So, wie oben rechts schon zaghaft angedeutet, folgt nach unserem jüngsten Hinweis auf >Eines der wahrscheinlich ausdrucksstärksten und eindrucksvollsten Musikvideos aller Zeite (auch genannt Fuge frontal) hiermit ein weiterer Hinweis – nur auf was, wohin, woher und wozu ist doch so egal wie das gleiche dazumal!

Und ob Fugen oder Rechte, hü oder hott – wenigstens können wir fern aller Andeutungen mit Fug und Recht sagen: Es ist wenigstens ein Hinweis auf ein wohl nicht unbekanntes, aber gut verborgenes und eben maßgebliches Werk der Musikgeschichte von J. S. Bach:

Die sogenannte Sinfonia.



Hierbei handelt es sich nicht um eine Sinfonie aus Bachs sog. 30 „Inventionen und Sinfonien“ (die sich zudem noch von der Sinfonie im späteren Sinne unterscheiden) und die als sogenannte „polyphone Sätze für Tasteninstrument“ unter der Bachwerkeverzeichnisnummer (BWV) 772–786 abgelegt sind, sondern um den ersten Satz der Kirchen-Cantate „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen“ (Genaugenommen also Teil des BWV 146 – übrigens nicht zu verwechseln mit GG Artikel 146, lol).

Ich glaub übrigens nicht zwingend, daß wir durchs Trübsal-Tal großartig schreiten müssen, gilt wohl mehr für manche Politiker und einige Aktionäre, etc. Auch glaub ich Bach hat das nicht so düster gesehen und wie streckenweise zu merken in manchen von seinen Werken vielleicht auch hinwider gerne ne Pfeife Weihrauch beim Komponieren geraucht!



Der erste Satz dieser Kantante, eben die Sinfonia, ist jedenfalls ein Instrumentalwerk des sonsten reinen Chor- und Gesangswerks und beruht vermutlich auf Bachs berühmtes Cembalokonzert d-Moll BWV 1052, das wiederum wahrscheinlich auf ein verschollenes Violinkonzert zurückgeht.

Der Grund aber, diese „Sinfonia“ hier nun vorzustellen, ist ein ähnlicher wie bereits bei der oben erwähnten Toccata und Fuge d-Moll BWV 565, und lautet: Es eignet sich ebenfalls sehr gut für die E-Gitarre!

Und zwar im Genre Heavy Metal, bzw Hard Rock. Wir erkennen hier jedenfalls streckenweise vortreffliche Soli, bei denen es jedem Gitarrenmeister eigentlich in den Fingern jucken müsste. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens habe ich übrigens noch keine Ausschau nach solchen Interpretationen gehalten; ich schreibe dies förmlich ins Blaue hinein und kann mir nicht vorstellen, daß dieses Stück nicht bereits schon eingespielt wurde. (zum Beispiel >Gary Moore könnte ich mir da als Typus vorstellen, dessen pathetischer >Messiah sich übrigens auch recht ordentlich für eine besinnliche Vorweihnachtszeit eignet, derweil Gary selbst offenbar eine teils abgedrehte Vorstellung von solcherlei Rückkunft hatte.)



Bevor ich aber mit der Suche nach einer solchen Gitarrenversion der Sinfonia beginne, möchte ich davon zuerst eine besonders gelungene Orchesterfassung aufgeführt haben.

Bislang galten hier sicherlich die Aufführungen von Ton Koopman/Amsterdam Baroque Orchestra oder von Nicolas Harnoncourt/Concentus Musicus Wien als maßgeblich. Für meine manchmal zwar etwas überdrehten Ohren waren diese aber einen Hauch zu langsam und ich bin froh, neulich durch Zufall die nachfolgende Scheibe des Ensembles Pygmalion unter der Leitung von Raphaël Pichon entdeckt zu haben, die hier entsprechend schwungvoller und mitreissender zu Werke gehen und mir bei meinem heutigen Vorhaben, mal wieder die Nacht nicht pennen zu können, ganz gut weiterhelfen:



Bach & Handel, Sabine Devielilhe, Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon

℗ A Warner Classics/Erato release, ℗ 2021

So, und jetzt ran die Gitarren:

folgt

(Nachtrag: leider n.n. gefunden!)

