durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieusen Liebhabern zur Delectation, Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne gestellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

Das 7 Capitel

Unterdessen kam der Abend heran, und mein Magen fieng an zu gruntzen, daß einer tausend Eyde darauff geschworen hätte, es wäre eine Heerde Säue drinnen.

Es ist nicht auszusprechen, wie mir das Maul voll Wasser wurde, als die Meisterin sagte: Ich solte von der Werckstatt herab steigen, daß sie den Tisch decken könte. Alle mein Lebtage habe ich noch niemand so geschwinde Feyerabend machen sehen, als mich damals. Ich warff die Schneiderey in einem Huy unter die Banck, und sprang herunter wie ein Ziegenbock. Indem kam der Meister persönlich, und brachte eine Schüssel voll Wasser-Muß mit Zwiebeln gekocht, umd den Rand herumb war das Muß mit unaussprechlich schönen Butter-Tümpffelgen gespicket, und in der Mitten war ein grosser, so groß als der Fleck, den ich kurtz vorher auff den Strumpff geflickt hatte.

Das Hertz fieng mir im Leibe vor Freude an zu zappeln wie ein Lämmer-Schwantz, und ich dunckte schon in meinen Gedancken mit einem grossen, grossen Bissen in den mittlern Butter-Fleck.

Aber ach! elende Zeit! Meine Hoffnung wurde mir zu Wasser, denn der Meister schnitte mir ein wunder-kleines Schnittchen schimmlich Brod in die Hand, das stobe mir im Käuen zum Halse heraus, als wenn ich einen Mühl-Knecht gefressen hätte.

Ich spiste einen Bissen an das Messer, und wolte gerades Weges damit in einen gelben Butter-Timpffel hinein marchiren, der Meister aber kehrete sein Messer um, und schlug mich damit auf die Pfoten, und sagt: Zurück Junges, solche Kerlaten, wie du bist, dürffen nicht die ersten in der Schüssel seyn, warte biß es an dich kömmt.““

Das Ding kam mir so spannisch vor, daß ich mich nicht herauß zu fitzen wuste. Der Meister aber sagte: Schau her, Junger, ich wil dir zeigen und weisen, wie das Firmament am Himmel herumb gehet. Damit nahm er einen Bissen nach dem andern, und stach einen Butter-Timpel nach dem andern damit die Augen aus, sprechende: Dieses ist der Jupiter, dieses die Venus, wenn diese Sterne scheinen, so wird es gut Wetter. Er fuhr ferner fort in der Stern-Lehre, und sagte: Dieses ist der Mars, dieses ist der Saturnus, und dieses ist der Mond, wenn sich diese Cometen sehen lassen, so regnets gerne. Hernach fuhr er in die Mitten hinein, und sagte, das ist das gröste Gestirn, und scheinet öffters in denen Hunds-Tagen so heiß, daß einem der Buckel verbrennen möchte.

Die Frau mochte des Calenders schon gewohnt, seyn, ich aber saß dort und vergaß das Maul zu zumachen, so ausser mir selbst hatte mich der Meister mit seiner geitzigen Sternenkuckerey gesetzt. Vor meinem Orte hatte er noch einen Buttertümpffel vergessen, weil er sich auff den Mercurium nicht besonnen, also nahm er die Schüssel und drehete sie herumb, sagende; Rund ist die Welt.

Auff solche Weise kam der Mercurius vor die Meisterin, und alsdenn muste ich den übrigen ungemachten Kleister vollends ausessen. Das Ding war mir übel zu verschlucken.

Nach diesem Gerüchte kam ein harter Quarckkäse, damit man ein Loch durch einen Amboß hätte bohren können, von dem schnitt der Meister auff beyden Seiten die Spitzen weg, und praesenti rte sie mir auff der Gabel, das mittlere fuhr ihm und der Meisterin allein in den Halß.

An das Trincken wurde auff Seiten meiner gar nicht gedacht, denn der Meister hielte den Krug so feste, als ob er ihn mit in den Tod nehmen wolte. Also wurde ich gezwungen, nach der Mahlzeit das Maul über dem Wasser-Trog zu halten, und mir dasselbe voll Born lauffen zu lassen.



Das 8. Capitel

Eines Sonnabends kam die Meisterin in die Stube, und sagte, sie sehnete sich nach einer grossen Wurst, der Meister solle doch eine mit aus der Stadt bringen lassen, er wüste wohl, sie gienge schwanger, und wenn solche Weibergen sich ein Ding eingebildet hätten, und kriegten es nicht, so schadete es dem Kindlein, und möchte das liebe Würmgen wohl gar ein Mahl wie eine grosse Wurst mit auff die Welt bringen. Ja, antwortete der Meister, es wäre wohl eine Sache, unser einer möchte auch einmahl gerne was seltzames fressen, aber ihr Rabenstücker, du und der Junge, freßt kein Brod zu. Ich wil mir einmahl eine kauffen lassen, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, es sey über kurtz oder lang, aber werdet ihr gottlosen Rangen nicht Brod zubeissen, ich wil euch tractiren, die Ribben im Leibe sollen euch knacken.

Ich fieng an zu lachen, und sagte guter Meynung, Je Meister, seyd ihr nicht ein wunderlicher Heiliger, daß ihr euch über so weit ausstehende Dinge erzürnet, ich habe mein lebelang noch keine grosse Wurst mit Augen gesehen, geschweige denn ohne Brodt gefressen. Was? fuhr der Meister im Zorn herauß, Was? solst du mich Lügen strafen, und mir widerbelffern? Hiermit nahm er die dürren Fäuste, und klopffte mich damit in die Lautern, und schrie zu jedem Schlage: Friß Brod zu, friß Brod zu, du Stern-Junge, die grosse Wurst ist theuer, friß Brod zu, darnach krigte er die Meisterin, so wehren wolte, bey der Karthause, und procedi rte auff gleichen Schlag mit ihr, Friß Brod zu, du Nasch-Katze, friß Brod zu, die grosse Wurst ist theuer, friß Brod zu etc. Wolt ihr nicht Brod zubeissen, ihr Lumpen-Gesinde, es wird mir sauer zu verdienen, und ihr wolt die grosse Wurst so eitel ohne Brod hinein fressen.““

Unter öffterer Wiederholung solcher Worte schrien ich und die Meisterin ohn Unterlaß, je, ihr habt ja noch keine Wurst, last zuvor eine kauffen, wir wollen gerne gedoppelt Brod zubeissen.

Es halff aber weder singen noch sagen an dem närrischen Wurst-Hansen, und wir armen Leute musten also auff Hoffnung der künfftigen grossen Wurst, darzu vielleicht noch der Sau Grosse-Mutter soll gebohren werden, die Rippenstösse im Vorrath hinein schlucken, da es doch sonst heist: Non-entis nullae sunt affectiones , Wo keine Wurst ist, da kan man auch kein Brod darzu essen.

Damahls gedacht ich auch an mein Leibstückgen:

Einmahl Pickelhering und keinmahl Wurst etc.

so wenig mir auch das Lachen näher als das Weinen war.



Das 9. Capitel

