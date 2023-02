16.02., 09:26

Die hiesige Vorstellung von J. Beers Der Deutsche Kleider-Affe wird nun frühzeitig wieder abgebrochen. (nachdem heute früh noch ein weiteres Capitel (14) begonnen, dann aber wieder entfernt wurde). Die relevanten Links dafür sind hier, hier, und da und dort und so weiter, keine Lust, die Links noch drunter zu kleben, kann man sich ja selber aussuchen.

Ob und wie es unabhängig hiervon mit allem im Findelgarten weitergeht, darüber könnte man sich dann da informieren. Im Übrigen wurde die Arbeit dieserorts nicht deswegen eingestellt, weil das Werk kein gutes wäre, sondern im Gegenteil, es bleibt so gut wie von Beginn an und vermag sogar noch gesteigert zu werden (wie ich erwähnte, lese ich es erst selber während des Abtippens – und umgekehrt); so zum Beispiel entflieht der junge Gesell bald aus der Schneiderei (nein, nicht die Schneider*Innen-Meister*Innenei Schneidermann und Söhne) und begibt sich in die Stadt „Babylon“. (drei Meilen entfernt von dem Dorff, dem er entfloh).

Da wollen wir mal sehen, was Beer sich dabei gedacht* haben mag; selbst wenn er sich nicht das biblische Babylon vor die Feder geknüpft hat, so hoffe ich doch, daß er wie immer ganz nebenbei seine Spitzen einarbeitet; in diesem Falle also gegen das Vermischen und Verwischen mancher Dinge, die dann, wie es in dieser Welt eben so ist, das ohnehin schon Absurde noch absurder, also albern oder kindisch und im Falle von erwachsenen Leuten doch recht lächerlich erscheinen lassen, was wiederum so ist, solange sich die Vermischten einbilden, sie obwalteten ihr Leben in klarer Bewußtheit und eigenen Wollens, ohne zu bemerken, daß sie den Tendenzen der Vermischenden (sich ins Wesentliche Untermischenden) folgen – während der Narr, der vor ihnen so blöde dasteht, allein durch sein einfaches Mitwirken deren Lächerlichkeiten bis Verlogenheiten noch desto deutlicher und ganz wie von selbst aufdeckt, ohne es wirklich im Sinn zu haben, sondern nur indem er schlicht seiner Nase folgt.

Das wäre in dem Fall übrigens eher Tinte, statt Nase; denn wir wissen von Beer, daß er oftmals ohne Konzept schrieb, sondern einfach lustig lospalaverte, was ihm so einfiel – und das macht den Reiz mit aus; auch war es der Grund für mich ebenso unbefangen sein Buch, ohne es zu kennen, Capitel für Capitel abzutippen. Aber ohne eine Wort (oder sonstwie spürbaren „Repuls“, was man als textnützlichen Begriff bei Beer findet) von Leserseite hab ich an diesem Ort hier kein Bock mehr dazu, mir derart viel doppelte Arbeit zu machen, und wenn sie mir auch Spaß macht, eben kein Bock meinen Spaßzustand dafür auszunutzen.

Salve.

*“gedacht haben mag“: Beer denkt sich oftmals vorher nicht viel dabei, sondern schreibt gelegentlich so, wie es ihm gerade in der Feder juckt und stllt nachträglich nicht viel um. Das mag beizeiten ins Haltlose, Ungeordnete ausarten (in diesem Werk gehts noch), zumindest was den Handlungsstrang oder die Figurentwicklung betrifft, doch sicher eine gute Art, auch hin und wieder intuitiv das Richtige an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt geschrieben zu haben, denn es geschieht immer mit Sprachwitz. Diese Qualität kommt dann auch zum etwaigen Zeitpunkt des Gelesenwerdens mancmhal beim Leser durch, und das ist Kunst.

Dem könnte man noch die folgende Anmerkung von mir (in Cap 15) über Beers „Schreibmethode“ hinzufügen:

“ J. Beer ist nicht unbekannt dafür, plötzlich und aus dem Stehgreif heraus vollkommen neue Motive/Figuren mit einzubringen, die bislang mit noch keinem Wort erwähnt worden waren; aber irgendwo kurz hätten vorgestellt werden sollen. Manchmal hat er sogar eine in der Handlung längst für tot erklärte Figur wieder erscheinen lassen, wenn ihm noch etwas einfällt, was sie um der Handlung willen (oder auch eben nicht), die obendrein nicht immer einem roten Faden folgt, zu sagen oder zu tun hätte. Der Lesequalität seiner Texte tut das jedoch keinen Abbruch; denn man weiß, so ist zwar nicht das Leben, aber man soll auch nicht alles so eng sehen. (Im Schreiben zumindest gelingt zumindest mir das bislang ganz gut.)“