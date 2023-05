zuletzt aktualisiert am

Inhalt:

1. Hauptsache

2. Nebensachen



Hinweis: Nachfolgendes wird stets verbessert, korrigiert, verändert, gedreht und gewendet, wollte nur die Hauptsache (1) grundsätzlich schonmal loswerden, anderes erfolgt dann stetig immerzu unter Nebensachen (2).

1. Hauptsache

Hallo usw. blablubb, nurnpaar Infos.



Erstens: Dies ist VERMUTLICH der letzte >Archiv-Artikel der UFO. Das bedarf der Erklärung (s. Drittens).

Zweitens: Das Notizbüchlein wird ab heute nicht mehr weitergeführt, liest keiner. Lass mir ja immer bisschen Zeit mit endgültigen Beschlüssen, jetzt muss die Sache aber wegen Zwecklosigkeit endgültig beendet werden und hab damit nun auch genug Geduld gehabt. (weitere Begründungen >ebenda) Das Notizbuch wurde zwar über die Jahre ca 500x aufgerufen, was für hiesige Verhältnisse schon viel ist, aber das heißt nichts. Allein die werte fini hat’s wohl damals etliche Male für sich alleine aufgerufen und auch gelesen, auch Capricornus und Dude. Ansonsten hat vermutl. kaum einer jemals weiter als bis zum dritten Eintrag von oben runtergescrollt. Kann ich aber auch verstehen, die Scrollerei ist müssig genug, wie soll man dabei zugleich auch noch lesen.

Wiederum liest auch niemand die feiner sortierten und einzeln archivierten Veröffentlichungen, von daher macht’s eh keinen Unterschied, was wohin warum wozu.

Daher Drittens: Stattdessen gibts aber was Flatsch-Neues – so macht man das ja heutzutage, statt innerhalb des Alten nach dem Neuen (Kern) zu suchen. Also hab ich sozusagen als Kompromissmischung ne neue Abteilung dafür eingerichtet: Name: >UFO – Schmierfink-Kerker / Tintenkleckser-Stiege.

Da werde ich zunächst einige Einträge aus dem Notizbüchlein, die dort eigentlich nichts zu suchen haben und für eine ordentlich archivierte Artikel-VÖ ebenfalls nicht wert genug sind, übertragen. Also in Keller verfrachten sozusagen, der aber zugänglich ist. Ich bin ja ebenso auch zugänglich und man kann mich auch in der Tiefe besuchen, muss auch keine Angst haben, ist n Partykeller und hintenraus gehts wieder in den Garten. Von daher gibts so eine Abteilung jetzt auch allegorisch hier im UFO. Wie das ganze Leben in der Welt ja eine Allegorie ist, also auf das Leben, nur dann leider eben in dieser Welt.

Viertens: Nach der Übertragung mancher Notizbuch-Einträge werd ich die Abteilung >Schmierfink-Kerker / Tintenkleckser-Stiege dann als Ablage auch für neue Texte, Beiträge Artikel, Einwürfe, Entwürfe, Auswürfe* nutzen. Diese erscheinen dann also wie eigenständige Veröffentlichungen, tauchen jedoch im öffentlichen Artikel-Archiv (Index, alle Schriften) nicht auf.

Und das ist mir ganz Recht, der Jubiliäums-Bericht vom 01.04. bis 23.04. 2023 war nämlich VERMUTLICH der letzte UFO-Artikel nach gewöhnlicher Art, dies in erster Linie wg ausbleibender Rückmeldung, Resonance oder irgendwas. Zugleich soll das UFO-Archiv nicht mit Kurzmeldungen und impulsiven Einwürfen zusätzlich überladen und die Meisterwerke dadurch noch mehr in den Hintergrund geschoben werden. Daher fliegen mit der Zeit noch ein paar dort archivierte und weniger gelungenen Texteinwürfe ebenfalls in die Kellerstiege hinab. Denn, nur weil eh keiner mehr als drei Sätze liest, muß ich mir ja nicht das eigene Archiv noch unübersichtlicher machen und durch meine eigenen Reaktionen mir selbst alles versauen, schonmal gar nicht diesen allerletzten Zufluchtsort innerhalb und auch vor der Welt insgemein.

usw.

*Abteilung: >UFO – Schmierfink-Kerker / Tintenkleckser-Stiege

2. Neben-Sachen:

7.5. Jetzt hin oder hergestellt: >Zentrifuge I

8.5.

-Einige Beiträge aus dem Archiv gelöscht oder umverlegt

-Einige Kommentare aus dem Notizbuch gelöscht oder umverlegt.

-Die Seite Aktuelles Geschehen um ihre empfehlenswerten Inhalte erleichtert. (Aktuelles Geschehen (Mai 2023: Alle 55 links empfehlenswerter Webseiten entfernt, könnt ihr euch woanders selber raussuchen. Viel Glück im Google-Dreck))

– Ein paar der Begründungen für meine beleidigten Trotzaktionen >im Notizbuch

mehr folgt sobald mir noch was Wichtiges zu dem Kram einfällt.