Der Deutſche Kleider-Affe, Das 10. Capitel

durch und durch Mit kurtzweiliger Einfalt und einfältiger Kurtzweil/ Allen Curieuſen Liebhabern zur Delectation , Aus eigener Erfahrung auff die Schau=Bühne geſtellet von Alamodo Pickelhering.

Johann Beer (1655-1700) – Der Deutsche Kleider-Affe. (1685)

fett, Unterstreichungen und Anmerkungen [in Klammern] durch Hofscribent

Er hatte die Gewohnheit, daß er die Würste an einem höltzern Spiesse braten ließ, da muste denn entweder ich oder die Meisterin hintreten, und die Wurst herumb leyern, als obs die beste Rehkeule wäre.

Einsmahls als die Meisterin auch einen Wurst-Wender abgab, (denn einen Braten-Wender kan man es mit gutem Gewissen nicht nennen,) und ungefehr aus der Küche einen Sprung auff den Mist that, da nahm ich geschwind eine Wulst, wie die Weiber umd die Ober-Kleider tragen, zog die Wurst vom Spiesse, und steckte alsbald die Wulst dafür hinan.

Damit schob ich die rechtschuldige in den Busen, als an den sichersten Ort, und setzte mich wieder in die Stube auff die Werckstatt an meine Arbeit, als ob ich niemals kein Wasser getrübet hätte; Denn ich gedachte, es ist umb einen eintzigen Buchstaben zu thun, so kan man aus der Wulst eine Wurst machen, aber ich wuſte damals noch nicht, daß der Nahme eines Dinges von der Sache an sich selbst mit einer grossen Bret-Wand unterschieden sey. Was geschach? [geschieht oder geschah wurde nicht nur von Beer stets als geschiecht und geschach geschrieben. Kaum vorstellbar, daß es auch so gesprochen wurde.?]

Die Wirthin [?] kam wieder, (denn es gieng ein Fensterlein durch die Küche herein auff die Werckbank, dadurch ich alles sehen und hören kunte) und merckte in der finstern Küche bey dem kleinen Kohlfeuer nicht, daß sich die Wurst in eine Wulst ver metamorphosi ret hatte, sondern sie nahm eine grosse Schüssel, schüttete zu erst das Sauerkraut hinein, alsdenn legte sie die gebratene Wulst drüber her, daß es ein Aussehen bekam, wie ein Gerichtlein, daß 10. Gülden kostet. Sie wunderte zwar erstlich, warumb die Wurst keinen lieblichen Geruch von sich streuete, doch schrieb sie es einzig und allein den habenden Schnupffen zu, weßwegen sie nicht riechen könnte, was eine fette Wurst oder eine dürre Wulst sey.

Sie brachte das Gericht hinein auff den Tiſch, und der Meister kam nach Hause, und spannete schon, wie ein Häfftelmacher auff das Lecker-Bißgen. Aber, was soll ich sagen von den grossen Kalbs-Augen und der zornigen Ammts-Mine, die der Meister machte, als er gewahr wurde, daß sich die Unvernunft in einen solchen Rock-Halter verwandelt hatte?

Frau, du Straal-Hexe, fuhr er heraus, reut dich der Diebs-Hencker, daß du mich so schändlich betrügen wilst? dafür sollen dich die kleinen Dorff-Teuffel auf der schnellen Post wegholen, stracks, bekenne mir, wo du die Wurst hast hingethan, oder ich wil dich treten, daß du die gefressene Wurst mit allem Eingeweide von dir geben sollst.

Und hiermit ergriffe er die Frau bey einem Flügel, und schlug der Unschuldigen die Wulst wohl 20. mahl umb das Maul herumb.

Die gute Meisterin entschuldigte sich so gut sie kunte, bat und weinte mit heller Stimme, aber es halff alles nichts.

Ich saß indessen dort, und bedauerte von Hertzen, daß ich der armen Frauen unschuldig Schläge zugerichtet hatte, denn ich meynte nicht, daß es so hätte sollen ablauffen.

