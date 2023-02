Kapitelverzeichnis<



Die Transkription des gesamte Werks hier einsehen: >Werksausstellung: Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685), Findelgarten

Der Deutſche Kleider-Affe, Das 12. und 13. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Das 12. Capitel

Hieraus kan der geneigte Leser sehen, zu was für einen tyrannischen Kerl mich das Bärenhäuterische Unglück geführet hatte, und wie sauer mir mein Leben bey ihm gemacht worden. Die Nachbarn berichteten mich, daß dieses sein löbl. Alltags-Gebrauch jederzeit gewesen, und habe er einsmahls auch einen Jungen gehabt, dem er öffters unter den Rinds-und Schöps-Caldaunen, alte Handschuch, Flecke von ledernen Strümpffen und Hosen mit zu fressen gegeben.

Einsmahls habe auch ein reisender Handwercks-Pursch bey ihm übernachtet, welchem er seinen eigenen Rantzen vor gekochte saure Rinds-Flecke vorgesetzet, und hernachmals des Nachts Thür und Thor auffgesperret, damit man Morgens meynen solte, es hätten Diebe eingebrochen, und dem armen Gesellen sein Bündel gestohlen.

Das 13. Capitel

Ich hatte ungefehr einen Monath bey diesem Schmal-Hanse zugebracht, als ich mich resolvirte, ich wolte ihm ausgelernet geben, und den Abschied hinter der Thür nehmen.

Es fügte sich auch, daß er des andern Morgens mit dem Weibe in den Wald Vogelstellen gieng, und mir indessen die Haushaltung anbefahl. Nun war mein Haushalten gar mißlich, denn es hätte sachte ein kleiner West-Wind entstehen mögen, so hätte er das Hauß übern Hauffen geblasen, daß die Stücke davon in dreyer Herren Lande herumb geflogen wären. ..

Ende des Projekts Fortsetzungsromans auf dieser Webseite –





Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/