–

30.05. – 02.06.

Bindeglied Bibis treffen sich dieses Wochenende in Montreux am Genfersee

Hier alle Teilnehmer des Bilderberg-Treffens in Montreaux; mit dabei Ursula von der Leyen

https://dudeweblog.wordpress.com/2019/05/29/bindeglied-bibis-treffen-sich-dieses-wochenende-in-montreux-am-genfersee/

↓

18.06.

Merkel erleidet heftigen unkontrollierbaren Zitteranfall vor laufenden Kameras

„Beim Staatsbesuch des neuen ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenski in Berlin erlitt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen äußerst heftigen Zitteranfall, während die deutsche Nationalhymne spielte.“

https://de.sott.net/article/33539-Merkel-erleidet-heftigen-unkontrollierbaren-Zitteranfall-vor-laufenden-Kameras

↓

24.06.

Zwei Eurofighter-Jets der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt.

„Ein Großaufgebot an Rettungskräften befindet sich an den Absturzstellen. Während ein Pilot lebend geborgen werden konnte, kam beim zweiten Piloten jede Hilfe zu spät.“

https://deutsch.rt.com/inland/89501-zwei-eurofighter-jets-in-mecklenburg-vorpommern-abgestuerzt/

↓

27.06.

Neuer Anfall: Merkel zittert wieder und verweigert Wasser

„Bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern.“

https://de.sott.net/article/33562-Neuer-Anfall-Merkel-zittert-wieder-und-verweigert-Wasser

↓

01.07.

Weiterer Absturz bei der Bundeswehr: Eine Hubschrauberpilotin ist tödlich verunglückt

https://de.sott.net/article/33571-Weiterer-Absturz-bei-der-Bundeswehr-Eine-Hubschrauberpilotin-ist-todlich-verungluckt

↓

03.07.

Albtraum: Flinten-Uschi wird von der Leine gelassen und soll EU-Präsidentin werden

„Nun ist es endlich soweit. Deutschlands größte ‚Leuchte‘, Ursula von der Leyen (auch Flinten-Uschi genannt) soll EU-Kommissionspräsidentin werden, natürlich ohne das Volk zu fragen. Die ‚Demokratie’in der EU trägt seltsame Früchte“

https://de.sott.net/article/33575-Albtraum-Flinten-Uschi-wird-von-der-Leine-gelassen-und-soll-EU-Prasidentin-werden

–

Artikel ohne jeglichen Zusammenhang:

Schadensbegrenzungen auf dem Minenfeld der Angst