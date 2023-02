Anmerkung 1: Ich habe das Buch übrigens selbst noch nicht gelesen, sondern nach Durchsicht der ersten drei Kapitel entschieden, es vollständig abzuschreiben und hierbei erst zu lesen. Da dies kapitelweise geschieht, weiß ich also selber nie, was den Leser dann erwartet, derweil hab ich was Gutes zum Schreiben und zum Lesen zugleich.

>Kapitelverzeichnis

Der Deutſche Kleider-Affe, Das 9. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Mein Meister war von seiner Mutter verwahrloset worden, daß er das Sauerkraut nie lieber aß, als wenn eine fette Bratwurst darüber her geleget war.

Nun war ich so ekel auch nicht, daß ich nicht solte mit gegessen haben, aber der Meister hatte eine Gelübde gethan, daß er alle gute Gerichtlein zweymahl halb essen wolle, das übrige solle ſeinen Tischgängern bleiben. Also kan man leicht ausrechnen, wer nur ein wenig die Species verstehet, wie ungleich er die Wurst allemahl getheilet haben müsse. [Meta-Aussage]

Er kam mir nicht anders für, als wie dort der Löwe beym Aesopo , der mit dem Esel/Fuchs und Ziegenbocke auff der Jagt gewesen war, und den Raub also eintheilete, daß ihm von Rechtswegen alles, und den andern Mit-Consorten das betrübte Nachsehen zu theil wurde. […]

Doch erzeigte er mir die diese hohe Gnade, daß ich den Bissen jedesmahl frey und ungehindert ein wenig an die Bratwurst reiben, und den Geruch davon umbsonſt geniesven möchte.

Denn er sagte, es bestünde alles in der Einbildung, wer eine gute Phantasie hätte, der könnte gebackene Hutzeln [oder Käfer] essen, und sich darbey einbilden, er geniesse die köstlichsten und delicatesten Speisen, so starck wäre die Einbildung, wenn ihr zumahl der wahre Geruch zu Hülffe käme. Hierbey führete er zwey Exempel an: Erstlich, daß ein Vater seinen Kindern, welche immer was zum Brodte haben wollen, eine gebratene Schöpskeule an die Wand mahlen lassen, und dieselben beredet, wann sie das Brod hinan rieben, so ässen sie es hernach nicht eitel, sondern sie hätten Gebratens darzu. Welches die Kinder gegläubet, und in kurtzer Zeit das Gemählte gantz weggerieben, daß er ein anders hinmahlen lassen müssen.

Das andere war von dem Schwaben, welcher gantzer neun Jahr an einem Heringskopffe, den er von seinen Vor-Eltern geerbet, gesogen, und als er gestorben, solchen noch, als ein Väterliches Erbtheil, seinem Sohne hinterlassen, wer weiß, sagte er, wie lange dieser noch daran genutzschet hat.

Und dieses alles hat nur in der Einbildung bestanden.

Versuch es nur, mit der Zeit lernest du die Kunst perfect , und kanst dir dadurch einmal in deiner Haushaltung ein merckliches erspahren.

Ich gedachte bey mir selbst, ich wolte, daß du müstest Hasen-Eyer in der Einbildung vor Kalbfleisch-Klösser, und Küh-Fladen vor Grünkraut fressen, oder kriegest in 9 Jahren nichts vor den Schnabel, sondern müstest stets mit den Zähnen schnappen, daß der Bauch meynete, du frässest die fettesten Brat- und grossen Würste, die Einbildung wolte ich dir lieber als mir selbsten gönnen. Aber man höre nur, wie ich ihn einmal umd eine Bratwurst ſo meisterlich betrogen, welches Kunſt-Griffgen mir der Hunger und meines Meisters Geitz an die Hand gegeben.





Das 10. Capitel folgt im nächsten Beitrag



[Die Transkription des gesamte Werks hier mitverfolgen: >Werksausstellung: Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685), Findelgarten]

>Kapitelverzeichnis

Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen und zugleich die Besonderheit der Schriftform zu bewahren, haben wir das im Original verwendete sogenannte Schaft-s (ſ) durch ein unterstrichenes s ersetzt. Mehr über den Buchstaben s und weitere Angaben zur den für eine Transkription nötigen Richtlinien finden sich hier:

https://findelgarten.wordpress.com/portfolio/diss-mein-schlechtes-werck-transkriptions-richtlinien-und-einiges-ueber-den-buchstaben-s-bzw-s-1-jan-1750/