schon Ramler fing an, sich der unpassenden Benennungen, männliches, weibliches und sächliches Geschlecht, im sprachlehrigen Sinne, zu enthalten; und sagte erstes, zweites und drittes dafür. Das Wort Geschlecht aber behielt er bei.

Ich trage darauf an, daß man auch dieses von Wörtern nicht mehr gebrauchen, sondern es gegen Gattung vertauschen möge, welches nicht, wie jenes, an einen Geschlechtsunterschied erinnert, der ja bei Wörtern nicht Statt findet. [Statt schreibt man nämlich groß (an der Statt, an der Stelle), wie man bei der UFO schon gelernt haben sollte und spätestens jetzt bei Campe nochmal aufgezeigt bekommt.]

Nach Adelung (S. dessen Wörterbuch) wird das Wort Gattung bei den Aussagewörtern ( Verbis ) schon für das Lat. Genus gebraucht:

[…]



Joachim Heinrich Campe (1746-1818): Versuch einer genauern Bestimmung und Verdeutschung der für unsere Sprachlehre gehörigen Kunstwörter

Braunschweig 1804

in der Schulbuchhandlung

Standort: Bayerische Staatsbibliothek München, L.germ. 43

Braunschweig 1804

in der Schulbuchhandlung

Standort: Bayerische Staatsbibliothek München, L.germ. 43

