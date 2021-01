Die inzwischen 550ste Veröffentlichung (dazu zählt auch der allerkleinste Krümel) der Ultimativen Freiheit Online soll Kraft mangelnder eigener Ideen den aktuellen „Lese-Empfehlungen“ des sogenannten Corona Conspiranten Compediums gewidmet werden, die allesamt von dorten sauber abkopiert hier nun genauso schön aufgereiht erscheinen sollen:



„Corona Conspiranten Compedium, Lese-Tipps Januar 2021“

[unregelmäßige Aktualisierung denkbar möglich]

19.01.2021 zum Artikel der MA vom 15.01.

Münchner Abendzeitung (MA):

Virologe über FFP2-Maskenpflicht: ‚Das ist Populismus und Blödsinn, https://www.abendzeitung-muenchen.de/bayern/virologe-ueber-ffp2-maskenpflicht-das-ist-populismus-und-bloedsinn-art-698513, 15.01.2021.

Abstract:

Aktionismus, Chaos, schlechte Umsetzung: Die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), ab Montag FFP2-Masken im ÖPNV und beim Einkaufen zur Pflicht zu machen, hat ihm viel Kritik eingebracht. … Im Widerspruch zu der neuen Verordnung steht, dass das Robert Koch-Institut (RKI) in seinen Infektionsschutzmaßnahmen (Stand 6. Januar) das Tragen von FFP2-Masken zur privaten Nutzung gar nicht empfiehlt. Zudem warnt es vor möglichen Gesundheitsrisiken bei Lungenkranken und älteren Personen. Ist Söders Beschluss also gar gesundheitsgefährdend?

Hinweis CCC:

Zu dem gesamten Scharmützel schonmal ein paar SICHERUNGSKOPIEN:

II. Daraus die RKI-Zitate:

a.) RKI, Stand 14.01.2021/Download 19.01.2021:

„Das Tragen von FFP 2-(bzw. FFP3-)Masken durch geschultes und qualifiziertes Personal wird z.B. im medizinischen Bereich im Rahmen des Arbeitsschutzes vorgeschrieben, wenn patientennahe Tätigkeiten mit erhöhtem Übertragungsrisiko durch Aerosolproduktion, z.B. eine Intubation, durchgeführt werden. Siehe hierzu auch die „Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2“. [siehe unten]

Beim bestimmungsgemäßen Einsatz von FFP2-Masken muss eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung im Voraus angeboten werden, um durch den erhöhten Atemwiderstad entstehende Risiken für den individuellen Anwender medizinisch zu bewerten. Der Schutzeffekt der FFP2-Maske ist nur dann umfassend gewährleistet, wenn sie durchgehend und dicht sitzend ( d.h. passend zur Gesichtsphysiognomie und abschließend auf der Haut, Nachweis durch FIT-Test) getragen wird. Bei der Anwendung durch Laien ist ein Eigenschutz über den Effekt eines korrekt getragenen MNS hinaus daher nicht zwangsläufig gegeben. In den „Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2“ werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen.

Gemäß Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen begrenzt (siehe Herstellerinformationen, i.d.R. 75 Minuten mit folgender 30-minütiger Pause), um die Belastung des Arbeitnehmers durch den erhöhten Atemwiderstand zu minimieren. Bedingt durch den zweckbestimmten, zielgerichteten Einsatz sind keine Untersuchungen zu den gesundheitlichen, ggf. auch langfristigen Auswirkungen der Anwendung von FFP2-Masken außerhalb des Gesundheitswesens z.B. bei vulnerablen Personengruppen oder Kindern verfügbar. Bei Gesundheitspersonal sind Nebenwirkungen wie z.B. Atembeschwerden oder Gesichtsdermatitis infolge des abschließenden Dichtsitzes beschrieben. Beim Einsatz bei Personen mit z.B. eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen.

Die Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die einer vulnerablen Personengruppe angehören (z.B. Immunsupprimierte) sollte grundsätzlich nur nach sorgfältiger Abwägung von potentiellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie sollte möglichst ärztlich begleitet werden, um über die Handhabung und Risiken aufzuklären, einen korrekten Dichtsitz zu gewährleisten, die für den Träger vertretbare Tragedauer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben individuell festzulegen und gesundheitliche Risiken/Folgen zu minimieren. Weiterhin sollten FFP2-Masken grundsätzlich nicht mehrfach verwendet werden, da es sich i.d.R. um Einmalprodukte handelt ..“

b.) Dazu: Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene:

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) zur Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel.

Abstract:

Die bayerische Staatskanzlei berichtet aus der Kabinettssitzung vom 12. Januar 2021, dass mit Blick auf die weiterhin sehr hohe Infektionsdynamik und zur stärkeren Eindämmung des Infektionsgeschehens der Ministerrat beschlossen habe, eine Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel ab Montag, den 18. Januar 2021, zu verordnen. Nach Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministers soll die FFP2-Maskenpflicht in Bayern für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren nicht gelten.

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) sieht diesen Beschluss kritisch und empfiehlt dringend eine Überprüfung des Beschlusses und begründet ihre Auffassung nachfolgend.

Standorte:

siehe dazu auch unter 15.01. TKP weitere Links

Anmerkung: Eigentlich müßte man denjenigen, der es zur Pflicht machen will, nun verklagen (meinetwegen am besten gleich verhaften) können. Aber vielleicht warten wir lieber noch ein bißchen auf ein paar Opfer.

Corona Doks, Die Welt:

„Uns droht ein Mega-Lockdown auf Basis unbrauchbarer Zahlen“, https://www.corodok.de/uns-mega-lockdown/, 19.01.2021.

Abstract:

Häussler*: Am 15. Januar hat das RKI gemeldet, dass 1113 neue Todesfälle übermittelt worden seien. Wir am Institut sind nicht nur in der Lage zurückzuverfolgen, wann diese Sterbefälle ans RKI übermittelt wurden, sondern auch, wann sie eingetreten sind, also den tatsächlichen Zeitpunkt des Todes. Dafür vergleichen wir zwei öffentlich einsehbare Datenbanken des RKI. Dort ist dann zu sehen, dass am 14. Januar gerade mal 20 Menschen von den am 15. Januar gemeldeten 1113 Personen verstorben sind.

Jeder zweite Todesfall hat sich vor dem 27. Dezember ereignet, im Durchschnitt 3,2 Wochen früher. In diversen Zeitungen ist aber zu lesen, diese Menschen seien in den letzten 24 Stunden verstorben.

Bertram Häussler ist Leiter des unabhängigen Gesundheitsforschungsinstituts IGES in Berlin

Medienschafe:

!mpfung (1): Dummheit & Stolz, https://medienschafe.wordpress.com/2021/01/18/mpfung-1-dummheit-stolz/, 18.01.2021.

Abstract:

Dieser Blog (in 3-Teilen) soll dazu beitragen, dass man sich ein eigenes Urteil darüber bilden kann, ob der Nutzen der Impfung wirklich größer ist, als die Risiken

TKP:

Erfahrene Mediziner warnen vor Gefahren durch Maskentragen insbesondere bei FFP2.

Online verfügbar unter https://tkp.at/2021/01/17/erfahrene-mediziner-warnen-vor-gefahren-durch-maskentragen-insbesondere-bei-ffp2/, 17.01.2021.

Abstract: Die Maske wird als ein wichtiges Mittel zur Verhinderung von Infektionen bezeichnet. Sie kann einen klaren Nutzen haben, aber nur in einem eng abgegrenztem Bereich. Als Dauer-Accessoire und vor allem im Freien getragen, richtet sie beim Anwender aber mehr Schaden als Nutzen an. Und der Schaden steigt bei der Verwendung von FFP2 Masken. Geplante und durchgeführte Studien, die eine Reduktion von Infektionen zeigen, gibt es nicht. Eine große dänische Studie hat keine signifikanten Unterschiede zwischen der Kohorten mit und ohne Masken ergeben.

Kritik von Fachleuten

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) sieht diesen Beschluss kritisch und empfiehlt dringend eine Überprüfung des Beschlusses. https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/805

Die Deutsche Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat Richtlinien (https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf) für das Tragen von FFP2 Masken, die die geplante Verwendung praktisch ausschließen. Hier wesentlichen Punkte, unten der gesamte Text

Dazu

Corona Doks:

RKI warnt vor FFP2-Masken, https://www.corodok.de/rki-ffp2-masken/, 16.12.2020.

Abstract:

Bei der Anwendung durch Laien ist ein Eigenschutz über den Effekt eines korrekt getragenen MNS hinaus daher nicht zwangsläufig gegeben. In den „Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV‑2“ werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen.

Dr. Milosz Matuschek:

Gestatten: Xi Jinping, Ihr Gefängnisdirektor.

Online verfügbar unter https://miloszmatuschek.substack.com/p/xijinping, 17.01.2021.

Abstract:

Lockdowns, Einschränkungen und kein Ende in Sicht. Die Unterwanderung des Westens durch die Kommunistische Partei Chinas wird gerade sichtbar. Eine Kolumne.

Rubikon, Milosz Matuschek:

Der Corona-Komplex – Das gesamte Pandemieregime strotzt vor Ungereimtheiten und Widersprüchen. Teil 2.

https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-komplex-3, 16.01.2021.

Rubikons Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel „Das rechtliche Pandemieregime passt vorne und hinten nicht“ auf miloszmatuschek.substack.com.

Hinweis CCC:

Genau genommen handelt es sich um diese Reihe:

Teil 1: https://miloszmatuschek.substack.com/p/coronakomplex, 12.12.2020

Teil 2: https://miloszmatuschek.substack.com/p/das-rechtliche-pandemieregime-passt, 26.12.2020

Teil 3: https://miloszmatuschek.substack.com/p/angstpropaganda, 08.01.2021

„In Teil 4 geht es in Kürze weiter mit einer Analyse der globalen Hintergründe. Sie finden alle bisher erschienen Beiträge im Archiv. “

Der Corona-Komplex Tl. 1+2 zum Anhören:



Teil 1– was passiert hier eigentlich gerade?

Teil 2- Das rechtliche Pandemieregime passt vorne und hinten nicht

Zwischenzeitliche Lobpreisung unserer Superhelden

(Auch wenn er hier nicht auftaucht, der neureiche Herrenhaus-Besitzer Spahn gehört selbstverständlich auch dazu)

-Anonymous News: 40 Mio. EUR: NRW-Chef Laschet versinkt im Korruptionssumpf, https://www.anonymousnews.ru/2020/12/01/laschet-40-mio-euro-korruption-nrw/, 01.12.2020.

-Anonymous News Armin Laschet spuckt Unternehmern ins Gesicht: NRW fordert Corona-Soforthilfen zurück, https://www.anonymousnews.ru/2020/12/13/nrw-fordert-corona-hilfen-zurueck/, 13.12.2020.

-Corona Doks: Laschet-Deal: Schutzkittel ohne Schutz?, https://www.corodok.de/laschet-deal-schutzkittel/, 15.12.2020.

-Wochenblick: Karl Lauterbach: Trotz Lipobay-Skandal Berater der Deutschen Regierung, https://www.wochenblick.at/karl-lauterbach-trotz-lipobay-skandal-berater-der-deutschen-regierung/, 16.01.2021.

-Ultimative Freiheit Online: Karl Lauterbach im Interview: „Meine Lieblingstapeten-Farbe war schon immer schweinchenrosa mit hellgrünen Punkten und dabei bleibe ich auch.“, https://ultimativefreiheitonline.wordpress.com/2020/10/31/karl-lauterbach-im-interview-meine-lieblingstapeten-farbe-war-schon-immer-schweinchenrosa-mit-hellgruenen-punkten-und-dabei-bleibe-ich-auch/, 31.10.2020.

-Wochenblick: Worüber flirtete Söder beim „Speed-Dating“ mit „Great Reset“-Schwab?, https://www.wochenblick.at/worueber-flirtete-soeder-beim-speed-dating-mit-great-reset-schwab/. 13.01.2021

Rezept-Vorschlag: Geschmackvolle Zubereitung Ihrer FFP2-Masken

(Kommentar zu: „Lauterbach: Masken im Backofen dörren, bei exakt 80 Grad, aber nicht Umluft!“ unter https://www.corodok.de/lauterbach-masken-backofen/#comment-15331, 16.01.2021.

Abstract:

„Die FFP2 mit den champis abwechselnd in eine gefettete auflaufform schichten . lauchstange in scheiben schneiden und in etwas butter andünsten u.mit den tomaten in die auflaufform geben. mit salz u. pfeffer würzen“ …

Vitalstoff.Blog:

»Die Impfung ist ein Menschenversuch!«, https://vitalstoff.blog/2021/01/16/die-impfung-ist-ein-menschenversuch/, 16.01.2021.

Abstract:

Die Sendung THE HIGHWIRE WITH DEL BIGTREE gehört besonders in der Corona-Krise zu den wichtigsten Informationsquellen für alle, die sich um fundierte Wissenschaft jenseits des kommerzialisierten Ma…

Fassadenkratzer:

Gekaufte Wissenschaft – pseudo-wissenschaftliche Studie führte Corona-Lockdown herbei., https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/01/13/gekaufte-wissenschaft-pseudo-wissenschaftliche-studie-fuhrte-corona-lockdown-herbei/, 13.01.2020

Abstract:

Dramatische Prognosen des angesehenen „Imperial College London“ waren im Frühjahr 2020 ausschlaggebend für den Corona-Lockdown in Europa. Auch der deutsche Viren-Papst Chr. Drosten, für schnelle Panikmache berüchtigt, übernahm sofort die Kassandra-Rufe und schlug bei der verbündeten Bundesregierung Alarm. Doch heute steht fest, dass die Rechenmodelle der Wissenschaftler falsch und ihre Prognosen maßlos übertrieben waren

Wochenblick:

Karl Lauterbach: Trotz Lipobay-Skandal Berater der Deutschen Regierung.

https://www.wochenblick.at/karl-lauterbach-trotz-lipobay-skandal-berater-der-deutschen-regierung/, 16.01.2021.

Abstract:

Skandale ziehen sich durch den Lebenslauf von Karl Lauterbach. Trotzdem wird er heute als Experte hofiert.

connectiv.events, Arjun Walia:

Pfizer bei illegalen Marketing-Praktiken ertappt & zu Milliardenstrafen verurteilt |.

https://connectiv.events/pfizer-bei-illegalen-marketing-praktiken-ertappt-zu-milliardenstrafen-verurteilt/,15.01.2021.

Abstract:

Der Pharmariese Pfizer, der vor kurzem durch die Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 bekannt wurde, ist mehrfach bei unethischem und unmoralischem Geschäftsgebaren erwischt worden. Dies ist kein Geheimnis, dennoch wird diese Tatsache seit Jahren unter den Teppich gekehrt und bleibt von den Mainstream-Medien weitgehend unerwähnt. Da die Mainstream-Medien einen so großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Massen haben, ist es kein Wunder, warum so viele Menschen auf das Wort „Big Pharma“ mit „Verschwörungstheorie“ reagieren. Wenn man genauer hinsieht, ist es nicht schwer zu erkennen, warum es tatsächlich großen Grund zur Sorge gibt.

ZG Blog:

Der tiefe Sturz des Christian Drosten.

Online verfügbar unter http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2021/der-tiefe-sturz-des-christian-drosten/, 15.01.2021.

Abstract:

Die Kritik an Christian Drosten wird immer größer. Laut Medienberichten hätte die Bundesregierung vor allem auf die Beratung des Virologen gehört. Alle verfassungswidrigen Maßnahmen, die weltweit viele Grundrechte der Bürger eingeschränkt haben, finden ihre Ursache in den »PCR-Test-Fallzahlen«. Man habe dem PCR-Test bedingungslos vertraut. Außerdem sei seine unrühmliche Rolle bei der Schweinegrippe sowie seine Aussage…

Rubikon; Jens Bernert – Blauer Bote:

Die Abschaffung der Grippe

14.01.2021.

Abstract:

Laut WHO und RKI ist die Influenza in der ganzen Welt so gut wie ausgerottet — offenbar werden die Krankheitsfälle grundsätzlich Corona angerechnet

Ebenfalls nicht zu empfehlen:

Corona Conspiranten Compendium: Bilanz 2020: Grippe niedergerungen – Corona noch nicht!

https://conspirantencompendium.wordpress.com/portfolio/bilanz-2020-grippe-niedergerungen-corona-noch-nicht/, 01.01.2021., Nachträge 05./13.01.

Abstract:

Nicht allein die in der nachfolgenden Grafik deutlich erkennbar neu dargestellte Realität, sondern das gesamte Geschehen spätestens seit Februar 2020, deutet darauf hin, daß die Bekämpfungs- und Eindämmungsversuche der gegenwärtigen „Pandemie“ in Wirklichkeit eine Strategie darstellen, mit der versucht wird, die Grippe/Influenza vergessen zu machen und durch SarsCov2 zu ersetzen und hierdurch ein völlig neues „Gesundheits“-System zu errichten.…

Siehe auch bei Barth Engelbart:

corona machts möglich: Hurrah, die Grippe ist ausgerottet! –.

Es ist wie, nein, es ist wirklich ein Wunder. Nein, es ist kein Wunder: durch die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder gibt es ab Mitte März 2020 auch in Deutschland keine Grippe mehr. Wer 2019 noch an Grippe erkrankt war, der ist 2020 entweder gesund oder corona-positiv. Der hat keine Grippe sondern Covid-19. Und wenn er stirbt, dann an corona oder wenigstens mit corona. Grippe gibt’s nicht mehr.

http://www.barth-engelbart.de/?p=225299

vom 01.01.2021

Bezeichnend:

1.

b’s weblog:

Stanford-Studie: Lockdowns sind im Wesentlichen wirkungslos zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19. [Sowie die andern Maßnahmen ebenso, bzw. gibts gar keine Verbreitung, die solche Maßnahmen erfordert, Anm. CCC]

https://blog.fdik.org/2021-01/s1610662284.html, 14.01.2021.

Obwohl kleine Verbesserungen nicht ausgeschlossen werden können, finden wir keine signifikanten Verbesserungen des Fallwachstums durch restriktivere [nicht-pharmazeutische Eingriffe, aka Lockdown]. Ähnliche Reduzierungen des Fallwachstums können mit weniger restriktiven Maßnahmen erreicht werden.

2.

Corona Transition:

RKI-Präsident fordert schärferen Lockdown

https://corona-transition.org/rki-prasident-fordert-scharferen-lockdown, 14.01.2021.

Abstract:

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Prof. Lothar Wieler, fordert eine Verschärfung der derzeitigen Massnahmen. Das berichtet der (…)

«Diese Massnahmen, die wir jetzt machen – für mich ist das kein vollständiger Lockdown, es gibt immer noch zu viele Ausnahmen. Die Massnahmen müssen konsequenter umgesetzt werden»,

https://corona-transition.org/rki-prasident-fordert-scharferen-lockdown

Anm. CCC-Redaktion: Nicht zuletzt diese Meldungen dürften bei dem einen oder andern vielleicht endlich zur heimlichen Gedankenherausbildung führen, daß die Maßnahmen nur deswegen verschärft werden, weil sie noch nicht genug Schaden angerichtet haben.

– Hinweis: Es mag nur aus Versehen geschehen sein, aber neben connectiv.news haben auch andere schon über den Weltbespassungs-Verein WEF geschrieben. Hier die bisherigen Lese-Empfehlungen, in denen dieser Begriff mindestens zweimal verwendet wurde; manche davon schreiben auch was über unsern Lukas .. äh Klaus: Kategorie World Economic Forum



Stanford Studie mit Top Medizin-Wissenschaftler Ioannidis zeigt keinen Nutzen von Lockdowns.



Abstract:

Lockdown ist eine völlig neue Maßnahme, die erstmals von der chinesischen Führung in Wuhan eingesetzt und anschließend massiv im Westen propagiert wurde. Bis dahin wurde die Maßnahme als unwissenschaftlich und schädlich angesehen und auch von der WHO abgelehnt. Es gab bisher schon viele Studien, die den nicht vorhanden Nutzen aber den immensen Schaden aufzeigen. Nun wird dies auch von Top Stanford Wissenschaftlern John A. Ioannidis und Jay Battacharya nachgewiesen. Der von November über Weihnachten vorläufig bis Ende Januar fortgesetzte Lockdown in vielen Ländern richtet weiteren enormen Schaden an, ohne Einfluss auf das Infektionsgeschehen zu haben.

Dr. phil. Clemens Heni :

Neue Studie aus USA: Lockdowns sind gerade für alte Menschen tödlich –.

https://www.clemensheni.net/neue-studie-aus-usa-lockdowns-sind-gerade-fuer-alte-menschen-toedlich/, 10.01.2021.

Abstract:

Eine neue Peer-Review Studie über die positiven und negativen Einflüsse von sog. nichtpharmazeutischen Interventionen – auf deutsch in verständlicher Sprache: Hygienestaatsmaßnahmen – von der Universität Stanford in Kalifornien zeigt das, was auch die wenigen kritischen Forscher*innen in Deutschland seit Monaten sagen: Die Lockdowns haben versagt.

UFO-Intervention:

Das heißt nicht *innen, sondern Forscher, was soviel heißt wie Forscher und Forscherinnen. Das können auch viele Teacherinnen (z.dtsch Lehrer) bestätigen, sowie andere Mitglieder unterschiedlicher Expertengruppen ebenso, die, wie jeder andere Normalo auch, keine Geschlechter diskriminieren, wenn sie darauf Acht geben, Genus und Sexus nicht zu verwechseln.

Anm.der UFO Schriftführers unter Zuhilfenahme seiner blonden Redaktöse

b’s weblog:

Kinder- und Jugendpsychiatrie: «Die Stationen sind zum Teil überbelegt».

https://blog.fdik.org/2021-01/s1609977204.html, 07.01.2021.

Abstract:

Jeder Zweite in der Schweiz fühlt sich schlecht, Suizidgedanken häufen sich. Auch Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Dabei sind Kinder vor allem Träger der Symptome ihres Umfelds.

Den Bericht gibt’s hier.

https://www.woz.ch/2101/kinder-und-jugendpsychiatrie/die-stationen-sind-zum-teil-ueberbelegt

Anmerkung CCC: Hier gehts zwar um die Schweiz, aber in D-Land dürfte es nicht anders zugehen. Was wohl der Verein Ankerland davon halten würde, der sich ja um das Wohl traumatisierter Kinder kümmert und der durch die Schirmherrschaft eines gewissen Herrn Olaf Schloz („Vizekanzler und Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland“) besonders beschützt und bemäntelt wird, welcher wiederum meint, die Verlängerung des Lockdowns bis zum Sankt Nimmerleinstag sei problemlos durchführbar und bezüglich der vorhandenen Mittel weiterhin tragbar. Aber damit meint er ja auch eher nur die Finanzmittel* und weniger wohl andere belastbare „Dinge“.

*die in den unermesslich vollgestopften Sparschweinen der BRD noch ruhen, die wiederum auf seiner Fensterbank stehen)

Übrigens, Herr Trauma-Schirmherr, hier noch ein bißchen Kinderkram aus unserem Indizienregister, Kategorie/Abteilung:

Kindesmisshandlungen (26)

Corona Doks:

Das leise Sterben ›.

https://www.corodok.de/das-leise-sterben/, 08.01.2021.

Abstract:

»Alle blicken auf die Corona-Statistik, aber auch die Zahl der Arbeitslosen und Verzweifelten steigt. Künstler und Selbständige trifft der Lockdown besonders hart. Letzte Woche nahm sich eine befreundete Schauspielerin das Leben. Was sie vorher sagte, lässt mich nicht mehr los.

https://www.corodok.de/das-leise-sterben/–

b’s weblog:

BitChute zensiert nun auch; und was zensiert wird, ist durchaus interessant.

https://blog.fdik.org/2021-01/s1610062840.

Abstract:

Das Interview findet Ihr hier. In ihm erklärt Prof. Dr. Dolores Cahill weshalb sie die mRNA-Impfung für lebensgefährlich hält.

Dazu: b’s weblog:

Impfungen wie auch die mit der mRNA-Methode stehen im Verdacht, das Immunsystem zu schädigen.

https://blog.fdik.org/2021-01/s1610276802.html.

b’s weblog:

Was man mit einer Pressemeldung alles falsch machen kann.

https://blog.fdik.org/2021-01/s1610023627.html, 07.01.2021.

Die Bewohner sind “am Virus erkrankt”? Die Krankheit heisst COVID-19, das Virus SARS-CoV-2. Man kann an einer Krankheit erkranken, aber nicht an einem Virus. …

https://blog.fdik.org/2021-01/s1610023627.html–

Blauer Bote:

COVID-19 wird laut einer Studie aus Wuhan nicht asymptomatisch übertragen.

http://blauerbote.com/2020/12/29/covid-19-wird-laut-einer-studie-aus-wuhan-nicht-asymptomatisch-uebertragen/, 07.01.2021.

Frühere Studien haben gezeigt, dass asymptomatische Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert waren, infektiös waren3 und in der Folge symptomatisch werden konnten4. Im Vergleich zu…

Die Studie gibt’s hier. (Sicherungskopie)

Axel B.C. Krauss:

WHO-Diagramme, die für sich selbst sprechen …

https://axelkra.us/who-diagramme-die-fuer-sich-selbst-sprechen/, 06.01.2021.

Ich danke einem Leser für den Hinweis und die Zusendung nachfolgender Diagramme der Weltgesundheitsorganisation (Jahr 2016-2020). Kein weiterer Kommentar nötig. Sehen Sie selbst. Hurra, die Grippe ist 2020 … vollständig ausgestorben.*

*Anmerkung CCC: Wir danken dem Leser auch, allerdings kann man das bei Barth Engelbart (01.01.) und hernach hier entsprechend aktualisiert (05.01.) doch um einiges besser erkennen.

Ein wichtiger Hinweis/Artikel von Axel B.C. Krauss ist aber dieser hier von vor in etwa ungefähr ca. 2 Monaten: CDC wird COVID-19 kartographieren, aber die Nachverfolgung der Grippe aussetzen, Axel B.C. Krauss,

https://axelkra.us/cdc-wird-covid-19-kartographieren-aber-die-nachverfolgung-der-grippe-aussetzen/–

connectiv.events:

WHO: „Keine Beweise“, dass COVID-19-Impfstoffe die Ausbreitung der Krankheit verhindern werden

https://connectiv.events/who-keine-beweise-dass-covid-19-impfstoffe-die-ausbreitung-der-krankheit-verhindern-werden/, 07.01.2021.

Abstract:

Während einer virtuellen Pressekonferenz Anfang dieser Woche wurde der WHO-Chefwissenschaftler Soumya Swaminathan konkret:

„Ich glaube nicht, dass wir die Beweise für einen der Impfstoffe haben, um zuversichtlich zu sein, dass er die Menschen davon abhält, die Infektion tatsächlich zu bekommen und sie deshalb weitergeben zu können.“

Klaus Peter Krause:

Runter mit der Maske –.

https://kpkrause.de/2021/01/04/runter-mit-der-maske/, 04.01.2021.

Abstract:

Auf jeden Fall für Grundschüler – Viele Argumente liefert Professor Kuhbandner und appelliert dringend gegen die Maskenpflicht – Warnung an die verantwortlichen Politiker – Musikalische Aufforderung an die Corona-Politiker mit flottem Song aus Bayern: Bitte geht – Wirksamkeit des Lockdown wissenschaftlich nicht bewiesen – Die unsichtbare andere Maske der Politiker – vor allem die muss herunter – Die ganz anderen Beweggründe hinter der vorgespiegelten Besorgnis um die Gesundheit – Die Planspiele mit der Pandemie laufen schon seit zwanzig Jahren – Die „Corona-Pandemie“ als Testfall und Probegalopp – Es droht massiver Raub der Freiheit

https://kpkrause.de/2021/01/04/runter-mit-der-maske/–

ZG Blog:

An die Verharmloser der Gegenwart

http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2021/faschismus-gegenwart/, 07.01.2021.

Abstract:

Nehmen wir ein paar anerkannte Eckpfeiler typischer Faschismus-Definitionen und überprüfen wir sie mal an der aktuellen Corona-Wirklichkeit in Deutschland im Jahre 2020/2021:

http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2021/faschismus-gegenwart/–

Dr. phil. Clemens Heni :

“COVID ist bei 99,5 Prozent der Toten eine natürliche Todesursache” –.

https://www.clemensheni.net/covid-ist-bei-995-prozent-der-toten-eine-natuerliche-todesursache/, 06.01.2021.

Corona Doks:

10 Gründe warum eine Impfung gegen Corona derzeit wenig Sinn macht › Corona Doks.

https://www.corodok.de/gruende-impfung-corona/, 06.01.2021.

Abstract:

»Die [österreichische] Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen ist ein spontaner Zusammenschluss aus zivil­gesellschaftlich …

b’s weblog:

Hersteller des Drosten-PCR-Tests Olfert Landt schätzt die False-Positive-Rate von Drosten-PCR für eine SARS-CoV-2-Infektion auf 50%. https://blog.fdik.org/2021-01/s1609889241.

Äh, was? Mir bleibt die Spucke weg. Den Bericht gibt’s hier. Und dieses “schätzungsweise”, das ist jetzt geraten, nehm ich mal an?

Blauer Bote Magazin:

http://blauerbote.com/2021/01/05/austritt-aus-der-akademie-der-wissenschaften/. 05.01.2021

Abstract:

Professor Aigner tritt aus Protest gegen den Missbrauch der Wissenschaft im Rahmen der sogenannten Pandemie aus der Akademie der Wissenschaften und Literatur aus. … Dr. Thomas Aigner ist Professor für Geowissenschaften an der Universität Tübingen. Er war bis vor Kurzem auch Mitglied der in Mainz beheimateten deutschen Akademie der Wissenschaften und Literatur, einer Schwesterorganisation der Leopoldina. Professor Aigner erklärte seinen Austritt aus der Akademie der Wissenschaften mit dem Missbrauch der Wissenschaft und

Kollateral News:

Wir sperren die Leute grundlos weg, wenn sie nach 4 Wochen durchdrehen.

https://kollateral.news/wir-sperren-die-leute-grundlos-weg-wenn-sie-nach-4-wochen-durchdrehen/, 05.01.2021

Abstract:

An dem Tag wo die Ergebnisse bekannt gegeben wurden herrschte totales Chaos. Verunsicherte Bewohner und Mitarbeiter und ich arbeitete 11 Stunden unter einer FFP2 Maske, die ich nicht wechseln durfte, d.h. eine Maske für eine Schicht. Als ich am Abend nach Hause kam und die Tür schloss, konnte ich nicht anders als zu weinen. Von den 18 positiven Bewohnern hatten ca. 3 BW Symptome. Der Rest hatte keine Symptome und verstanden es nicht warum sie weg gesperrt wurden. Es zog sich ja über ca. 4 Wochen hin.

Kollateral News: Hier finden Sie Schilderungen von Lockdown-Leid und zur Lage in den Krankenhäusern . Wenn Sie eigene Erfahrungen mit uns teilen wollen, mailen Sie uns: erfahrungen@kollateral.news .

Seniora.org, Diana Johnstone:

Der grosse Vorwand … für eine Anti-Utopie.

https://www.seniora.org/wunsch-nach-frieden/demokratie/der-grosse-vorwand-fuer-eine-anti-utopie.

Abstract:

Für alle, die sich den Kopf nicht durch einen angeblich coronabedingten «grossen Umbruch» à la WEF verdrehen lassen wollen

Nachträge vom 05.01.2021/13.01.2021 zu:

Corona Conspiranten Compendium:

Bilanz 2020: Grippe niedergerungen – Corona noch nicht!

https://conspirantencompendium.wordpress.com/portfolio/bilanz-2020-grippe-niedergerungen-corona-noch-nicht/, 01.01.2021.

Abstract:

Anmerkung: Nicht allein die in der nachfolgenden Grafik deutlich erkennbar neu dargestellte Realität, sondern das gesamte Geschehen spätestens seit Februar 2020, deutet darauf hin, daß die Bekämpfu…

Corona-Blog:

Die Schweiz und Österreich ziehen nach: #WirMachenAuf.

https://corona-blog.net/2021/01/04/die-schweiz-und-oesterreich-ziehen-nach-wirmachenauf/, 04.01.2021.

Der Nachrichtenspiegel:

Corona News: Arzt erklärt die Taschenspieler-Tricks der Regierung in Sachen Bettenbelegung.

https://www.nachrichtenspiegel.de/2021/01/04/arzt-erklaert-die-taschenspieler-tricks-der-regierung-in-sachen-bettenbelegung/, 04.01.2021.

Laufpass; Torsten Engelbrecht:

Pandemie ohne Pandemie.

https://laufpass.com/politik/pandemie-ohne-pandemie/, 03.01.2021.

Abstract:

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schwächte 2009 die Pandemie-Definition entscheidend ab — und öffnete der Manipulation mit dem Pandemie-Begriff Tür und Tor. Auszug aus dem Buch „Virus-Wahn“

Universität Heidelberg, Institut für psychosoziale Prävention:

Fragebogen, Untersuchung der Psychosozialen Auswirkungen der Corona-PandemiE.

https://www.soscisurvey.de/pacestudie/, 03.01.2021

Abstract:

„Die Studie beschäftigt sich mit den psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie, mit speziellem Fokus auf Ihr emotionales Befinden, psychische Belastungen und mögliche Einflussfaktoren im Verlauf der Pandemie.

Die Studie hilft uns dabei, ein besseres Verständnis für die psychischen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erlangen.

Durch Ihre Teilnahme helfen Sie uns, bessere Hilfs- und Unterstützungsangebote zu entwickeln.“

Anm. CCC: Für 98 Prozent der Menschen dürfte es hierbei weniger um die psychischen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen, als vielmehr um die Maßnahmen. Inwieweit dies in der Studie berücksichtigt wird, wissen wir nicht.

2020 NEWS:

Wie unsere Alten in die Impffalle stolpern

https://2020news.de/wie-unsere-alten-in-die-impffalle-stolpern/, 03.01.2021.

Abstract:

Seit kurz nach Weihnachten geht es in den Heimen zur Sache: mobile Teams impfen unsere besonders Vulnerablen. Die Impfeinwilligungen werden von einer Vielzahl von Heimen mit Drohungen, Panikmache und falschen Versprechungen herbeigeführt, wie 2020News erfahren musste. Von ordnungsgemässer Impfaufklärung oftmals keine Spur. Die Landesregierungen, die Aufsichtsbehörden und das RKI sind Teil des Problems. Fest steht: […]

Blauer Bote:

Die Studie von Pfitzer/BionTech (und die ganz ähnliche Studie von Moderna) hat es in sich.

http://blauerbote.com/2021/01/03/die-studie-von-pfitzerbiontech-und-die-ganz-aehnliche-studie-von-moderna-hat-es-in-sich/.03.01.2021

Mitdenken-761:

Rebellion der Gastronomie in den Niederlanden – am 17 Januar wird wieder geöffnet!

https://nichtohneuns-freiburg.de/rebellion-der-gastronomie-in-den-niederlanden-am-17-januar-wird-wieder-geoeffnet/. 02.01.2021

Abstract:

In mehr als 50 Regionen werden Cafes und Restaurants am 17. Januar wiedereröffnet, auch wenn sie gegen das Gesetz verstoßen müssen. Mit Unterstützung der rebellischen Abteilungen von Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wollen die Unternehmer nicht länger darauf warten, dass die Regierung die Coronamaßnahmen lockert. KHN hat bundesweit 244 Abteilungen. Die Regionen Breda, Maastricht, Eindhoven, Arnhem, […]



Corona Doks:

Empfehlung der Ständigen Impfkommission von Pfizer geschrieben? ›.

https://www.corodok.de/empfehlung-staendigen-impfkommission/., 02.01.2021

Abstract:

In dem Dokument „Anhang zum Epidemiologisches Bulletin Nr. 2 | 14.

Dudeweblog, Jan R. :

Rückblende 20 & Ausblick 21: Great Reset im Sinne von WEF & Co. oder die Chance für einen Neubeginn im Geiste der Freiheit? Es liegt an Dir!

https://dudeweblog.wordpress.com/2021/01/02/rueckblende-20-ausblick-21-great-reset-im-sinne-von-wef-co-oder-die-chance-fuer-einen-neubeginn-im-geiste-der-freiheit-es-liegt-an-dir/, 02.01.2021.

Abstract:

2020 hat sich gut gezeigt, dass fast alle Politiker und Medien von einer zentralen Kraft kontrolliert werden. Anders ist dieser nun bald ein Jahr dauernde, globale, im Gleichschritt stattfindende C…

Rubikon:

Wind der Veränderung, Im Rubikon-Exklusivinterview fordert der US-amerikanische Professor William Toel den Rücktritt der deutschen Bundesregierung im Frühjahr 2021., 01.01.2021

https://www.rubikon.news/artikel/wind-der-veranderung.

Abstract:

Wie schafft es die deutsche Regierung, derart strenge Maßnahmen durchzusetzen, ohne den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren? Dies ist nur so lange möglich, wie den Menschen einerseits Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie gemacht werden kann und andererseits die wirtschaftlichen Folgeschäden im Verborgenen bleiben. Es ist jedoch nur noch eine Frage der Zeit, bis die ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemiepolitik auch in der Breite sichtbar werden. Diese Politik der Selbstzerstörung hatte sich in den vergangenen Jahren bereits angekündigt und wird in der Coronakrise lediglich forciert. Wer den Medienberichten Glauben schenkt, mag zu dem Eindruck kommen, dass Deutschland aktuell gut durch die Krise kommt und dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt. Doch der Schein trügt.

Laufpass:

Corona-Impfung: schlimmer als gedacht.

https://laufpass.com/corona/corona-impfung-schlimmer-als-gedacht/. 01.01.2021

Abstract:

Die amerikanischen Centers for Desease Control and Prevention (CDC) informierten bereits 3 Tage vor der Biontech-Pressekonferenz über die katastrophalen Folgen der Impfungen. Bei 112.807 Impfungen kam es in 3.150 Fällen zu schweren Nebenwirkungen. Die Impffolgen beschreibt das CDC wie folgt: Die Menschen wurden „unfähig, normale tägliche Aktivitäten durchzuführen, arbeitsunfähig, benötigten Pflege durch einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal“.

ZG Blog:

Corona Time (21).

http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2021/corona-time-21/, 01.01.2021

Abstract:

Ich fasse mal kurz zusammen:

Langzeit-Nebenwirkungen? Unbekannt.

Wie lange hält der Impfschutz? Unbekannt.

Kann ich Covid-19 weiterhin übertragen? Unbekannt.

Beeinflusst die Impfung meine Fertilität? Unbekannt.

Wie wirkt die Impfung im Zusammenhang mit anderen Medikamenten? Unbekannt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich weiterhin mit Covid-19 anstecken kann? Unbekannt.

Wie wirkt die Impfung mit anderen Impfstoffen in meinem Körper? Unbekannt.

Hilft der derzeitige Impfstoff gegen kommende Virus-Mutationen? Unbekannt.

Können Menschen über 80 Jahre überhaupt noch ausreichend Antikörper produzieren und wie genau wirkt die Impfung bei Menschen über 80 Jahren? Unbekannt.

orbisnjus:

Deutscher Politiker und Arzt zerberstet Corona-Politik der Bundesregierung (mit Video).

Online verfügbar unter https://orbisnjus.com/2021/01/01/deutscher-politiker-und-arzt-zerberstet-corona-politik-der-bundesregierung-video/, 01.01.2021.

Abstract:

Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos), Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, hat jüngst seine Entrüstung über die unverhältnismäßige Corona-Politik der Bundesregierung kundgetan. Während einer Rede vor dem Landtag ging Dr.Fiechtner sichtlich auf die Barrikaden. Unter anderem mit der Propaganda der Leitmedien hart ins Gericht gehend, gab der fraktionslose Politiker an, dass er neulich zur Kenntnis genommen habe,…

barth-engelbart.de:

corona machts möglich: Hurrah, die Grippe ist ausgerottet! –.01.01.2021



Es ist wie, nein, es ist wirklich ein Wunder. Nein, es ist kein Wunder: durch die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder gibt es ab Mitte März 2020 auch in Deutschland keine Grippe mehr. Wer 2019 noch an Grippe erkrankt war, der ist 2020 entweder gesund oder corona-positiv. Der hat keine Grippe sondern Covid-19. Und wenn er stirbt, dann an corona oder wenigstens mit corona. Grippe gibt’s nicht mehr.