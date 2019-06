Aufdringliches Betteln verstösst gegen die guten Sitten und ist Ausdruck eben des Sittenverfalls, was beim Betteln aus Not noch verständlich, nicht aber bei euren andauernd meinen schönen Bildschirm zukleisternden vermeintlich bescheidenen und pseudowitzigen Kack-Spenden, -Abo-Aufruf Sperrbanner und Blockade-Schildern!

Demgegenüber ist das Betteln auf der Straße noch geradezu angenehm, wovon es ja auch viele Varianten gibt, die alle noch mehr oder weniger nachvollziehbar sind, so aufdringlich auch da seit einiger Zeit gegen den Angebettelten vorgegangen wird; nein, ich meine unwichtigere Zustände; nämlich die offenkundige Not von Internetseiten und webblogs, wo einem andauernd die neuste Wahrheit vorgeschrieben wird. Ja, meinetwegen, die kann sogar stimmen; interessiert mich aber ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Mich interessiert vorab nur die zwischenmenschliche Begegnung, und dann kann man weitersehen. Aber bei solchen selbstgefälligen Internetseiten (die aber extrem bescheiden tun) kann man selten weitersehen, da wird nämlich gleich ein Lattenzaun vor das von der ganzen lesenden und für doof gehaltenen Welt begehrte Objekt gezimmert. Und wie eben auf der Straße, dem Ort der Not und des Elends, wird einem hier die offene Hand nicht etwa nur entgegengestreckt, sondern direkt vorm Gesichte damit herumgefuchtelt, als hätte ich eine Herde Fliegen davor, die der Bettelnde mir offenbar erstmal beiseite zu wischen gedenkt; aber ihm geht es ja auch schlecht. Auf Internetseiten mit ihren hinterm Schreibtisch hockenden wohlgenährten Schreibtischhintern ist das aber ein Gefuchtel ohne schwere Not und kommt einem dann unangemeldet in Form eines Deckblattes dahergewischt, das nach Anclickung der erlauchten Aufklärer-Nachrichtenseiten wie ein Vorhang von oben nach unten über den gesamten Bildschirm gerollt wird, oder wie eine millitärische Abschirmwand von unten nach oben, oder wie ein Schiebetor von der Seite her angestaucht kommt. Und da steht dann solches und ähnliches drauf: Wir brauchen zahlende Digitalleseer/innen – Bitte Spenden! Rettet den Jorunalismus! Erst clicken dann lesen! 5, 10 oder 50 Euro, etc. Her damit wir sind nicht wichtig haben aber Not, Arbeit kostet Geld und so weiter und so fort. Stimmt ja auch! Ist ja auch verständlich! Aber doch nicht so. Na gut, solche Bittstellerplakate kann man durchaus entfernen, indem man eben anclickt, man möchte lieber kostenlos lesen und später einmal spenden, etc. Ist aber gelogen oder Einbildung, so wie man sich auch sonst eine Menge einbildet.

Das ist sowieso alles einerlei, und was für Offerten die mir anbieten ist mir als Leser gleich schnurzegal! Oder glaubt ihr wirklich, ich clicke die Bettel-Tafel weg und lese dann den Artikel? Weit gefehlt, ich click gleich die ganze Internetseite wieder weg und such sie auch nicht mehr auf! Und wenn doch einmal, dann nur, um nachzuprüfen, ob die von ihrem hohen Ross endlich runtergefallen sind, und inzwischen unten links oder oben rechts schlicht nett und sichtbar genug um Spenden und Unterstützung bitten, warum auch nicht. Hinter solchen Riesentafeln aber verbirgt sich was anderes und ich werde da nochmal analytischer vorgehen, einstweilen reicht es mir, die Sache einfach mal herausgeschrieben zu haben, man kann ja auch nicht immer einfach immer nur den Mund halten.

Folgt hier eine Liste, wo mir diese Kacktafeln bislang begegnet sind, ohne Rücksicht auf Verlustigung:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1120670.spd-die-vielleicht-gefaehrlichste-psychogruppe-deutschlands.html

Hinweis zur Anmerkung: Dieser Text wurde im Affekt geschrieben und ohne weitere nachprüfung einfach da so hingeschmissen, war also kaum mühsam und muß auch nicht finanziert werden.

PS.:

Wundert mich nicht, wo das wieder herkommt: Man lese nur die Erklärung auf selbiger Spende-Schmiertafel an die „Leser*innen“ unter „was ist das?“

Die Rechten sind entweder strunzdoof oder gefährlich, je radikaler desto mehr, aber ihr Linken in eurer Selbstgefälligkeit seid kaum besser, tut noch besonders schlau beim rezitieren der von den Medien für euch vorgeschriebenen Meinungsbilder und fühlt euch ungemein wichtig und in allem letztlich richtig, je intellektueller desto schlimmer. Ihr würdet auch die Scheiterhaufen wieder als etwas Gutes ansehen.