Kapitelverzeichnis<



Die Transkription des gesamte Werks hier einsehen: >Werksausstellung: Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685), Findelgarten

Der Deutſche Kleider-Affe, Das 11. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Der Meister hatte das Weib zur Thür hinaus gejaget, nun kam er mit der Wulst wieder zurück, und war über mich her.

Du Stern-Junge, sagte er, du bist auch ein solcher Wurst-Dieb, wenn ich wüste, daß du sie gefressen, ich wolte dich vor allen Element vor dem Handwercke verklagen, da solten nicht 4. Wochen ins Land kommen, so wärest du zum Schelmen gemacht, der sein Lebtage in keine ehrliche Zunfft auffgenommen würde. Ich antwortete: Meister, bedenckt doch, was ihr saget, ihr thut das höchste Unrecht von der Welt, wenn ihr mich in Verdacht habt.

Ich habe hier auff der Werckstatt gesessen, und habe geflicket, daß es eine Sünde und Schande ist, und soll mich da Diebstahl beschuldigen lassen. Was wird es seyn, als eine Strafe von GOtt, damit er euren allzugrossen Geitz hat bändigen wollen. Man hat es wohl ehermahls erfahren, daß solchen Leuten das liebe Brod zu Steinen, und das Fleiſch zu Blute worden. Als ich so zu predigen anfienge, sagte mein Meister: Harr, harr, du Capitel-Leser [!?] ich wil in der Sache wohl hinter die Warheit kommen; Flugs sperre mir das Schelm-Diebs-Maul einer Spannen weit von einander, ich wil hinein riechen, ob du schuldig oder unschuldig bist.

Ja, ja, Meister, antwortete ich, riecht mir immer hinein, so wird meine Unschuld wohl an Tag kommen. Also sperrte ich ein Maul auff, so weit man hätte mit einem Heu-Wagen drinnen umbkehren können, und er steckte mir seine garstige und mit vielen Edelgesteinen versetzte Nase ſo tieff in die Gurgel hinunter, daß ich mich vor Grauen nicht mehr enthalten kunte, sondern ihm allen Vorrath meines Magens hauffenweise per vomitum in die Augen warff, daß er aussahe, als ob er mit dem Angesichte in einer Schund-Gruben spatzieren gangen wäre.

Da zündete ich die Hölle vollends an: Er wolte kurtzumb aus der Haut fahren, und wuste nicht, wie er sich geschwind genung an mir rächen solte. Je du Erz-Generals-Sau, sagte er, soll ich diesen Schimpff von dir hinein fressen? Nein, nimmermehr wil ich dirs ungerochen hingeben lassen. Da solst du dich hersetzen, und mir die Wulst mit Strumpff und Stiel aufffressen, und wenn du ein sechsellig Bret vor dem Hertzen hättest. Geschwind verrichte meinen Befehl, oder ich wil dir die Schüſſel mit dem Kraute an Halß schmeissen, daß dir die Stücken in dem blutigen Schedel sollen stecken bleiben; Das und kein anders.

Was war zu thun, ich muste mich doch bequehmen, ob ich wohl lieber die recht schuldige aus dem Busen zu Grabe getragen hätte. Als ich den ersten Bissen ins Maul nahm, und daran käuete, so wolte mirs durchaus nicht zu Halse gehen. Ich fieng an zu weinen, Meister, sagte ich, ich habe mein lebtage solche zehe Speisen so trucken nicht verdauen können; Vergönnet mir doch nur, daß ich sie im Butter-Tiegel noch ein wenig braten darff, alsdenn wil ich sie ohne allen Widerwillen mit Haut und Haar hinein essen.

Diese Gnaede erhielte ich leichtlich von dem zornigen Meister, weil er nunmehro, wiewohl mit Schaden, erfahren hatte, daß ich die Wurst nicht vom Spiesse gefressen.

Also gieng ich in die Küchen, legte ein Stück Butter in den Tiegel, als eine Wamms-Ermel groß, hernach wischte ich mit der rechten Bratwurst aus dem Busen hinein, und die reformi rte Wulst warff ich über das Hauß weg.

Alsdenn schickte ich die Wurst in Gegenwart meiner Meisterlcihen Obrigkeit ohne sonderbahre Mühe per postam in den Bauch hinunter, das schmeckte mir besser, als ein Knebelspieß.

Ich machte auch unterweilen ein sauer Gesichte, und zerrete das Mäulgen von einem Ohre biß zum andern, damit der Meister meynen solte, das lederne Tiegel-Bißgen sey so übeln Geschmacks, und ziehe einem das Maul wie die unreiffe Holtzbirnen zusammen, darüber sich denn der Meister dermassen zerlachte, daß ihm der Herings-Bauch erschutterte. Er meynte vielleicht, ich würde davon hartleibig werden, daß ich forthin nicht offt von der Arbeit hinter das Hauß lauffen dürffte; Aber mein Lebtage hatte ich noch nicht so herrlich und in Freuden gelebet, als damahls.



Das 12. Capitel folgt im nächsten Beitrag



Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/