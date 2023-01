03.01.2023 1:40 nachts



Wie inzwischen bekannt geworden sein dürfte, habe ich ja derzeit keine Lust, noch irgendwas eigenes zu schreiben und so tippe ich zur allgemeinen Ablenkung von allen Bösigkeiten dieser Welt immer mal wieder lustig irgendwelche Texte ab – heute, in kompensatorischer Arbeitsweise und in Begleitung der Platte Love Over Gold von Dire Straits, wieder ein bisschen was aus diesem Werklein:

>Bernard Le Bovier de Fontenelle (11.02.1657 – 09.01.1757) – Lebens-Beschreibung Des Herrn von Leibnitz verfaßt von dem Herrn Fontenelle

Wer’s nicht lesen will, der höre eben nur was:

Dire Straits – Private Investigations (Album: Love Over Gold), Live, On the Night, 1993

inklusive zutreffender Mimik, Lyrics unten

(Wie immer gilt: Am besten den ganzen Kopf einstöpseln)

PS: Es kursiert noch eine Live-Version, von der obendrüber fett behauptet wird, es sei die beste. Das stimmt aber nicht, denn die bessere ist natürlich diese:

Dasselbe auf Platte:

„Love Over Gold“ (1982)

(Inhalt: >Telegraph Road, Private Investigations, Industrial Disease, >Love Over Gold, It Never Rains)

Dire Straits Lyrics*

„Private Investigations“

It’s a mystery to me

The game commences

For the usual fee

Plus expenses

Confidential information,

It’s in a diary

This is my investigation,

It’s not a public inquiry

I go checking out the reports

Digging up the dirt

You get to meet all sorts

In this line of work

Treachery and treason,

There’s always an excuse for it

And when I find the reason

I still can’t get used to it

And what have you got at the end of the day?

What have you got to take away?

A bottle of whisky and a new set of lies

Blinds on a window and a pain behind the eyes

Scarred for life

No compensation

Private investigations

*zum Liedtexte Heraussuchen sei übrigens die Seite azlyrics.com empfohlen, da sie dem Besucher keine >schmierigen Tafeln vor die Augen klatschen, wie die meisten anderen, Nur drei Beispiele von diesen dreisten Auftritten, die man unbedingt meiden sollte: genius | lyrics.com | songlyrics.com

Protokoll der Abtippung:

Fortsetzung 03.01.23, 01:30-

Fortsetzung 15.12.22, 05:30-8:00

Fortsetzung 14.12.22, 09:00-19:00

Fortsetzung 14.12.22, 00:05-3:00

Fortsetzung 13.12.22,18:00-21:00

Fortsetzung 12.12 abends

Beginn der Abschrift: 11.12.22 abends