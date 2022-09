Das Wort Energiewende hat derzeit wieder Konjunktur und ist ein weiterer Ausdruck im Sinne des Neusprech al la Orwell, denn auch wenn es eine Energiewende in mehrfacher Hinsicht sein mag (mach nur weiter so, dann krachts demnächst gänzlich auseinander), so wird das gesamte schmutzige Geschäft und unehrliche Getue mit dieser Plakatierung nur übertüncht und reingewaschen.

Über die Hintergründe des großen Schmuhs gibt es eine hervorragende Dokumentation.

Dudeweblog hatte schon einmal darauf hingewiesen:

Dort kann man alle 4 Teile dieser Doku auch ansehen.

Falls das irgendwann nicht mehr geht, hier die Bestelldaten der entsprechenden DVD:

Mythos Energiewende

Manipulation, Desinformation, Niedergang

ISBN / EAN: 9783929886788

DVD Spieldauer ca. 105 Min.

Erhältlich unter: https://jf-buchdienst.de/index.php?stoken=B9C4E036&lang=0&cl=search&searchparam=Mythos+Energiewende



Produktbeschreibung

Mythos Energiewende ist der zweite Teil der großen JF-TV – Dokureihe Medienmythen.

„Es gibt eine menschengemachte Katastrophe. Aber das ist nicht der Klimawandel, sondern die Energiewende“. -Marco Pino, Filmemacher in Mythos Energiewende –

Die große Transformation ist bereits in vollem Gange, von Medien und Politik wird sie als alternativlos dargestellt und pausenlos beschönigt. Doch kann eine Energieversorgung ausschließlich aus sogenannten Erneuerbaren überhaupt funktionieren? Dazu betrachten wir die Grundlagen der Elektrotechnik und werfen einen genaueren Blick auf jene Stromerzeuger, die in Leitmedien gerne als veraltete Technologien bezeichnet werden. Wir analysieren die sogenannten Erneuerbaren sowie die einzige großtechnische Alternative, die Kernenergie. Wir zeigen, wie Leitmedien mit einseitiger Auslegung von Zahlen und Statistiken den falschen Eindruck vom Erfolg der Energiewende suggerieren. Wir tauchen ein ins Milieu der Energiewendebefürworter und ihrer radikalsten Gruppen, analysieren ihre Hintergründe und wahren Motive. Schlußendlich machen wir eine große Abrechnung mit dieser Energiewende. Eine Abrechnung, die zeigt, welche unfaßbaren Kosten und Einschränkungen mit der großen Transformation tatsächlich einhergehen werden. Kurzum: Nach der wissenschaftlichen Betrachtung des Klimawandels haben nun die Ingenieure das Wort. Und ihr Urteil ist vernichtend.

Trailer:

*Hinweis:

Mythos Energiewende ist Teil des DVD-Pakets Medienmythen 1.+ 2. Teil

1x DVD, Mythos Klimakatastrophe

1x DVD, Mythos Energiewende

1x JF-Spezial: Die Akte Greta

