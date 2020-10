Titel: Ihro Majestät Königin Corona Impfluencia Pandemicas olympischen Spiele begeistern die Massen

Während manche Wissenschaftler (dazu zählen auch Sozialwissenschaftler) mit ihren extraordinärri Kenntnissen im Bereich Statistik (vermutlich nicht aber ebenso weitreichend im Bereich der Medizin, gar noch minder so mancher Biotechnik) fortwährend die immer neusten und mit diversen Berechnungsmodellen erstellten Totenlisten, Exzess-Mortalitätkurven, Tabellen, Kurven, „Fallzahlen“, Diagrammen und anderen Ausführungen begutachten, bewerten und weiter berechnen, übersehen sie dabei

– die Gefährlichkeit der bereits in Vorbereitung befindlichen Behandlungsmethoden

– die Gefährlichkeit der bereits eingesetzten Medikamente und Behandlungsmethoden

– die künftigen Medikamentverabreichungen, inkl. regelmäßiger Tests (an Millionen Menschen)

– die Einpferchung der potentiellen Patienten in konzentrierte (auch zudem virtuelle) Behandlungsräume.

– sowie die Impfpflicht oder selbst freiwillige Impfung (da wird die Herde schon den Einzelnen unter Druck setzen) in Anlehnung an genannte Tests.



Desweiteren übersehen sie zwar nicht die Gefahr der Einschränkung und dauerhaften Abschaffung der Bürgerrechte und wie Corona dazu benutzt wird, doch gehen sie damit nicht so weit wie eben denkbar, und wenn 911 mit allen seinen Folgen (die ohne entspr. Vorbereitungen gar nicht möglich gewesen wären) denkbar ist, dann ist alles andere dies auch.

Auch vergessen sie in ihrem verbissenen Studium von Leichen-Hochrechnungen bei ständiger Mahnung vor der Infektion und radikaler Abschmetterung bishin zur pauschalen Beleidigung gegenteiliger Meinungsvertreter (einzelnen Idioten kann man ja durchaus mal so etwas entgegnen) – die obendrein auch noch Mitverantwortung am durchaus schlimmen Leiden der COvID-Patienten trügen – vergessen also zugleich die vielen anderen kranken Menschen, die jetzt mal lieber zu hause bleiben oder entweder in den Coronadunst unfreiwillig einsortiert oder sonst eben „bis auf Weiteres“ diesem untergeordnet werden (einerlei ob sie daran sterben oder nicht). Nachtrag dazu: https://www.nachrichtenspiegel.de/2020/04/07/pandemien-corona-pandemie-metaphysische-pandemie-und-smartphonepandemie/ Hinzu schimpfen sie dann all diejenigen, die andere Lösungswege vorschlagen naive, mitschuldige oder ignorante Unmenschen, während sie selber ja nur weitere COVID-Patienten zu verhindern suchen, die eben fürchterlich leiden (als ob jemand, der diesen Mahnern nicht zustimmte, dieses Leid nicht sähe!) und verschwenden ihre Zeit und Energie und sonstige Qualifizierung in währender Ergötzung an ihren Statistik- und Rechenkünsten und ständiger Betrachtung der steigenden Totenzahlen-Medaillenspiegel, an welchen sie sich, wohl zum Ersatz der abgesagten Olympiade (die Fackel ist unterzwischen übrigens aufm Gipfel angekommen), rauf und runterrangeln, um immer auch zeitnah mitzuverfolgen, welches Land am stärksten in den Armen Ihro Majestät Corona Impfluenca Pandemica liegend in den Schlaf geschunkelt wird, Menschenskind!-

Ihre Sorge und ihr Mitgefühl für die Erkrankten ist natürlich echt und der Fleiss, mit dem sie sich – gar ehrenamtlich – einbringen und daran abarbeiten, das Schlimmste zu verhindern, ist bemerkenswert: aber ihre Unfähigkeit, sich auf andere Sichtweisen oder wenigstens zusätzliche Informationen einzulassen, ist fatal. Und sie merken gar nicht, daß sie die Katastrophe, vor der sie warnen, nicht etwa vorausrechnen und zur Abwendung derselben beitragen, sondern dadurch herbeiführen, daß sie das ausrechnen, was ihnen vorgelegt wird, ohne aber das mit einzubeziehen, was dahinter geschieht, davor geschah und danach zum Geschehen schon vorbereitet wird, angeführt und mitgetragen von manchen Institutionen und Stiftungen und Verzweigungen, die sie selbst bislang in ihren herausragenden Publikationen nach bester wissenschaftlicher Methodik kritisiert und gar entblösst haben, HerrGottnocheins!

Dies alles wäre sogar selbst dann gegeben, wenn sie mit ihren Berechnungen und Vorauswarnungen Recht behielten! Denn dann haben sie es im Prinzip nur mit etlichen Auswürfen von Diagrammen und sinus-cosinus-Kurven begleitet, während viele, entscheidende Begleiterscheinungen und Entwicklungen an ihnen nicht nur vorüberliefen, sondern alle Beobachter dieser Entwicklungen von ihnen noch als Spinner abgetan wurden und sie hintenrum die Alternativmedizin* rufschädigen, die Pharmaindustrie aber hochleben lassen. *(in irrwindigen Zeiten unter Führung geisteskranker Mächte und unter Beteiligung verblendeter Menschen nennt man all das alternativ was eigentlich und unter („geistig“) gesunden Menschen natürlich und normal und selbstverständlich vorzuziehen wäre)

Will sagen, selbst wenn sie, was die Infektionsgefahr und Mortalitätsrate anbelangt, am Ende Recht gehabt haben würden, so haben sie und etliche gelehrte und Gelahrte überhaupt nicht auf den Anfang geschaut und die Folgewirkung nicht bedacht, die aus ihren Berechnungen und dortheraus abgeleiteten Lösungsvorschlägen zu noch weitaus mehr Toten, Kranken und Abhängigen weiters führen würde.

Empfehle diesen Mitdenkern und andern gelehrten Gelahrten *(siehe Abgesang) somit, sich (aus dem ganzen inzwischen sonst verfügbaren riesigen Material, das andauernd zensiert wird und das sie ja ohnehin alles für Schmuh halten) wenigstens die folgende Gesprächsrunde einmal anzusehen, unseren Nachträgen und somit anderen Vorträgen zu folgen und wieder zur Vernunft zu kommen:

*Abgesang entnommen aus „Der gelehrte Narr“, von David Fassmann auf die gelahrten „Gelehrten, Die da vermeynen alle Gelehrsamkeit und Wissenschafften verschlucket zu haben,

auch in dem Wahn stehen, das ihres gleichen nicht auf Erden zu finden, wannenhero sie alle andere Menschen gegen sich verachten, einen unerträglichen stoltz und Hochmuth von sich spüren lassen; in der That aber doch selber so, wie sie in ihrer Haut stecken, Jgnoranten, Pedanten, ja Ertz-Fantasten und tumme Gympel sind, die von der wahren Gelehrsamkeit, womit die Weisheit verknüpffet seyn mus, weit entfernet. … Denn gelehrte Monstra nenne ich solche Leute, die alle Classen auf schulen und Universitäten durchgegangen, auch daher prætendiren, alles zu wissen, alles einzusehen, alles zu begreiffen, und über alles ein excellentes Urtheil, das die Quintessence des Verstandes in sich führe, zu fällen, wobey sie alle andere Menschen verachten, auch solche aus einem gelehrten stoltz und einer falschen Einbildung, gegen sich nur vor staub halten; in der That aber, und bey allem dem, was sie auf schulen und Universitäten oder sonst jemals gehöret, Matzen und Lappen, Narren und tumme schöpfe geblieben, von denen die wahre Weisheit weit entfernet, weil der saame der Gelehrsamkeit auf ein dürres Land und ungesundes Gehirn gefallen; an statt das andere, in deren Köpffen ein gesundes, nicht mit Heckerling und Pferde-Mist vermischtes Gehirn lieget …“