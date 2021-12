Dieser Beitrag ist der 4. Teil der Reihe >Feldkunde.

Bereits erschienen: Feldkunde 1 | Feldkunde 2 | Feldkunde 3

Feldkunde 5 (folgt)

Hinweis: Wie unten eilig vermeldet, gibt es das Buch schon ungefähr seit Erfindung des Tonbandgeräts auch als Hörbuch, und zwar ausschließlich bei >Dudeweblog

Vorabzitat

Da nach einer bestimmten Erregungszeit die Massen in den Zustand einfacher, unbewußter Automaten zurückfallen, die von Beeinflussungen abhängig sind, so scheint es schwierig zu sein, sie in irgendeinem Falle als verbrecherisch zu bezeichnen. Ich behalte jedoch diese irrige Bezeichnung bei, weil sie durch psychologische Forschungen üblich geworden ist. […] Die Verbrechen der Massen sind in der Regel die Folge einer starken Suggestion, und die einzelnen, die daran teilnahmen, sind hinterher davon überzeugt, einer Pflicht gehorcht zu haben. Das ist beim gewöhnlichen Verbrecher durchaus nicht der Fall. […]

Gustave Le Bon: Psychologie der Massen / Drittes Buch: Einteilung und Beschreibung der verschiedenen Arten von Massen / 2. Kapitel: Die sogenannten verbrecherischen Massen

Zum Inhalt



Jetzt, nachdem das politische System, von dem das Volk regiert und beherrscht wird, sich immer deutlicher offenbart hat (nicht nur an den Taten soll man sie erkennen – das ist nur für die Spätmerker gedacht – sondern auch an ihren Worten) und den Menschen hierzulande gar das wahre Gesicht dieses Systems über eine entsprechend eindeutig dreinschauende administrative Vollstrecker-Mime vorgestellt wurde, möchte ich wie schon in den ersten 3 Teilen der Reihe >Feldkunde mithilfe einiger Leseproben weiterhin aufzeigen, um was für ein (auch politisches) System es sich dabei handelt und mit welchen Mitteln es vorgeht, das Volk im Sinne eines ebensolchen Systems zu beherrschen. Nachdem in den ersten Teilen insbesondere die sogenannten Intellektuellen ihren wohlverdienten Rettich verabreicht bekommen haben, geht es diesmal um die weitere treibende Kraft (die Intellektuellen bilden hier die Schaltzentralen) – nämlich eben die der allgemeinen Masse/das Volk insgesamt. Hierbei werden über diese Zitate folgende Aspekte sehr deutlich gemacht:

1 Wie es diesem System gelingt, weiterhin seine Fassade des allgemeinen Wohlwollens zu bewahren, obwohl es seine menschenverachtenden Züge gezeigt hat.

2 Warum das Volk diese menschenverachtenden Vorgänge trotz offenkundiger Aufführung nicht erkennt.

3 Wie es folglich dem System gelingt, vonseiten der so beherrschten Menschen(masse) als wohlwollende bis heilsbringende Regierung anerkannt zu werden und wie sie das menschenverachtende Treiben sogar gut* heissen. *(Alles gut?)



Zur Vorgehensweise

Der Artikel wir ab Beginn der Herstellung am 20.12.21 veröffentlicht, also (gemäß unseres >Schreibschaukastenprinzips) schon während der Erstellung öffentlich einsehbar sein. Das gilt sowohl für die Phasen kurzer Unterbrechungen, als auch für eine evtl. längere Zeit der Untätigkeit, zum Beispiel bei einem Nickerchen direkt unterm Schreibtisch. Gelegentliche Veränderungen in Text und Gestalt sind also möglich und stete Erweiterungen stets zu gewarten, was ein Leser, der zufällig hierbei zugegen wäre, beim Neuladen der Seite auch jeweils bemerken würde.

Leseproben

aus dem Buch PSYCHOLOGIE DER MASSEN (original 1895/dtsch. 1908)

von Gustave Le Bon (1841-1931)

Verlagsangaben unterhalb der Leseproben

Beginnen möchte ich mit dieser noch vergleichsweise harmlosen Passage, woraufhin die Sache im Wirklichkeitsvergleich mit den derzeitigen Zuständen zunehmend bedrohlicher anmuten wird:

Leseproben erster Teil

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 1. Kapitel: Allgemeine Kennzeichen der Massen.

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC

[…]

Die Tatsache, daß viele Individuen sich zufällig zusammenfinden, verleiht ihnen noch nicht die Eigenschaften einer organisierten Masse. Tausend zufällig auf einem öffentlichen Platz, ohne einen bestimmten Zweck versammelte einzelne bilden keineswegs eine Masse im psychologischen Sinne. Damit sie die besonderen Wesenszüge der Masse annehmen, bedarf es des Einflusses gewisser Reize, deren Wesenart wir zu bestimmen haben.

Das Schwinden der bewußten Persönlichkeit und die Orientierung der Gefühle und Gedanken nach einer bestimmten Richtung, die ersten Vorstöße der Masse auf dem Weg, sich zu organisieren, erfordern nicht immer die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer einzelner an einem Ort. Tausende von getrennten einzelnen können im gegebenen Augenblick unter dem Einfluß gewisser heftiger Gemütsbewegungen, etwa eines großen nationalen Ereignisses [ von nationaler Tragweite ], die Kennzeichen einer psychologischen Masse annehmen. […]

[…]

Das Überraschendste an einer psychologischen Masse ist: welcher Art auch die einzelnen sein mögen, die sie bilden, wie ähnlich oder unähnlich ihre Lebensweise, Beschäftigungen, ihr Charakter oder ihre Intelligenz ist, durch den bloßen Umstand ihrer Umformung zu Masse besitzen sie eine Art Gemeinschaftsseele, vermöge deren sie in ganz andrer Weise fühlen, denken und handeln, als jedes von ihnen für sich fühlen, denken und handeln würde. Es gibt gewisse Ideen und Gefühle, die nur bei den zu Massen verbundenen einzelnen auftreten oder sich in Handlungen umsetzen. Die psychologische Masse ist ein unbestimmtes Wesen, das aus ungleichartigen Bestandteilen besteht, die sich für einen Augenblick miteinander verbunden haben, genau so wie Zellen des Organismus durch ihre Vereinigung ein neues Wesen mit ganz anderen Eigenschaften als denen der einzelnen Zellen bilden.

[…]

In der Gemeinschaftsseele verwischen sich die Verstandesfähigkeiten und damit auch die Persönlichkeit der einzelnen. [ Sofern auf sie manipulativ eingewirkt wird, insb. durch machtvollere Gewalt; wie im Gesamtkontext erklärt ] Das Ungleichartige versinkt im Gleichartigen, und die unbewußten Eigenschaften überwiegen.



[…]



Das Auftreten besonderer Charaktereigentümlichkeiten der Masse wird durch verschiedene Ursachen bestimmt. Die erste dieser Ursachen besteht darin, daß der einzelne in der Masse schon durch die Tatsache der Menge ein Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die er für sich allein notwendig gezügelt hätte. Er wird ihnen um so eher nachgeben, als durch die Namenlosigkeit und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse das Verantwortungsgefühl, das die einzelnen stets zurückhält, völlig verschwindet. [ Nein, liebe Corona-Brüder und Schwestern, wir reden hier nicht von den Maßnahmenkritikern oder Demonstranten, sondern …, na man wirds schon erkennen ]

Eine zweite Ursache, die geistige Übertragung (contagion mentale), bewirkt gleichfalls das Erscheinen der besonderen Wesenszüge der Masse und zugleich ihre Richtung. Die Übertragung ist leicht festzustellen, aber noch nicht zu erklären; man muß sie den Erscheinungen hypnotischer Art zuordnen, mit denen wir uns sogleich beschäftigen werden. […]

Noch eine dritte, und zwar die wichtigste Ursache, ruft in den zur Masse vereinigten einzelnen besondere Eigenschaften hervor, welche denen der alleinstehenden einzelnen völlig widersprechen: ich rede von der Beeinflußbarkeit (suggestibilite), von der die obenerwähnte geistige Übertragung übrigens nur eine Wirkung ist.



[…]

Da das Verstandesleben des Hypnotisierten lahmgelegt ist, wird er der Sklave seiner unbewußten Kräfte, die der Hypnotiseuer nach seinem Belieben lenkt. Die bewußte Persönlichkeit ist völlig ausgelöscht, Wille und Unterscheidungsvermögen fehlen, alle Gefühle und Gedanken sind in die Sinne verlegt, die durch den Hypnotiseur beeinflußt werden. [ Eigentlich könnte man an dieser Stelle schon aufhören. Aber ich hab eingangs ja gesagt, es kommt noch viel dicker ]

[…]

Unter dem Einfluß einer Suggestion wird er [der Hypnotisierte] sich mit unwiderstehlichem Ungestüm auf gewisse Taten werfen. Und dies Ungestüm ist in den Massen noch unwiderstehlicher als bei den Hypnotisierten [im klassischen Sinne], weil die für alle einzelnen gleiche Suggestion durch Gegenseitigkeit wächst.

[…]

Aus diesem Grunde sprechen Schwurgerichte Urteile aus, die jeder Geschworene als einzelner mißbilligen würde, Paralamente nehmen Gesetze und Vorlagen an, die jedes Mitglied einzeln ablehnen würde.

[…]

Leseproben zweiter Teil, a

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 2. Kapitel: Gefühle und Sittlichkeit der Massen.

$ 2 Beeinflußbarkeit und Leichtgläubigkeit der Massen

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC



[…]



So parteilos man sich die Masse auch vorstellt, so befindet sie sich doch meistens in einem Zustand gespannter Erwartung [ die auch von außen/oben miterzeugt wird ], der die Beeinflussung begünstigt. Die erste klar zum Ausdruck gebrachte Beeinflussung teilt sich durch Übertragung augenblicklich allen Gehirnen mit und gibt sogleich die Gefühlsrichtung an. Bei allen Beeinflußten drängt die fixe [ ! ] Idee danach, sich in eine Tat umzuformen. [ eben per „Fixe“ ]

[…]

Die Entstehung von Legenden, die so leicht in den Massen umlaufen, ist nicht nur die Folge vollkommener Leichtgläubigkeit, sondern auch der ungeheuerlichen Entstellungen, welche die Ereignisse in der Phantasie der Menschenansammlungen erfahren [ Massenmedienmenschen, die es seinerzeit noch nicht gab ]. Der einfachste Vorfall [ Husten, Schnupfen, Heiserkeit ], von der Masse gesehen, ist sofort ein entstelltes Geschehnis. Sie denkt in Bildern, und das hervorgerufene Bild löst eine Folge anderer Bilder aus, ohne jeden logischen Zusammenhang mit dem ersten. [..,] Die Vernunft beweist die Zusammenhanglosigkeit dieser Bilder, aber die Masse beachtet sie nicht und vermengt die Zusätze ihrer entstellenden Phantasie mit dem Ereignis. Die Masse ist unfähig, das Persönliche von dem Sachlichen zu unterscheiden. Sie nimmt die Bilder, die in ihrem Bewußtsein auftauchen und sehr oft nur eine entfernte Ähnlichkeit mit der beobachteten Tatsache haben, für Wirklichkeit.

[…]

So vollzieht sich der Vorgang von Kollektivhalluzinationen, die in der Geschichte so häufig sind und alle klassischen Merkmale der Echtheit zu haben scheinen, da es sich hier um Erscheinungen handelt, die von Tausenden Menschen festgestellt wurden.

Die geistige Beschaffenheit der einzelnen, aus denen die Masse besteht, widerspricht nicht diesem Grundsatz. Denn diese Eigenschaften sind bedeutungslos. In dem Augenblick, da sie zur Masse gehören [ oder zur Mehrheit gegen die „schuldige“ Minderheit, während sie sich >vorheucheln, andere „unschuldige“ Minderheiten zu beschützen und zu fördern ], werden der Ungebildete und [ vor allem ] der Gelehrte [> Intellektuelle ] gleich unfähig zur Beobachtung.

[…]

All diese Beispiele zeigen, ich wiederhole es, wie wenig Wert die Zeugenschaft der Massen hat. Die Lehrbücher der Logik zählen die Übereinstimmung zahlreicher Zeugen zur Klasse der sichersten Beweise, die man zur Erhärtung einer Tatsache erbringen kann. Aber was wir von der Psychologie der Massen wissen, zeigt, wie sehr sie sich in diesem Punkte täuschen. Die Ereignisse [ insb. medial verstärkte Mega-Events ] die von der größten Anzahl von Personen beobachtet wurden, sind sicher am zweifelhaftesten. Zu erklären, eine Tatsache sei von Tausenden von Zeugen gleichzeitig festgestellt worden, heißt erklären, daß das wirkliche Ereignis von dem angenommenen Bericht im allgemeinen erheblich abweicht.

[…]

Leseproben zweiter Teil, b

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 2. Kapitel: Gefühle und Sittlichkeit der Massen.

$ 3 Überschwang (exageration) und Einseitigkeit (simplisme) der Massengefühle

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC

[…]

Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß der Überschwang der Massen sich nur auf die Gefühle und in keiner Weise auf den Verstand erstreckt. Die Tatsache der bloßen Zugehörigkeit des einzelnen zur Masse bewirkt, wie ich bereits zeigte, eine beträchtliche Senkung der Voraussetzungen seines Verstandes.

[…]

Leseproben dritter Teil, a

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 3. Kapitel: Ideen, Urteile und Einbildungskraft der Massen

§ 1 Die Ideen der Massen

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC

[…]

Welche Ideen den Massen auch suggeriert werden mögen, zur Wirkung können sie nur kommen, wenn sie in sehr einfacher Form aufzunehmen sind und sich in ihrem Geist in bildhafter Erscheinung widerspiegeln. Kein Band logischer Übereinstimmung oder Folgerichtigkeit verbindet diese Vorstellungsbilder miteinander; sie können einander vertreten wie die Gläser der Laterna magica, die der Vorführer der Schachtel entnimmt, in der sie übereinandergeschichtet lagen. […] Der völlige Mangel an kritischem Geist läßt sie die Widersprüche nicht sehen.

[…]

Der Wert einer Idee ihrer Rangordnung nach ist übrigens bedeutungslos; nur die von ihr erzeugten Wirkungen sind zu beachten. Die christlichen Ideen des Mittelalters, die demokratischen Ideen des 18. Jahrhunderts, die sozialistischen Ideen der Gegenwart stehen gewiß nicht besonders hoch, man kann sie in philosophischer Beziehung als ziemlich armselige Irrtümer betrachten, aber ihre Bedeutung war und ist ungeheuer, und noch lange werden sie die wesentlichsten Mittel zur Führung der Staaten bleiben.

[…]

Leseproben dritter Teil, b

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 3. Kapitel: Ideen, Urteile und Einbildungskraft der Massen

§ 1 Die Urteile der Massen

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC

[…]

Es ist überflüssig zu bemerken [ find ich nicht ], daß die Unfähigkeit der Massen, richtig zu urteilen, ihnen jede Möglichkeit kritischen Geistes raubt, das heißt, die Fähigkeit, Wahrheit und Irrtum voneinander zu unterscheiden und ein scharfes Urteil abzugeben. [ Jedenfalls nicht in die angemessene Richtung ]. Die Urteile, die die Massen annehmen, sind nur aufgedrängte, niemals geprüfte Urteile. […] Die Leichtigkeit, mit der gewisse Meinungen allgemein werden, hängt vor allem mit der Unfähigkeit der meisten Menschen zusammen, sich auf Grund ihrer besonderen Schlüsse eine eigene Meinung zu bilden.

[…]

Leseproben dritter Teil, c

Ort der verwendeten Textstellen:

Erstes Buch: Die Massenseele / 3. Kapitel: Ideen, Urteile und Einbildungskraft der Massen

§ 1 Die Einbildungskraft der Massen

Fette Hervorhebung und alles in [Klammern] durch JFlC

[…]

Die Massen können nur in Bildern denken und lassen sich nur durch Bilder beeinflussen. [ Worte erzeugen dabei auch Bilder , bzw. befinden sich hinter modernen Bildern häufig tatsächlich Worte (und umgekehrt) ] Nur diese schrecken oder verführen sie und werden zu Ursachen ihrer Taten. Darum haben auch Theatervorstellungen, die das Bild in seiner klarsten Form geben, stets einen ungeheuren Einfluß auf die Massen. Für den römischen Pöbel bildeten einst Brot und Spiele das Glücksideal. Dies Ideal hat sich im Laufe der Zeiten wenig geändert. […]

Das ist meiner Meinung nach eins der treffendsten Beispiele für den geistigen Zustand der Massen, und besonders für die Leichtigkeit, mit der man sie beeinflußt. Das Unwirkliche ist in ihren Augen fast ebenso wichtig wie das Wirkliche. Sie haben eine auffallende Neigung, keinen Unterschied zu machen.



[…]



Ein Unglücksfall, der statt fünftausend nur fünfhundert Menschenleben kostet, aber an einem einzigen Tage auf einem öffentlichen Platz, in einem sichtbaren Geschehnis einträte, z.B. der Einsturz des world tr Eiffelturms würde einen ungeheuren Eindruck auf die Einbildungskraft gemacht haben.

[…]

Also nicht die Tatsachen als solche erregen die Volksphantasien, sondern die Art und Weise, wie sie sich vollziehen. Sie müssen durch Verdichtung – wenn ich so sagen darf – [ ja klar, Verdichtung ist gut ] ein packendes Bild hervorbringen, das den Geist erfüllt und ergreift. Die Kunst, die Einbildungskraft der Massen zu erregen, ist die Kunst, sie zu regieren.

[…]

ZWISCHENBEMERKUNG:

Selbstverständlich kann der Leser darauf vertrauen, daß die Aussagen dieser einschlägigen Passagen besonders gut hergeleitet und begründet und übrigens genauso reizvoll und kurzweilig zu lesen sind.



Leseproben vierter Teil, a

Ort der verwendeten Textstellen:

Zweites Buch: Die Meinungen und Glaubenslehren der Massen, 1. Kapitel: Entfernte Triebkräfte der Glaubenslehren und Meinungen der Massen

§ 5: Unterricht und Erziehung

[…]

An erster Stelle unter den herrschenden Gedanken unsrer Zeit steht die Idee, der Unterricht habe den bestimmten Erfolg, die Menschen zu bessern und sogar einander ähnlich zu machen. Nur durch seine Wiederholung ist dieser Satz schließlich zu einem der unerschütterlichsten Sätze der Demokratie geworden. Er ist ebenso unantastbar geworden, wie einst die Dogmen der Kirche.

[…] Mehrere hervorragende Philosophen, besonders Herbert Spencer, konnten leicht beweisen, daß der Unterricht den Menschen weder sittlicher noch glücklicher macht, daß er die Instinkte und Leidenschaften des Menschen nicht ändert, und, schlecht geleitet, oft mehr Schaden als Nutzen bringt.

[…]

Leider haben, besonders seit dreißig Jahren, die lateinischen* Völker ihre Unterrichtsformen auf ganz falschen Voraussetzungen aufgebaut und beharren trotz der Beobachtungen der hervorragendsten Köpfe in ihren bedauerlichen Irrtümern. Ich selbst habe in verschiedenen Schriften5 gezeigt, daß unsere gegenwärtige Erziehung die Mehrzahl derer, denen sie zuteil wurde, in Feinde der Gesellschaft verwandelt, die vielfach die Gefolgschaft der schlimmsten Formen des Sozialismus bilden. 5 Vgl. Psychologie des Sozialismus, Psychologie der Erziehung

Die erste Gefahr dieser Erziehung, die treffend als lateinisch gekennzeichnet wird, beruht auf einem psychologischen Grundirrtum, sich einzubilden, die Intelligenz entwickle sich durch Auswendiglernen von Lehrbüchern. Ferner bemüht man sich, soviel als möglich zu lehren, und von der Volksschule bis zur Doktor- oder Staatsprüfung hat der junge Mann sich nur mit dem Inhalt von Büchern vollzustopfen, ohne jemals sein Urteil oder seine Entschlußkraft zu üben. Der Unterricht besteht für ihn im Hersagen und Gehorchen. [ was ja der eigentliche Zweck der Übung ist, besonders in D-Land, daher herrscht hier auch die Schulgebäudeanwesenheitspflicht ]

*[Le Bon unterscheidet oft zwischen dem lateinischen System und dem angelsächsischen, rechnet aber zu den ‚Lateinern‘ neben den Franzosen, auch in manchen Aspekten die Deutschen. Die Erklärungen dazu findet man in seiner ‚Psychologie des Sozialismus‘]

[…]

Anstatt die Menschen für das leben vorzubereiten, bereitet die Schule sie nur für öffentliche Ämter vor, in denen man ohne einen Schimmer von Tatkraft Erfolg haben kann.



[…]

Vielleicht könnte man noch alle Unzuträglichkeiten unserer klassischen Bildung hinnehmen, selbst wenn sie nur entwurzelte und Unzufriedene heranbildete, wenn nur der oberflächliche Erwerb so vieler Kenntnisse und das lückenlose Hersagen so vieler Lehrbücher die Voraussetzungen der Intelligenz heben würde. Ist das aber wirklich der Fall? Ach nein! Urteil, Erfahrung, Tatkraft und Charakter sind die Bedingungen des Erfolges im Leben, sie sind nicht aus Büchern zu lernen. Bücher sind nützliche Nachschlagewerke, aber es ist durchaus unnütz, lange Teilstücke daraus im Kopf aufzuspeichern.

[ Ich bin übrigens auch der Meinung, daß 8 Jahre Schulbank für jeden erdenklichen weiteren Lebensweg vollkommen ausreichen würden. Also 4 Jahre Grundschule und 4 Jahre weiterführende Schule sollten reichen! ]

[…]



Ihre Geisteskraft hat nachgelassen, der befruchtende Saft ist vertrocknet, der erwachsene Mensch kommt zum Vorschein, und oft ist es der fertige mensch. Ist der in seinem Beruf und verheiratet, so ergibt er sich drein, sich im Kreise und für unabsehbare Zeit immer in demselben Kreise zu bewegen, er verschanzt sich hinter seinem beschränkten Amt, das er fehlerlos ausfüllt, ohne das Geringste darüberhinaus zu tun.

[…]



Sind wir im vorstehenden von der Massenpsychologie abgewichen? Gewiß nicht. Wenn wir die Ideen und Glaubensmeinungen, die heute in ihr keimen und morgen aufgehen werden, verstehen wollen, so müssen wir wissen, wie der Boden dafür bereitet wurde. Der Unterricht, den die Jugend eines Landes genießt, erlaubt uns, die Schicksale dieses Landes ein wenig vorauszusehen. Die Erziehung, die der heutigen Generation zuteil wird, rechtfertigt die düsteren Ahnungen. Hand in Hand mit dem Unterricht und der Erziehung veredelt sich die Massenseele oder verdirbt. Es war daher notwendig, zu zeigen, wie das gegenwärtige System sie geformt hat und wie die Masse der Unbeteiligten und Gleichgültigen allmählich zu einem riesigen Herr Unzufriedener wurde, das bereit ist, allen Einflüssen der Weltverbesserer und Redner zu folgen.

[…]

Leseproben vierter Teil, b

Ort der verwendeten Textstellen:

Zweites Buch: Die Meinungen und Glaubenslehren der Massen, 2. Kapitel: Unmittelbare Triebkräfte der Anschauungen der Massen

§ 1: Bilder, Worte und Redewendungen

[…]

Beim Studium der Einbildungskraft der Massen fanden wir, daß sie namentlich durch Bilder erregt wird. Diese Bilder stehen einem nicht immer zur Verfügung, aber man kann sie durch geschickte Anwendung von Worten und Redewendungen hervorrufen. Werden sie kunstgerecht angewandt, so besitzen sie wirklich die geheimnisvolle Macht, die ihnen einst die Adepten der Magie zuschrieben.

[…]

Die Macht der Worte ist mit den Bildern verbunden, die sie hervorrufen, und völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Worte, deren Sinn schwer zu erklären ist, sind oft am wirkungsvollsten. So z.B. die Ausdrücke Demokratie, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit u.a., deren Sinn so unbestimmt ist, daß dicke Bände nicht ausreichen, ihn festzustellen.

[…]

Da die Bilder, die durch die Worte hervorgerufen werden, unabhängig sind von ihrem Sinn, so wandeln sie sich von Zeitalter zu Zeitalter, von Volk zu Volk, während diese Formeln dafür die gleichen bleiben. Mit bestimmten Worten verbinden sich zeitweilig bestimmte Bilder: das Wort ist nur der Klingelknopf, der sie hervorruft.

[…]

Leseproben vierter Teil, c

Ort der verwendeten Textstellen:

Zweites Buch: Die Meinungen und Glaubenslehren der Massen, 2. Kapitel: Unmittelbare Triebkräfte der Anschauungen der Massen

§ 2: Die Täuschungen (illusions)

[…]

Die große Triebkraft der Völkerentwicklung war niemals die Wahrheit, sondern der Irrtum. Und wenn heute der Sozialismus seine Macht wachsen sieht, so erklärt es sich daraus, daß er die einzige Täuschung darstellt, die noch lebendig ist. Wissenschaftliche Beweisführungen können seine Entwicklung nicht aufhalten. Seine Hauptstärke liegt darin, daß er von Köpfen verteidigt wird, die die Tatsachen der Wirklichkeit genügend verkennen, um es zu wagen, den Menschen kühn das Glück zu versprechen. Die soziale Täuschung herrscht heute auf allen Ruinen, die die Vergangenheit auftürmte, und ihr gehört die Zukunft. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen mißfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.

[…]

mehr folgt an dieser Stelle; vielleicht genügts aber auch?

…

ANHANG: Titelangaben



Gustave Le Bon (1841-1931)

PSYCHOLOGIE DER MASSEN

Übersetzt von Rolf Eisler (1873-1926)



Es gibt etliche Ausgaben dieses Werks.

Im Augenblick schlagen wir diese vor:

Nikol Verlag 2009, ISBN 978-3868200263

Die neuste Ausgabe ist im Kroener Verlag (9783520099167) erschienen (mal eben ganz fix in währender Pandemie neu herausgebracht…), doch muß hierbei beachtet werden, daß das Geleitwort von H. König nicht zufriedenstellend genug ist, wenn man ein richtiges Bild von Le Bons Ansichten bekommen möchte. Zumindest lässt H. König hier die Klarstellung missen, daß Le Bon – entgegen vielfacher Unterstellungen – eben kein Befürworter der Rassentheorie/Rassenlehre war. Eine sehr lehrreiche Erklärung zu dieser vermeintlichen Problematik – inkl. Originalzitat von LeBon – findet man in dem Werk „Psychologie des Sozialismus“, das nur als BOD-Titel zu bekommen ist, während es vom deutschen Verlagswesen mal wieder nicht beachtet wird und der deutsche Buchhändler es vermutlich noch nicht einmal kennt. Es ist (auch) daher wichtig, auf dieses Buch noch einmal ausführlich hinzuweisen:

Gustave Le Bon

PSYCHOLOGIE DES SOZIALISMUS

tredition, 09.12.2019

978-3-7497-5880-7

Klappentext:

Wer meint, die Psychologie der Massen von 1895 sei sein Meisterwerk, der wird durch dieses Buch eines Besseren belehrt. 1898 geschrieben und 1902 als überarbeitete zweite Ausgabe erschienen, analysiert er mit bekannter Treffsicherheit die Lage, beschreibt den Sozialismus, definiert ihn, sucht seine typische Klientel, und endet mit einer Vorhersage seiner Entwicklung, die im 20. Jahrhundert bis heute vielfach multipliziert und mehr als grausam übertroffen wurde. Die Tarnkappen des Sozialismus, unter denen dieser gerade in der heutigen Zeit als Grundlage etlicher Parteien daherkommt und als Gegenspieler der Demokratie [ oder eben als Demokratie daherkommt ] auftritt, können endlich entlarvt werden. Le Bons unverwechselbarer Schreibstil gibt dem sonst so verworrenen und unklaren Begriff des Sozialismus eine klare Bedeutung und sorgt dafür, dass sich dieses Buch geradezu wie ein Krimi liest. Obwohl vor über 120 Jahren geschrieben, hat der Lauf der Geschichte seine Analysen klar bewiesen und sogar deutlicher hervortreten lassen. Man kann geradezu sagen, dass sein Werk mit zunehmendem Alter weiter wächst. Und leider auch die Folgen des Sozialismus. Deutschland ist wieder – oder sollte man sagen: immer noch? – in der Hand von Sozialisten.